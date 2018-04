Vyznáte se v cestovním připojištění? Otestujte se

Dovolenou si letos v létě dopřeje 8 z 10 Čechů. Přes 40 procent z nich vyrazí do zahraničí, a to nejčastěji autem k moři. Podle aktuálního průzkumu agentury STEM/MARK pro Air Bank však každý pátý Čech zariskuje a do zahraničí vyrazí bez cestovního pojištění.

„Veřejné zdravotní pojištění sice občanům České republiky pokrývá nejnutnější léčebné výdaje v zemích Evropské unie, ale v jednotlivých členských státech platí různá pravidla pro spoluúčast pacienta. Turista bez pojištění tak může být nemile překvapen, kolik musí za ošetření následně ještě doplatit,“ říká Timea Manek, specialistka na cestovní pojištění Air Bank. Například v Rakousku je spoluúčast do 10 %, Ve Francii minimálně 30 % a ve Švýcarsku se pacient podílí zhruba 20 %.

Ani ti, kteří se do zahraničí pojišťují, často nevědí, s čím vším se na asistenční službu mohou obrátit. Například 4 z 10 lidí nevědí, že když budou hospitalizovaní, asistenční služba může zařídit ubytování pro jim blízkého člověka. Pro pětinu respondentů byla nová informace, že v případě potřeby zajistí asistenční služba jejich převoz zpět do České republiky. A 15 % lidí netuší, že zajistí také ošetření ve zdravotnickém zařízení a úhradu péče.

Jak jste na tom se znalostí cestovního připojištění vy? Vyzkoušejte si náš kvíz.

„Cestovní pojištění je nejlepší investicí před každou zahraniční cestou. Náklady na léčbu se sice v jednotlivých zemích liší, ale vždy jsou neporovnatelně vyšší než částka, kterou klient za pojištění zaplatil. Navíc jeho sjednání je dnes už velmi rychlé,“ dodává Timea Manek z Air Bank.