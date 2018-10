Škoda při srážce auta se zvěří je 30 až 40 tisíc, někdy i půl milionu

Relativně klidní, že se nestřetnou se zvířetem, mohou být majitelé super aut, která speciálními kamerami sama detekují srny a divočáky poblíž vozovky. Umí to například vozy Audi, Volvo, Ford a Mercedes. My ostatní si můžeme na auto přimontovat ultrazvukové plašičky. Je to plastové „udělátko“, které stojí pár korun (50 až 200 podle prodejce) a nepotřebuje elektřinu – do chodu se uvede proudem vzduchu při jízdě nad 50 km/hod. Jestli však taková hračka funguje, je věc diskuse – v těch internetových najdete jejich naprosté zastánce, i ty, kdo tvrdí, že srna jim do cesty skočila plašič-neplašič.

I když však detektor či plašičku máte, je namístě být zvláště po setmění opatrný. Podle Jana Marka z pojišťovny Generali je nejrizikovějším pro střet se zvěří celoročně čas kolem 22. hodiny. Teď na podzim roste v ranních hodinách počet srážek až čtyřnásobně. A nehody se zvěří nejsou jen doménou malých silnic – jak ukazuje nedávná těžká srážka auta s koněm na dálnici.

Může to znít banálně, ale základem je při jízdě předvídat. Přizpůsobit jízdu v rizikových úsecích, denních dobách i ročních obdobích. Policejní statistiky totiž hlásí za posledních pět let 29 483 srážek se zvěří, 11 z toho pro řidiče či spolujezdce smrtelných. Jenže statistiky zahrnují jen srážky vážné, které řidiči nahlásili. Myslivci a ochránci přírody mají odhady ještě vyšší, protože započítávají i drobnou zvěř.

Pojišťovny evidují průměrnou výši škody mezi 30 a 40 tisíci korunami, ale výjimkou nejsou ani škody statisícové. Například 900 tisíc korun zaplatila Česká pojišťovna po střetu luxusního auta se srnou a na 770 tisíc přišla Kooperativu srážka mercedesu s daňkem.

Havarijní: plnění není automatické

Střet se zvěří bývá zahrnut v havarijním pojištění. Úplně automatické to ale není – u Allianz je součástí produktu Allrisk, u takzvaného Minirisku si jej musíte připojistit, stejně tak u České pojišťovny. Některé ústavy mají srážku se zvěří jako volitelnou část havarijního pojištění – tak je to například u Directu a Generali. Obecně platí, že škoda placená z havarijního pojištění nebývá limitována – respektive horním limitem je aktuální cena poničeného vozu, a poškozený bude platit spoluúčast podle smlouvy. Případná škoda sníží vyježděné bonusy.

Povinné: cizím vždy, vám, když si připlatíte

Někdy stačí na plnění škody způsobené zvířaty na vašem autě i povinné ručení, pokud jste si k němu přikoupili připojištění srážky se zvěří. Cena se pohybuje od 500 do 2 000 korun ročně. Jinak je to jen u Generali – u tří dražších tarifů povinného ručení je toto připojištění již v ceně, k nejlevnější verzi povinného ručení sjednat nelze. Naopak u Allianz a První klubové připojištění není možné vůbec.



U připojištění bývá limit škody omezen předem sjednanou částkou, stejně jako spoluúčast. Případná nehoda však cenu povinného ručení neovlivní.

Povinné ručení a srážka se zvěří Pojišťovna Limit škody spoluúčast Pojistní roční Poznámka Česká pojišťovna 100 tisíc 5 000 350 ČPP 25/50/75/100 tisíc 10 % od 630 v ceně i poškození zvířetem ČSOB Pojišťovna 50/100 tisíc 500 999/1999 Direct volitelný 1 – 20 % nejčastěji 500 s procenty platí zároveň minimum spoluúčasti 1 – 20 tisíc Generali 100 tisíc 1 000 zdarma nelze u nejlevnějšího povinného ručení Hasičská vzájemná 30 tisíc 1 000 zvěř 800

zvíře 1200 Kooperativa 100 tisíc 1 % (min. 1000) 612/687* * s připojištěním poškození zvířaty Slavia 100/200 tisíc 10 % (min. 1000) 507 v ceně i poškození zvířetem s limitem 30 tisíc Uniqa 250 tisíc 500/5000/10000 individuálně Částky uvedeny v korunách. Srážka se zvěří = jedoucí auto narazí do zvířete. Poškození zvířetem = zvíře poškodí stojící auto. Zdroj: pojišťovny

Pokud jde o škody na jiných autech, na majetku třetích osob, kdy třeba strhnete řízení a zboříte někomu plot, tady bude pojišťovna pochopitelně vámi zaviněnou škodu z povinného ručení hradit. Ale pozor, třeba situace, kdy srazíte zvíře, to odletí a padne na čelní sklo protijedoucího auta, za vaši vinu považována není.

Jsou zvířata zvěř?

Přijde vám to jako podivná hádanka? Pamatujte si tedy, že zvěř je podmnožinou zvířat. Zvěř je divoká, nikým nechovaná, neoznačená: srny, vysoká, divočáci, zajíci. Jaký je v tom rozdíl? To poznáte v případě, že se s nějakým zvířetem srazíte. Pojišťovny totiž někdy zvěř a zvířata rozlišují. U nových smluv už tak činí jen Hasičská vzájemná pojišťovna, ale u starších smluv to bylo celkem běžné.



Když je škoda způsobena srážkou se zvěří, problém s plněním nebývá. Pokud však srazíte zvíře (pes, ovce, kráva...), které má svého majitele, jenž se měl postarat o to, aby nelítalo po silnici, ale bylo někde v ohradě, pojišťovna vás s požadavkem o náhradu škody může odkázat právě na tohoto majitele. Prohlédněte si tedy svou pojistnou smlouvu, a pokud máte pojištěnu srážku se zvěří, uvažujte o změně.

Překousané kabely a háravé feny

Připojistit se dá i takzvané poškození auta zvířaty. Klasikou jsou překousané kabely od kun, občas jsou za škodou pikantnější situace. Uniqa registruje rozdrápání a rozkousání sedaček otevřeného vozu na zahradě, do něhož vnikl neznámý pes. Majitel vozu připustil, že předtím vezl v autě dvě hárající fenky. Automaticky je poškození zvířetem v pojistce jen u Kooperativy a ČSOB Pojišťovny, volitelné je pak u Allianz, Directu a Generali. Kdyby škodu způsobilo vaše zvíře, máte smůlu.

A co dělat, když se srazíte se zvířetem? Vyfoťte situaci pro pojišťovnu či leasingovou společnost. Zajistěte svědky. Volejte asistenční službu pojišťovny, případně linku 1224, která vás s vaší asistencí spojí. Ti zajistí odtah, servis. Zraněnou zvěř ze silnice sami neodklízejte, může vám způsobit zranění. V žádném případě není možné si sraženou zvěř ponechat, šlo by o pytláctví!

Jak předejít škodě: