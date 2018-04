Pojištění auta: jak platit méně

Necelou tisícikorunu ročně ušetřila Jana Veselková z Litoměřic díky dobré radě a jednomu telefonátu pojišťovně, u níž má sjednáno havarijní pojištění. Změnila přitom jediný parametr své pojistky: cenu svého ojetého automobilu.

Obnovte si pojistku

„Když jsem předloni, v červnu 2005, kupovala tři roky starou Škodu Fabia, hned v bazaru jsem uzavřela havarijní pojistku. Cena auta byla stanovena na 199 tisíc korun, což byla částka, za niž jsem auto koupila,“ říká Jana Veselková.

Takzvané komplexní pojištění Tandem od Kooperativy (havarijní pojistka + povinné ručení) jí spočítali na 14 208 korun ročně. Od té doby se o pojistku nestarala, pouze ji platila ve čtvrtletních splátkách. Cena fabie však mezitím klesla, a to poměrně výrazně: ze zhruba 200 tisíc na přibližně 150.

Když Jana Veselková na radu své kamarádky-pojišťovačky minulý týden zavolala na pobočku Kooperativy, dozvěděla se, že při současné hodnotě jejího vozu už nebude pojistka ročně stát 14 200, ale jen 13 300 korun.

U dražšího auta bude úspora ještě větší

Na pojistce ojeté fabie ušetří Jana Veselková necelou tisícikorunu ročně; u drahých vozů to však může být mnohem více.

Jiří Bulíček z Prahy už havarijní pojistku svého Fordu Fiesta aktualizoval dvakrát. Když auto na podzim roku 2003 kupoval nové za 300 tisíc korun, platil (také v tomto případě za kombinované pojištění) 16 200 korun ročně.

Poprvé snížil cenu auta v roce 2005, pojistka mu klesla na 13 300 korun. Další změnu udělal právě nyní a platí pouhých devět tisíc korun - aktuální cena auta je totiž už zhruba poloviční, 160 tisíc korun. Na tak výrazné slevě se však podílejí i bonusy za to, že pan Bulíček zatím neměl žádnou nehodu či jinou pojistnou událost.

U opravdu drahých vozů, jejichž prodejní cenu vyhnala nahoru bohatá doplňková výbava, klesá hodnota velmi rychle. Proto se dá ušetřit několik tisíc korun už po jediném roce - například korejské limuzíny mohou za rok ztratit z ceny i 200 tisíc korun.

Jana Veselková si však stále nebyla jistá, jestli má změnu ceny skutečně udělat. Proč?

„Moc se mi nechtělo snižovat cenu auta. Myslela jsem, že teď bych při krádeži dostala těch 200 tisíc, na které si platím, a když snížím cenu, dostanu i méně peněz,“ vysvětluje.

A to je obrovský omyl, v němž žijí i další desetitisíce majitelů havarijně pojištěných automobilů. „Při krádeži dostane motorista, který má sjednané havarijní pojištění, vyplacenou takzvanou obecnou cenu vozu, jaká byla k datu vzniku pojistné události,“ říká Václav Bálek z České pojišťovny. Pro běžného motoristu bude největším překvapením, jak se taková obecná cena stanovuje.

„Neřídíme se žádnými tabulkami, ale naši analytici stanovují obecné ceny na základě průzkumu trhu. Laicky řečeno, dostanete tolik, za kolik byste auto v ten konkrétní den prodali v bazaru -samozřejmě minus spoluúčast, což je třeba pět, deset, ale i více procent, záleží na tom, co máte uvedeno ve smlouvě,“ vysvětluje Václav Bálek.

Jak jsme zjistili na jedné z poboček České pojišťovny, podle interních kalkulací má Škoda Fabia ročníku 2002 s motorem 1,4 litru z našeho konkrétního příkladu aktuální hodnotu 140-145 tisíc korun: tedy ještě zhruba o deset tisíc méně, než za kolik se prodává v autobazarech. Víc byste tedy v žádném případě nedostali - při desetiprocentní spolúčasti by to bylo asi 125 tisíc korun. A to, že platíte pojistné na 200 tisíc, pojišťovnu vůbec nezajímá.

Je třeba pouze dát pozor na takzvané podpojištění - jestliže si fabii z našeho příkladu pojistíte na 120 tisíc, bude to nejvyšší cena, z níž se bude teprve „strhávat“ spoluúčast.

POVINNÉ RUČENÍ:

velcí zdražují, malí ceny drží POVINNÉ RUČENÍ:

Musíte se starat sami

O to, kolik platíte, se tedy musíte starat sami. Pojišťovny se nepřetrhnou, aby vás informovaly, že můžete ušetřit - jde přece o jejich peníze. Stejně tak na vás je rozhodnutí, na jakou částku vůz pojistíte. A proč se pojišťovny samy nestarají o „aktualizaci“ smluv?

„Nemáme žádný automatický systém, který by snižoval pojistné podle klesající hodnoty vozu. Neexistuje totiž pravidlo, že by cena pojištění musela klesat spolu se stářím vozu. Při výpočtu pojistného se počítá se spoustou parametrů, a cena je pouze jedním z nich,“ tvrdí Alena Janotková, vedoucí oddělení komunikace pojišťovny Allianz. Její kolega z České pojišťovny to dokládá na příkladu pojistného u vozu VW Golf 1.9 TDI Trendline - zatímco auto z roku 2005 v ceně 430 tisíc korun pojistíte za 21 298 korun, o rok starší z roku 2004 za 21 650 korun, tedy o 352 korun dráže. Důvod? Starší vozidla jsou pro pojišťovny rizikovější, proto jim přiřazují vyšší sazby než novým.

Pojistná alchymie

Stanovování cen pojistek pro konkrétní vozy je doslova alchymií, přičemž cena je pouze jedním z hlavních hledisek.

„Těmi dalšími je stáří automobilu, počet najetých kilometrů a stav auta - jestli je garážované, nebo stojí na ulici - jeho výbava -zda je základní, nebo nadstandardní. Ale kalkuluje se také se statistickými údaji o spolehlivosti konkrétního typu auta, jeho atraktivitě pro zloděje, nehodovostí a spoustou dalších,“ vysvětluje Václav Bálek.

Pojištění auta: jak platit méně

Laikovi nepříliš pochopitelný mechanismus stanovování výše pojistek je krásně vidět na jejich srovnání u nových a ojetých vozů. Vyplatí se havarijní pojistka?

Má tedy vůbec cenu auto havarijně pojistit? To je třeba uvážit vzhledem k výši pojistky, ale taky k síle vaší peněženky. Nejde ani tak o krádež auta, ale hlavně o případné náklady za opravy po haváriích.

„Motorista má po celou dobu pojištění kryté nejenom riziko krádeže, ale i havárie a živelní události. Proto si ho také platí, ne proto, že věří, že se mu čtyři roky nic nestane a pak mu auto ukradnou. Nejvíce škod, které platíme, jsou ty částečné -když na auto spadne větev, když jej někdo nabourá nebo když někdo ukradne autorádio a přitom ještě poškodí dveře a interiér,“ říká Bálek.

Důležitá je také informace, že náhradní díly, použité při opravě po havárii, kryje havarijní pojistka v „nových“ cenách. „Na náhradní díly neuplatňujeme amortizaci. Při opravě škody nahradíme klientovi náklady na opravu a použité nové díly, maximálně ale do výše obvyklé ceny vozidla,“ říká Alena Janotková z Allianz.

Kolik tedy dostanete při nehodě, kterou si sami zaviníte (nezaviněné vám zaplatí povinné ručení viníka)? „Obecně se to říct nedá. Ale dáte-li vůz do smluvního servisu České pojišťovny, všechny detaily už si vyřídíme přímo se servisem a vy si prostě odvezete spravené auto. Jediné, co budete řešit s pojišťovnou, bude vaše spoluúčast,“ říká Václav Bálek.

Příklad snížení pojistky

Ford Fiesta, r. v. 2003

nová cena 300 000 Kč

pojistka 16 265 Kč

nynější cena 160 000 Kč

pojistka 9043Kč

Škoda Fabia, r. v. 2002

kupní cena 2005 199 000 Kč

pojistka 14 208 Kč

nynější cena 150 000 Kč

pojistka 13 328 Kč

Pozn.: skutečné kalkulace pojišťoven, u obou vozů jsou započítány plné bonusy za provoz bez nehod.

CHCETE ZMĚNIT POJIŠŤOVNU?

Pozor, ne vždy lze přejít k levnější CHCETE ZMĚNIT POJIŠŤOVNU?

Jak změnit pojistku

1. Zjistěte si aktuální cenu vašeho auta - pomůže vám návštěva několika bazarů nebo hledání na internetu

2. Zavolejte do pojišťovny a požádejte, ať vám vypočítají novou havarijní pojistku na tuto aktuální cenu

3. V případě, že ušetříte, zajděte osobně na pobočku a vypovězte smlouvu

4. Ihned uzavřete smlouvu novou a zaplaťte první splátku

5. Přeplatek ze staré smlouvy vám přijde poštou