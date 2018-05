Teror a nepokoje. Pomůže vám pojišťovna při nečekaných událostech na dovolené?

Ještě před pár lety byly škody způsobené teroristickým útokem automaticky vyloučeny z pojištění. Násilné útoky se bohužel množí, klienti se jich obávají a chtějí, aby pojištění krylo i tato rizika. Pojišťovny to respektují a v některých případech podmínky zmírnily.

Léčbu zaplatí téměř vždy

Když se stanete obětí teroristického činu a vaše zranění bude vyžadovat léčbu, pojišťovny ji bez výjimky zaplatí z cestovního pojištění. Až do limitu, který máte sjednaný pro takzvané léčebné výlohy. Podmínky si kladou jen dvě:

Nesmíte se sami aktivně teroristického útoku účastnit. V tomto případě se nemusíte bát slovíčkaření - pokud se pokusíte aktivně zmírnit následky útoku (a přitom dojdete k úhoně), nebude vás pojišťovna za projevenou snahu pomoci trestat tím, že by se o vás nepostarala. Nepojedete do oblasti, o které víte, že je tam zvýšené riziko nepokojů. Takové oblasti na svých stránkách zveřejňuje ministerstvo zahraničních věcí. Stačí si na jeho webu v rubrice „cestujeme“ dohledat destinaci, do které se chystáte.

V každém případě však platí, že když odjíždíte do zahraničí, měli byste se na stránkách ministerstva registrovat v systému DROZD. Zadáte pár kontaktních údajů o sobě a uvedete, kam a kdy cestujete. Díky této jednoduché registraci pak v případě krizové situace (nejen nepokoje, ale i přírodní katastrofy, stávky dopravců a podobně) dostanete informace o tom, co se děje, případně jak postupovat.

Bomba ne, pád ve sprše ano

Když přes riziko vycestujete do oblasti, kde se dá nějaký konflikt očekávat, neznamená to, že by nemělo cenu se na cestu pojistit. Podrobněji to popisuje Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny: „Případná pojistná událost se v takovém případě posuzuje individuálně. Důležitá je příčinná souvislost, takže například pokud je klient zraněn při probíhajícím teroristickém útoku, spadá takový případ do výluk, ale pokud upadne v hotelové sprše a zraní si nohu, plníme standardně z léčebných výloh,“ vysvětluje.

Bojíte se odjet? Stornujte zájezd

Ostatní součásti cestovního pojištění pojišťovny obvykle neberou v potaz. Když kvůli bombě přijdete o zavazadla, náhrady se nedočkáte.

Jestliže však máte pojištěné storno zájezdu a oblast, do které se chystáte, se stane „nedoporučenou“, můžete například u České pojišťovny či Kooperativy počítat s tím, že vám vyplatí 80 % ze zaplacené ceny, pokud se rozhodnete necestovat.



Rozdílně pojišťovny přistupují k životnímu a úrazovému pojištění (neplatí vám léčbu, ale buď odškodní trvalé následky úrazu, nebo zaplatí pozůstalým po smrti klienta). Obvykle škody kryjí, zdůrazňují však přitom, že k řešení takových situací přistupují individuálně. Ona individualita se vztahuje buď na situaci, při které škoda vznikla, nebo na pojištění, které má klient sjednané.

Pozor však na to, že u těchto typů pojistek ve výlukách mnohde zůstává případ, kdy k poškození došlo působením jaderných, chemických nebo biologických zbraní.