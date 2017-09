Krátkodobé úrazové pojištění pro děti se nemusí vyplatit

Pojišťovny tvrdí, že během letních prázdnin roste počet dětských úrazů. Jejich nejčastější příčinou jsou různé sportovní aktivity, kterým se děti ve volných dnech věnují více. Nebezpečí na děti číhá ale i během školního roku. Některé pojišťovny se proto rozhodly nabídnou krátkodobé pojištění úrazu dětí.

„Příležitostí k úrazu u dětí během celého roku je hodně a pro tyto účely pojišťovny nabízejí možnost úrazového pojištění na konkrétní plánovaná období. Může jít o školu v přírodě nebo různé, zejména tělovýchovné kroužky,“ říká mluvčí České asociace pojišťoven Monika Bartlová.

Podle ní krátkodobé úrazové pojištění pokrývá i léčení vážných úrazů s trvalými následky včetně případného progresivního plnění. Pojišťovny nabízejí i skupinové krátkodobé úrazové pojištění pro děti, které jdou například plavat, takže pojistná doba může trvat třeba jen tři hodiny.

Je to výhodné pojištění?

Podle finanční poradkyně Dany Míchalová jde krátkodobé úrazové pojištění na ruku těm rodičům, kteří se v případě pojištění dítěte dopouštějí základní chyby. Uzavírají pojistné smlouvy, které kryjí krátkodobé problémy, jako je hospitalizace nebo denní odškodné spojené s úrazem.

„Pojistné plnění se tak stává spíše jakýmsi bolestným, což nikterak nepomůže ve chvíli, kdy se dítě stane invalidním nebo vážně onemocní. Absurdní jsou pak i pojistné smlouvy, v níž jsou děti pojištěné proti riziku smrti, ale ne proti vážným rizikům,“ říká finanční poradkyně Dana Míchalová.

Jak dítě pojistit?

„Pokud již chcete dítě pojistit, je dobré mít celoroční pojištění, primárně zaměřené na vysoké pojistné částky pro zdravotní komplikace, které mohou dítě dlouhodobě či trvale připravit od budoucích příjmů. Tedy primárně trvalé následky úrazů na milionové částky, krytí vážných nemocí,“ říká analytik životního pojištění Partners Pavel Krejčík, podle kterého je vůbec k diskuzi, zda děti denní odškodnění vůbec potřebují.

Kalkulačka dětského pojištění Zjistěte si, na kolik vás vyjde dětské pojištění a kde jej nabízí nejvýhodněji.

Zároveň upozorňuje na to, že děti jsou ohroženy úrazem permanentně. Neexistuje pravděpodobnost, že to bude zrovna ve středu od 15:00 do 17:00 na kroužku a ne třeba na trampolíně na zahradě, v domácím bazénu, anebo na kole o víkendu. „Druhá velká nevýhoda těchto krátkodobých pojistek jsou většinou malé pojistné částky. Často až směšně malé,“ dodává Krejčík.

Pojišťovny i tak ve své nabídce nepolevují. Krátkodobé úrazové pojištění umožňují sjednat i k cestovnímu pro tuzemské pobyty.

Jaká pojistka má smysl?

Podle analytiků kvalitní dětská životní pojistka kryje vedle rizik spojených s drobnými úrazy (denní odškodné) i rizika závažných nemocí a rizika spojená s trvalými zdravotními následky z důvodu úrazu či nemoci. Některé pojišťovny kryjí i riziko invalidity třetího stupně z důvodu nemoci či úrazu. Pojišťovny vyplácejí i dávky za ošetřování dítěte, což je vždy svázáno s připojištěním ošetření člena rodiny. Důležité jsou pak i pojistné částky.

„Solidní pojistka dítěte by vždy měla krýt trvalé následky úrazu pojistnou částkou minimálně ve výši jednoho milion korun. Dále by měla krýt riziko závažných nemocí s pojistnou částkou sjednanou minimálně ve výši půl milionu korun,“ říká finanční poradkyně Dana Míchalová.

Drobná rizika doporučuje u dítěte pojistit jen v případě, že zbudou peníze v rodinném rozpočtu. Sjednání připojištění dítěte v pojistce dospělého, nebo přímo pojištění pro děti, nepatří k těm nejdražším. Pohybuje se v řádu desetikorun až několika mála stokorun měsíčně. Kvalitně pojistit dítě na vážná rizika v celoroční pojistce stojí od 200 do zhruba 500 korun měsíčně podle rozsahu a nastavení.

