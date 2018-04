Pojistit se může i cukrovkář. Co si však pohlídat a s čím počítat

Speciální životní pojištění pro diabetiky dnes už žádná pojišťovna na českém trhu nenabízí. Samotná diagnóza však není důvodem odmítnout přijetí „cukrovkáře“ do pojištění. I diabetik si může sjednat standardní životní pojištění, je však třeba se připravit na to, že pojišťovny budou podrobněji zkoumat závažnost jeho zdravotního stavu.

Vedle pravdivě vyplněného dotazníku požadují pojišťovny po diabeticích také aktuální lékařskou zprávu. Nemá-li zájemce o pojištění zdravotní komplikace spojené s cukrovkou, většinou je sjednání zatíženo jen přirážkou k pojistnému. Horší situace nastane, když člověk už nějaké zdravotní problémy způsobené diabetem má. Tehdy se často ve smlouvě objeví výluky na onemocnění, která se u něho mohou pravděpodobně kvůli nemoci rozvinout. Týkat se to může i nejvážnějších nemocí a situací, které u diabetiků nastávají bohužel ve větší míře. Řeč je například o srdečním infarktu, slepotě či transplantaci ledvin.

Na druhou stranu se lze výjimečně setkat i se speciálním připojištěním závažných komplikací cukrovky, kdy je pojištěna například i amputace části dolní končetiny v souvislosti s tzv. diabetickou nohou či diabetická retinopatie (onemocnění oční sítnice) a nefropatie (častá příčina selhání ledvin).

Cukrovka u dětí a možné pojištění

Pokud onemocní diabetem dítě, je to vždy diabetes prvního typu, což je autoimunitní onemocnění. Tento typ cukrovky má jen málo společného s diabetem druhého typu. Jedná se o ztrátu schopnosti těla vyrábět inzulín. Léčba spočívá v pravidelném dodávání inzulínu a v dietních opatřeních.

Tento typ diabetu je běžně zahrnován do pojištění závažných onemocnění dětí. Při vstupu do pojištění se zdravotní stav neověřuje. Není-li diabetes diagnostikován už před vznikem pojištění, je kryt v plném rozsahu. Pokud do pojištění vstupuje dítě již léčené, jsou následky tohoto onemocnění z pojištění automaticky vyloučeny.

Co si pohlídat a s čím počítat: