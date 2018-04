Odborník radí, jak pojistit chatu či chalupu pro různé případy škod

Jak vybrat správné pojištění? Provedeme vás širokou nabídkou pojištění majetku a ukážeme vám, kde najdete ty nejvýhodnější.

Při pojištění chaty či chalupy je stejně jako u jiného bydlení vždy třeba rozlišovat pojištění nemovitosti a domácnosti. K pochopení rozdílu stačí jednoduchý příklad. Představte si nemovitost jako věc, kterou můžete vzít do ruky. Pokud ji obrátíte, tak vše, co vypadne, náleží do pojištění domácnosti (lednice, pohovka, knihy, oblečení, židle). To, co zůstane uvnitř, pak patří k pojištění nemovitosti (zdi, přišroubovaná kuchyňská linka, vestavěné skříně).

Jestliže přemýšlíte o pojištění rekreačního domu, na čtyřech příkladech přibližujeme rizika, o kterých možná ani nevíte. A počítejte s tím, že pojištění rekreační nemovitosti je dražší než pojištění domu či bytu, ve kterých se trvale bydlí.

Případ 1 Svíčka zapálila chatu

Pan Radek si na chatě zapálil svíčku a na chvíli odešel z pokoje. Svíčku dal na stůl ledabyle, ta se převrátila na koberec a v místnosti došlo k malému požáru. Naštěstí si toho všiml a plameny uhasil. K velkým škodám nedošlo, opravy vyšly na několik tisíc korun. Na co má Radek od pojišťovny nárok?

Hodnocení: V tomto případě by pojišťovna vyplácela z jednoho ze základních rizik, tedy z rizika požáru. Od pojistného plnění by se pak odečetla sjednaná spoluúčast.

Ale pojišťovna může přistoupit i ke snížení pojistného plnění z důvodu takzvané hrubé nedbalosti, respektive „nepředcházení vzniku pojistné události“. Podle obecně závazných předpisů je totiž pojištěný povinen dávat pozor na to, aby škoda nenastala. V tomto případě mohl Radek zodpovědnějším chováním požáru předejít, a proto by pojišťovna zřejmě snížila pojistné plnění.

Majitel by tedy pravděpodobně nějaké peníze obdržel, ale snížené nejen o spoluúčast, ale také o podíl vyjadřující hrubou nedbalost. Co tedy poradit? Tady nezbývá nic jiného než jednat s poněkud větším rozmyslem.

Případ 2 Zloděj ukradl sekačku a poničil truhlu

Pan Jan po příjezdu na chalupu zjistil, že ji navštívil nezvaný host a ukradl sekačku a drobnou elektroniku v celkové hodnotě 25 tisíc korun. Navíc se snažil odnést starožitnou truhlu, která ovšem byla nad jeho síly a poškodila se. Muž zavolal policii a vše nahlásil pojišťovně. Co by měla jeho pojistná smlouva obsahovat, aby se dočkal náhrady?

Hodnocení: Ukradené věci patří do domácnosti. Musí být tedy pojištěna domácnost, nejenom nemovitost. Nehoda by se řešila v rámci rizika krádeže nebo odcizení (záleží na tom, jak pojišťovna riziko nazývá). Při jeho sjednání si nezapomeňte zjistit předem, jaké zabezpečení domu pojišťovna vyžaduje. Jinak může odmítnout vyplatit náhradu za ukradené věci, nebo bude výplata peněz krácena.

U chat a chalup obvykle platí, že požadavky pojišťovny na zabezpečení bývají přísnější než u bytu nebo domu, kde se běžně bydlí. Rekreační nemovitosti bývají po nějakou dobu opuštěné, roste tak příležitost pro „nezvanou návštěvu“.

Konkrétní nároky na minimální zabezpečení se mohou mezi pojišťovnami lišit. Ty nemusí vyžadovat jen uzamknutí všech vstupních dveří, ale také zabezpečení oken. Nechte si předem vysvětlit, kolik pojišťovna uhradí, když její požadavky splníte, i pokud zcela nevyhovíte. Pak je na místě otázka, jestli se vyplatí pořídit si požadované zabezpečení (například výměnu dveří, zámků, mříže do oken, včetně nákladů na montáž) v souvislosti s výší pojistného a také pravděpodobností, že ke škodě dojde.

Investovat do zabezpečení je sice ideální a pojistit je možné téměř vše, ale s tím souvisí i výše pojistného. Lidé by si měli rozmyslet, co by případný zloděj mohl ukrást. Jaká je například pravděpodobnost, že odnese drahá krbová kamna nebo sporák na tuhá paliva, jejichž hmotnost přesahuje 100 kg? Anebo že odcizí velké kusy nábytku či jiné cennější kusy? Cena za pojistku se liší také podle toho, zda je nemovitost na samotě, v takovém případě je dražší, nebo v obci, kde se pohybuje více lidí.

Je dobré počítat i s tím, že pachatel nejen něco ukradne, ale také některé vybavení zničí nebo poškodí. To by pojišťovna řešila v rámci pojištění odcizení, nebo vandalismu. Obě rizika jsou sjednávána pohromadě. Riziko odcizení ale obvykle není součástí základních produktů a je třeba se připojistit, nebo zvolit pojištění se širším krytím.

Případ 3 Voda z prasklého potrubí vytopila chatu

Pan Martin odjel v neděli ze své chaty. Po několika dnech prasklo vodovodní potrubí a vytékající voda poškodila domek, ale hlavně jeho vybavení. Má Martin šanci, že od pojišťovny dostane škodu zaplacenou?

Hodnocení: Tento typ škody spadá do rizika nazývaného vodovodní škody. V tomto konkrétním případě by zřejmě došlo ke krácení částky, možná by muž nedostal nic. Proč? Problém je v Občanském zákoníku, který dává lidem povinnost předcházet škodám. Pojišťovna by argumentovala tím, že majitel měl před svým odjezdem vodu z vodovodního systému vypustit a uzavřít přívod vody.

V případě, že se jedná o nemovitost, kde vlastníci používají vlastní studnu a čerpadlo, je vhodné čerpadlo vypnout a otevřít kohoutky tak, aby většina vody vytekla. Tím by se škoda způsobená prasklým potrubí minimalizovala. V zimních měsících je nutné vodu z potrubí vypustit úplně, aby nedošlo k poškození mrazem.

Podobná pravidla platí také pro případy, kdy se pro ohřev vody používá elektrický ohřívač. Hlavně v zimních měsících by měl být zapnut aspoň tak, aby nezamrzl.

Případ 4 Skleník rozbily kroupy

Paní Romana přijela s rodinou na chalupu a zjistila, že krupobití před několika dny poškodilo několik skleněných tabulí skleníku. Jak by měla být pojistná smlouva nastavena, aby bylo vše vyřízeno k její spokojenosti?

Hodnocení: Samostatné pojištění skleníku je výjimečné, ale je možné ho pojistit k pojištěné nemovitosti. Ale pozor, každá pojišťovna k němu přistupuje jinak.

Existují dvě možnosti. Buď pojišťovna uzavře pojistku skleníku jako vedlejší (ostatní) stavbu, pak se na něj vztahují rizika, která náležejí k hlavní pojištěné stavbě. V případě paní Romany tedy včetně rizika krupobití, bylo-li sjednáno. Obecně platí, že když je skleník pojištěn v rámci standardního pojištění, nevztahuje se na něj pojištění skel. Nebo pojišťovna skleněné výplně pojistí pouze v rámci pojištění skla, a pak je nutné připojištění.

Jaký je mezi oběma typy pojištění rozdíl? Pojištění skla zahrnuje všechna rizika, která nejsou v pojistných podmínkách vyloučena (pojištění se označuje také jako „all risk“), kdežto u druhé varianty se pojištění vztahuje pouze na přesně vyjmenovaná rizika.

Při uzavírání smlouvy si tedy nechte vše pečlivě vysvětlit a zjistěte si, co se skrývá ve výlukách k pojištění nemovitosti a také k připojištění skla. Minimalizujete tím možnost, že budete při nehodě na chatě nemile překvapeni.