Kolik stojí dětské pojištění a na co si dát pozor

Rodiče často uzavírají nevýhodné dětské pojistky, v nichž je kladen silný důraz na spořicí složku, čímž vycházejí podstatně dráž než klasické spořící finanční produkty. Ve výsledku takové komerční připojištění nejen nenabízí krytí vážných rizik, ale nevyplatí se ani z hlediska spoření. Investiční složka u pojištění dítěte by měla být vždy až na druhém místě, protože výhodněji spořit se dá prostřednictvím pravidelného investování nebo spoření.

Dobrá pojistka dítěte by tedy podle finančních poradců vždy měla krýt trvalé následky úrazu pojistnou částkou minimálně ve výši jednoho milion korun. Dále by měla krýt riziko závažných nemocí s pojistnou částkou sjednanou minimálně ve výši půl milionu korun.

„Drobná rizika doporučuji u dítěte pojistit jen v případě, že zbudou peníze v rodinném rozpočtu. Sjednání připojištění dítěte v pojistce dospělého, nebo přímo pojištění pro děti, nepatří k těm nejdražším. Pohybuje se v řádu desetikorun až několika mála stokorun měsíčně,“ říká finanční poradkyně Dana Míchalová. Podle ní se dá dítě slušně pojistit na vážná rizika za cenu od 200 do zhruba 500 korun měsíčně podle rozsahu a nastavení.

V tabulce najdete, kolik by klient zaplatil za pojištění desetiletého dítěte, kdyby chtěl sjednat pojistnou částku 300 tisíc korun na trvalé následky úrazu. Výsledné ceny pojišťovny posílají bez záruky. Zdůrazňují, že je třeba přihlížet k individuálním podmínkám smlouvy.

Nejvyšší cena, která se s takovou pojistkou pojí, je 3 600 korun za rok. Účtuje ji ČPP. Za pojistné se v tomto případě platí měsíčně jen pětikoruna, vzhledem k minimálnímu měsíčnímu pojištění, které je 300 korun, se zbytek, tedy 295 korun měsíčně, investuje. Nejlevněji vychází pojištění u Uniqy a Erga, kde by se rodič za čistě rizikové pojištění pro dítě vešel do 300 korun za rok.

Na kolik můžete dětem pojistit trvalé následky úrazu

Na kolik můžete dětem pojistit trvalé následky úrazu Pojišťovna Nejvyšší možná pojistná částka (Kč) Progrese Výplata při 100% postižení (Kč) Allianz 2 000 000 8 16 000 000 Aegon 1 000 000 5 5 000 000 Česká pojišťovna 5 000 000 6 30 000 000 ČPP 1 500 000 5 7 500 000 ČSOB Pojišťovna 1 000 000 6 6 000 000 Ergo 3 000 000 4 12 000 000 Generali 3 000 000 8 24 000 000 Kooperativa 2 000 000 6 12 000 000 MetLife 3 000 000 8,5 25 500 000 NN ŽP 1 000 000 4 4 000 000 Pojišťovna ČS 2 500 000 4 10 000 000 První klubová 1 500 000 4 6 000 000 Uniqa 1 000 000 6 6 000 000

Zajímavosti aktuálně

Allianz: V rámci sportů pojišťují i příležitostné zážitkové akce typu let balonem a bungee jumping.

ČSOB Pojišťovna: Mají investiční pojištění pro děti bez poplatků.

Generali: Pojištění pro případ ošetřování dítěte až na 90 dní. Péče o zdravotně postižené dítě už od II. stupně závislosti.

Kooperativa: Nemají žádné sportovní výluky, u pojistek dospělých pojišťují i vrozené vady dětí.

MetLife: U úrazového pojištění vyplácejí dvojnásobek za zranění, která se stanou o prázdninách.

NN Životní pojišťovna: V rámci asistenčních služeb mají například návštěvu Zdravotního klauna.

Pojišťovna České spořitelny: Děti pojišťují do 25 let věku. Klienti, kteří pojistí dětem invaliditu a dlouhodobou péči od 18. září do konce roku, dostanou navíc v případě pojistné události (invalidita III. stupně nebo nutná dlouhodobá péče od II. stupně) příspěvek 120 000 korun.

První klubová: Pokud klient nemá v daném roce úraz, vracejí část pojistného.