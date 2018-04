Pojistku musí mít i auto, kterým se nejezdí

Navíc ho dříve či později odhalí Česká kancelář pojistitelů a v souladu se zákonem po něm bude vymáhat příspěvek do garančního fondu ČKP.

Lidé často žijí v domnění, že když auto nepoužívají, nemusí platit pojištění. Jenže tak to není. Pokud nechcete platit za povinné ručení v době, kdy autem nejezdíte, je třeba, abyste do takzvaného depozitu odevzdali tabulky s registračními značkami a osvědčení o registraci vozidla.

Je přitom jedno, jestli nejezdící vůz stojí na ulici nebo někde na špalcích ve stodole. Depozit najdete na úřadě s rozšířenou působností a za dočasné vyřazení vozidla z provozu zaplatíte správní poplatek 100 korun.

Motoristé často mylně spoléhají na jakousi ochrannou lhůtu, která je po ukončení pojištění kryje pro případy vzniku škody, před platbou příspěvku do garančního fondu či před pokutou od správního orgánu za provozování vozidla bez povinného ručení.

Nic takového však není. Máte jen 14 dní na to, abyste nové pojišťovně dodali všechny potřebné podklady k pojistce, kterou jste hned po koupi auta uzavřeli.

Někteří řidiči uhradí poté, co je ČKP vyzvala, příspěvek do garančního fondu a myslí si, že mají vystaráno. Omyl. Příspěvek není pojištění, a když si okamžitě nesjednají povinné ručení nebo úředně nevyřadí auto z provozu, mohou očekávat další výzvu k platbě příspěvku (název příspěvek je poněkud zavádějící, kdyby se tatáž věc jmenovala pokuta, o kterou v podstatě jde, lidem by spíš došlo, že to je jen trest a vlastní povinnost splněna není).

V případě, že motorista neplatí pojistné včas nebo v plné výši, pojišťovna mu pošle upomínku, ve které je stanovena lhůta k doplacení dlužného pojistného. Kdo je neuhradí v termínu, tomu pojištění zanikne a není ho již možné dodatečnou platbou obnovit. Pokud si myslíte, že vám pojišťovna poslala upomínku neoprávněně, ozvěte se a situaci hned řešte.

Příspěvek nepojištěných se platí za každý den, kdy je vozidlo bez pojistky. Nejde tedy o jednorázovou sankci, ale záleží na délce období, kdy je auto bez pojištění. Výzvy ČKP zasílá postupně, pokud je vozidlo nepojištěno dlouhodobě, může jich být odesláno několik.

Majitel auta by měl po výzvě co nejrychleji zaplatit a současně dát do pořádku pojistku vozu – buď pojistit, nebo auto vyřadit z provozu. Když jste přesvědčeni, že vám výzva k zaplacení příspěvku přišla neoprávněně, začněte hned věc řešit. Kdyby se ukázalo, že se mýlíte, zbytečně byste za delší dobu „nepojištění“ platili víc.

Pokud si původní vlastník musí ponechat technický průkaz vozu kvůli oznámení změny vlastnictví na registr, pořídí si kupující kopii technického průkazu a s ní si pojištění uzavře.

Málokterý motorista si uvědomuje, že je majitelem auta, i když ho dá do autobazaru kvůli takzvanému komisnímu prodeji. Vlastnictví se totiž předáním do autobazaru nemění.

Pokud by například došlo k poškození při předváděcí jízdě a auto by nebylo pojištěno, veškerá škoda půjde k tíži vlastníka vozidla. Bohužel mnoho motoristů hřeší na to, že "na těch pár týdnů se to nějak vyřeší".

Žádný zákon na uzavření kupní smlouvy nepředpisuje písemnou formu. Může být tedy uzavřena i ústně. Ale plynou z toho rizika. Při jakémkoli následném problému s vozidlem bude původní vlastník bez písemné kupní smlouvy velmi těžko prokazovat, že auto prodal a že už se na něj nevztahují dřívější závazky.

Do deseti pracovních dní ohlaste registru změnu vlastníka. Oznamují obě strany, původní majitel hlásí prodej vozidla, nový sděluje, že je auto jeho. Desetidenní lhůta platí pro oba. Pokud spadají pod stejný registr vozidel, je nejlepší, když jdou na úřad spolu. Původní vlastník by si měl pořídit fotokopii technického průkazu s úředně vyznačenou změnou vlastnictví a dobře ji uschovat pro případ potřeby.

Někteří motoristé auto zlikvidují (například pro špatný technický stav či poškození po dopravní nehodě), ale zapomínají, že likvidace autovraků má svá pravidla. Musí ji dělat firma, která k tomu má oprávnění, ta také majiteli vystaví potvrzení. To pak vlastník předloží na registru, kde žádá o trvalé vyřazení auta z provozu.

V případě úmrtí vlastníka auta přechází povinnost platit pojištění na dědice. Pokud je jich víc, buď se dohodnou, kdo se toho ujme, nebo musí platit společně a nerozdílně, bez ohledu na to, kdo vůz nakonec zdědí. Když je dědické řízení ukončeno, je znám nový majitel a ten pak musí vlastnictví auta ohlásit registru vozidel.

Zdroj: ČKP