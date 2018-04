Pohřeb nevynechejte, lépe se smíříte se smrtí

Neřešte vše sami

Pozůstalí mnohdy pod vlivem emocí kývnou na něco, co ani nechtějí. Je dobré vzít s sebou někoho, kdo není ztrátou tolik dotčen.

Třetina pohřbů je v Česku bez obřadu, v Praze dokonce každý druhý. Není to přitom důsledkem letošního zrušení pohřebného. Podle Julia Mlčocha, ředitele Pohřebního ústavu hl. m. Prahy, se u nás tento trend začal rozmáhat už od roku 2000. Důvod? Hlavně peníze. Pohřeb dnes vyjde průměrně na 18 000 korun a řada pozůstalých tuhle sumu raději utratí "příjemnějším" způsobem nebo se odmítnutím pohřbu snaží vyhnout bolesti.

To však nefunguje, a dokonce je to naopak. Podle psycholožky Terezy Soukupové je pohřeb důležitý rituál, a když ho vynecháte, můžete se smrtí blízké osoby trápit o dost delší dobu. Je důležité si ztrátu uvědomit, nebránit se emocím a postupně se s tím naučit žít. "Smrt někoho blízkého je jednou ze zátěžových životních situací. Pozůstalí obvykle prožívají pocity psychické bolesti, smutku, prázdnoty a bezmoci. Pohřeb je způsob, který jim pomůže touto zkušeností projít," říká Soukupová.

Stejný názor má i Julius Mlčoch. Pohřební ústav hl. m. Prahy dokonce zavedl obřad Requiem, který je "jen" o necelé 4 000 korun dražší než pohřeb bez obřadu. Ani ten totiž není úplně zadarmo – obvykle vyjde nejméně na 10 000 korun, Requiem přitom stojí 13 691 korun. Jde o jakýsi balíček s kremací v Nové obřadní síni na Olšanech, s rakví a květinami, dodá se jen stuha.

I v případě pohřbu se vyplatí vědět, co vás čeká

Pokud se budete všemu, co se týká smrti a pohřbu, vyhýbat, riskujete, že až jednou budete smuteční obřad objednávat, zbytečně se vám prodraží. Některé pohřební služby totiž mohou zranitelnosti pozůstalých zneužít a vnutit vám služby, které vůbec nechcete. Když budete vědět, jak zařizování pohřbu probíhá a kolik pohřební služby stojí (čtěte níže), snáz se tomu ubráníte.

Pokuste se i v tuto chvíli nezapomenout, že jste platící zákazník. Pomůže, když si s sebou vezmete někoho, komu důvěřujete a koho se úmrtí přímo netýká. Spíše než vy sami dokáže zůstat racionální a nedovolí, aby vás pracovník pohřební služby zmanipuloval.

Může se vám stát, že vás pohřební služba osloví sama. "Manžel zemřel doma, a když ho odváželi, dali nám adresu na pohřební službu, kam máme zajít objednat pohřeb," vypráví Iva Pokorná z Prahy. I když to na první pohled může vypadat jako přátelská služba, tak přesně tohle pohřební služba nesmí. Zakazuje jí to zákon o pohřebnictví, a to pod pokutou až 50 000 korun. Stěžovat si můžete na příslušném živnostenském úřadu.

Pohřební službu si můžete vybrat libovolně, v Česku jich funguje asi kolem čtyř set. "Ani když záchranka nebo nemocnice nějakou pohřební službu zavolá sama a tělo tam převeze, nemusíte si u ní objednat pohřeb," potvrzuje Julius Mlčoch.

Na co máte nárok při úmrtí v rodině