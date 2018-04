Pojištění bez pojistky: jak neplatit pojišťovně?

Obávají se především jejího poškození při případných živelních událostech nebo odcizení. Ostatní zařízení jejich bytu je standardního charakteru, nemají další cennější věci, při pohybu mimo byt mívají u sebe jen menší hotovost a mobilní telefony průměrné cenové kategorie.

Požadavky a cíle

a) Existuje pojištění domácnosti, u kterého by dostali pojistné plnění za poškození, zničení nebo odcizení elektroniky?

b) Kolik takové pojištění stojí?

Obecná úvaha

Na trhu existuje samozřejmě mnoho pojišťoven, které nabízejí pojištění domácnosti. Všechna tato pojištění obecně obsahují i pojištění a připojištění cennějších věcí včetně elektroniky. Jednotlivé produkty se ale liší v limitech plnění, v rozsahu omezení pojistných událostí a v rozsahu výluk, kdy se neplní vůbec. Rovněž se jednotlivé pojišťovny liší v cenách svých produktů.

U rizika vloupání nebo krádeže ovlivňuje výši pojistného především posuzování tzv. rizikovosti místa pojištění a u pojišťoven najdeme často výrazné rozdíly. Kromě těchto objektivních parametrů pojistných produktů existují i subjektivní okolnosti, které ovlivňují rozsah a cenu pojištění.

Pojišťovny, jejich zástupci a i někteří externí zprostředkovatelé pojištění mají logický zájem prodat pojištění v širokém rozsahu krytí, což pochopitelně zvyšuje pojistné a následně i provizi. V mnoha případech je vyšší rozsah pojištěných rizikových událostí na místě a i za cenu vyššího pojistného je pro klienta přínosem.

Existují však situace, kdy pojištění určitého rizika není nutné řešit placením pojistného nějaké pojišťovně a je možné využít i jiných způsobů, které majetek ochrání. Je tedy velmi důležité, aby zástupci pojišťoven i jiní poradci přistupovali ke klientovi a jeho potřebám přísně individuálně a současně aby klienti sami takový přístup pro sebe vyžadovali. Často tak mohou ušetřit nemalé peníze.

Pokusme se tedy na základě těchto úvah navrhnout pro naše klienty jedno z vhodných řešení.

Zamyšlení nad situací klienta

Škody na majetku z důvodu různých živelních událostí, jako jsou požár, blesk, vichřice, krupobití, pád letadla apod. jsou jen těžko předvídatelné, ale určitá pravděpodobnost jejich vzniku existuje. Navíc takto způsobené škody jsou ve většině případů velmi vysoké, někdy i katastrofální. Zároveň jsou možnosti ochrany majetku pro tyto případy dosti omezené. Např. pro snížení rizika vzniku požáru můžeme sami udělat to, že budeme dávat pozor, budeme mít elektroinstalaci, elektrické a plynové spotřebiče ve kvalitním stavu apod. Těžko však můžeme totéž ovlivnit u svého souseda. Stejně tak můžeme mít kvalitní střechu, ale sílu větru nebo krupobití nejsme schopni regulovat. Živelní pojištění je proto namístě a je obecně vždy součástí základního pojištění domácnosti u všech pojišťoven. Manželům tedy doporučíme sjednat základní pojištění domácnosti, které jejich majetek včetně elektroniky v případě živelních škod ochrání formou finanční kompenzace z pojistného plnění.

Dalším požadavkem klientů byla náhrada škody v případě odcizení jejich elektronických „miláčků“. Odcizení může obecně nastat ze dvou příčin. Buďto prostou krádeží nebo loupeží či vloupáním, přičemž rozlišovacím znakem těchto pojmů je použití násilí nebo překonání překážek. Riziko krádeže a loupeže není v tomto případě nutné pojišťovat, protože manželé při pohybu mimo byt nenosí u sebe nic cenného a počítač a televizi s sebou třeba do práce nebo na nákup netahají.

Zbývá tedy pokrýt riziko vloupání a odcizení elektroniky a zde můžeme najít určitý prostor pro úspory. Vzhledem k lokalitě bydliště manželů je předpoklad, že u většiny pojišťoven bude jejich byt zařazen do vyšší nebo nejvyšší rizikové kategorie z hlediska pravděpodobnosti vloupání. Jejich konkrétní situaci je ovšem nutné posuzovat zcela individuálně. Bydlí v 5. patře osmipatrového paneláku, nemají nějakou mimořádnou životní úroveň, která by navenek mohla vyvolávat např. závist nebo představy okolí o jejich „bohatství“ a nevlastní kromě zmíněné elektroniky nic zvláště cenného. Pravděpodobnost, že by se někdo pokusil vloupat do jejich bytu z venkovní strany budovy je tudíž velmi malá. Nejslabším místem jsou tak vstupní dveře bytu.

Návrh řešení

1. Pojištění pro případ živelních událostí



Domácnost po dohodě s klientem pojistíme na rizika poškození nebo zničení vybavení jejich bytu včetně elektroniky na částku 500.000,-Kč. Roční pojistné bude cca 650,-Kč.

2. Pojištění pro případ vloupání



a) Možnost 1 – připojištění u pojišťovny



Připojištění pro případ odcizení elektroniky vloupáním by stálo cca 1.000,-Kč ročně při limitu pojistného plnění max. 40.000,-Kč (pokud by chtěli pojistit elektroniku na částku 55.000,-Kč, bylo by pojistné ještě o 75,-Kč vyšší). Není to sice mnoho peněz, ale vzhledem k tomu, že v bytě budou manželé bydlet ještě minimálně 20 let, zaplatí za tu dobu min. 20.000,-Kč na pojistném. (Mimochodem, např. v Praze by bylo toto pojistné ještě o 500,-Kč vyšší.)

b) Možnost 2 – alternativní opatření

Jiné řešení vychází z toho, že nejslabším článkem v zajištění domácnosti manželů jsou vstupní dveře jejich bytu. Můžeme jim tedy navrhnout, aby investovali peníze do kvalitnějšího zajištění dveří např. formou výměny zárubní a přidáním závory se čtyř nebo pětibodovým zamykacím systémem, což je může stát přibližně 5 až 7.000,-Kč. Je to pro ně sice nepředpokládaný jednorázový výdaj, ale v porovnání s celkovým pojistným za připojištění rizika vloupání bude konečný finanční efekt lepší, protože úsporami na pojistném se investice do zabezpečení vrátí.

Klient si tak může zvolit, zda bude platit:

1) pojistné 1 650 Kč ročně např. po dobu 20 let, celkem tedy 33 000 Kč

2) nebo pojistné 650 Kč ročně po dobu 20 let a řekněme 7 000 Kč jednorázově, celkem tedy 20 000 Kč.

Výběr z těchto variant je nutné nechat na klientovi, dobrý poradce by mu však měl umět obě varianty navrhnout.

Závěr

Přesto, že připojištění stojí „jen“ 1.000,-Kč ročně navíc, nemusí to být pro mnoho klientů zanedbatelná částka (dají se za to koupit v průběhu roku třeba 2 dobré večeře i s pěknou kytkou pro manželku, což by ji určitě potěšilo J).

Podstatným výsledkem našeho zamyšlení je, že na některé věci se můžeme podívat i z jiného úhlu, než je obvyklé a ušetřit tak nějakou tu korunu. To platí i o jiných finančních produktech, nejen o pojištění.

Pozn.:

1. Výpočty jsou pro zjednodušení zaokrouhleny.

2. Není uvažováno s časovou hodnotou peněz.

3. V tomto příkladu použité finanční instituce a produkty jsou pouze ilustrativní, ale podobné principy používají všechny pojišťovny (použito je pojištění domácnosti od pojišťovny Generali).

Rady a tipy:

Než uzavřete jakékoliv pojištění, vždy dobře rozvažte, která rizika vám hrozí, s jakou pravděpodobností a jaké škody vám mohou způsobit. Zamyslete se nad tím, zda není možné tato rizika snížit nebo se před nimi zabezpečit alternativním způsobem a ušetřit tak na pojistném.

Nabídka produktů, jejich ceny a rozsah různých omezení a výluk se u jednotlivých pojišťoven liší a rozdíly mohou být v některých případech velmi výrazné.

Je dobré nechat si předložit více nabídek a teprve pak se rozhodovat. Doporučujeme vám využít služeb nejlépe takového poradce, který není závislý na jedné konkrétní pojišťovně, zastupuje jich více a je tak schopen vám najednou poskytnout několik variant k výběru.

Jakýkoliv paušální přístup a snahy o prostý prodej „nějaké“ pojistky by měly zvýšit vaši pozornost. Nenechte se do ničeho vmanipulovat bez důkladné analýzy vašich potřeb a přání.

