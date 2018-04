Pohřebnictví: rodinný byznys s miliardovým obratem

Specifika pohřebnictví začínají u faktu, že jde o koncesovanou živnost. Pro provozování pohřební služby musí mít provozovatel specializované střední vzdělání. Ve Světlé nad Sázavou například funguje studijní obor Podnikání, které je po tříletém dálkovém studiu ukončeno maturitní zkouškou. Absolvent získá kvalifikaci, se kterou může profesionálně, na vysoké úrovni, poskytovat pohřební služby, řídit firmu, zkrátka eticky a ekonomicky v oboru úspěšně působit.

Pohřebnictví není sociální služba, což si lidé mnohdy neuvědomují. Ale asi největší specifikum je právě důraz na etiku tohoto podnikání. Většinou, i v rámci Evropy, jsou to firmy rodinné. Některé dokonce mají i historickou tradici s tím, že v době komunistů a komunálních služeb pokračovali bývalí majitelé ve své praxi a po revoluci si jejich potomci firmu zase vzali. Ale většinou vznikly pohřební ústavy privatizací komunálních služeb lidmi, kteří v nich byli zaměstnáni. Ve světě pak bývají pohřebnické firmy většinou spojené s další činností, jako je truhlářství nebo kamenictví.

Jak vyřídit pohřeb Po skonání vašeho blízkého je tedy na vás, abyste si vybrali Pohřební ústav. Pokud vás bude pohřební služba kontaktovat sama, jedná se o nelegální chování z její strany, toto chování pohřebních služeb je zákonem zakázáno. Při rozhodování se řiďte tím, jak na vás zástupce pohřebního ústavu působí a jaké služby vám nabízí. Jakmile si vyberete pohřební ústav, většinu dalších úkonů za vás vykoná on, pokud si to budete přát. Pohřební ústav po vás bude chtít předložení občanského průkazu zemřelého a občanského průkazu toho, kdo zajišťuje pohřeb, případně ještě rodný list zemřelého.

Konkurence? Jak kde

Obecně vždy záleží na regionální konkurenci, někde je prostor, jinde se o mrtvé perou (na trhu funguje necelá pětistovka firem). Dalším faktorem je roční období, úmrtnost se pohybuje v sinusoidách. V létě je o pohřby nouze, naopak podzim a zima zaručují vyšší úmrtnost, protože organizmus má ve tmě a zimě slabší vůli bojovat s nemocí. Zajímavé je, že o Vánocích je vždy mírný pokles úmrtnosti, dokonce bylo v minulosti statisticky prokázáno, že zajímavý seriál v televizi dokáže snížit úmrtnost, protože lidé se mají na co těšit.

Ceny jsou značně rozdílné

O cenách za pohřeb se hodně hovoří, ale obecně málo ví. Faktem je, že na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď – ceny se výrazně liší nejen podle přání objednavatele, ale i podle lokality a zejména podle výběru pohřební služby i druhu pohřbu. Průměrný pohřeb vyjde na 12 až 15 tisíc korun, samozřejmě šíří služeb roste i suma. Extrémy jsou, i když výjimečné. Pozůstalí zaplatí za obřady, hroby a náhrobky desítky tisíc, ale i statisíce. Jistěže stále více lidí se snaží na pohřbech čím dál častěji šetřit – značnou část pohřbů totiž tvoří ty levnější nebo rovnou pohřby bez obřadu, které vyjdou přibližně na polovinu.

Nejčastějším způsobem pohřbu je u nás kremace (dokonce máme evropské prvenství v pohřbívání žehem) – tvoří asi tři čtvrtiny všech pohřbů v České republice. Orientační cena bez obřadu se pohybuje od 7500 do 10 500 korun. Najdou se ovšem i ceny nižší - například Pohřební ústav hl. m. Prahy nabízí jednoduché rozloučení „Rekviem“ za 12 562 Kč (doprava a úprava zesnulého, zpopelnění, urna, pronájem obřadní síně na Olšanech, rakev, 25 smutečních oznámení, kytice a látkový věnec).

Další platby ale narůstají například za uložení urny. Například v Praze na Olšanech stojí hrobové místo na 10 let něco přes 5000 korun. Pohřeb s uložením do země (s církevním obřadem nebo bez) bývá poněkud náročnější na organizaci, a tedy i dražší. Opět ale záleží na tom, co si v pohřební službě objednáte (uložení těla, úpravu zesnulého, rakev, květinovou výzdobu, dopravu na místo uložení, smuteční oznámení místo na hřbitově, vykopání hrobu, případně úpravu hrobky, živou hudbu…).

Nikoho by neměly překvapit letní a zimní ceny – například vykopání hrobu 3 500 v létě proti 4500 korunám v zimě. Určitě na desítky tisíc takový pohřeb vyjde v případě, pokud budete chtít pořídit nové místo na hřbitově a náhrobek. Za náhrobek z černé žuly si kameníci počítají 30 000 korun s kompletním usazením na železobetonovou desku, k tomu se připočítává cena za nápis a svítilnu.

PŘÍKLAD CENÍKU POHŘEBNÍ SLUŽBY Položka Cena v Kč civilní řečník od 400 pronájem obřadní síně od 700 stálá výzdoba – zeleň od 200 provoz chladící místnosti od 1300 pronájem katafalku od 50 smuteční štít od 50 smuteční hudba od 300 příjem oblečení zemřelého od 50 tisk parte – 30ks okolo 400 dovoz květin od 200 zpopelnění od 1350 rakev od 1800 vybavení rakve okolo 650 urna 1000 vybavení náležitostí pro převoz od 400 zapůjčení věnce a stálé výzdoby od 150 oblékání, uložení a úprava zemřelého od 850 převoz rakve do 6 km okolo 200 převoz do krematoria – 40km 800 nakládání, skládání – jeden úkon okolo 55 služební stejnokroj zaměstnance pohřební služby 40 úkony zaměstnanců 150 řízení pohřbu od 500 převoz urny a její uskladnění od 100 květiny od 2000 Zdroj: www.pohreb.cz

Sdružení pohřebnictví, profesní organizace tohoto oboru, se rozhodlo pomoci lidem v orientaci s tím, jakou firmu si pro poslední rozloučení vybrat. "Znakem kvality" označuje ty dobré pohřební služby, které splňují kritéria Sdružení a o propůjčení znaku požádají.

Firma je kontrolována jak z hlediska zákaznického hodnocení, tak z hlediska profesního. Znak kvality je propůjčován na dobu dvou let, po druhém propůjčení na dobu tří let. V této době jsou u držitele znaku kvality prováděny namátkové i plánované kontroly. Více na www.pohrebnictvi.cz.