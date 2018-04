Pojištění dítěte aneb jak nenaletět

Chystám se adoptovat ročního kluka a chci pro něj nějakou pojistku. Tuhle informaci jsem sdělila na infolince pojišťovny ING a Amcico AIG Life. Na ING mě okamžitě přepojili na operátora, který má na starosti životní pojistky.

Pro většinu pojišťoven i pojišťováků je totiž životní a dětské pojištění totéž, navíc na životním více vydělají. A přitom často stačí dítěti uzavřít jen levnější úrazovou pojistku, kterou by potomek měl mít, jenže to řada pojišťoven samostatně nenabízí, mezi nimi i ING, kam jsem nakonec na osobní schůzku vyrazila.

1/ U jaké pojišťovny smlouvu uzavřít

Vzhledem k tomu, že mi v ING slíbili, že se mi poradce ozve do pěti pracovních dnů, což mohlo být také až po uzávěrce této přílohy, zavolala jsem ještě do pojišťovny Amcico. Tam mi dali číslo na pojišťováka, který už od té doby volal snad pětkrát a mám z něj až nepříjemný pocit, jak byl vlezlý. Také se na schůzku poměrně vytrvale zval ke mně do bytu a musela jsem lhát, že bydlíme s tchyní, abych ho od této myšlenky odradila. Oproti tomu poradkyně ING byla milá, co se týče adopce diskrétní a nebyl problém si domluvit schůzku u ní v kanceláři hned na druhý den.

Rada: Máte právo odmítnout pojišťováka pustit k sobě do bytu a také vám to doporučujeme. Na neutrální půdě se ho snáz zbavíte, pokud vás bude příliš tlačit do podpisu smlouvy. Šetřete i s osobními údaji, pojišťovák nemusí znát vaši přesnou adresu, zaměstnání nebo příjem, aby vám mohl dobře poradit, jak pojistit dítě. Na rozdíl od smlouvy o stavebním spoření, pojistku pro dítě může uzavřít nejen jeho rodič, ale kdokoli. Důležité je, co od pojistky očekáváte a kolik na ni můžete platit, ne to, kolik berete peněz.

2/ Jakou pojistku zvolit

Většina pojišťoven vám pro dítě okamžitě nabídne spořicí pojistku. Přesně takovou mi nabídli také v ING, samostatnou "úrazovku" neprodávají. Produkt ING se jmenuje Investiční pojištění Junior, vedle pojištění trvalých následků úrazu je jeho součástí investice do podílových fondů. Na výběr máte devět fondů a poradkyně mi vzhledem k věku pojišťovaného dítěte (1 rok) správně navrhla investici do akcií, které mají v dlouhodobém horizontu nejlepší zhodnocení.

Rada: Ujasněte si, co od pojistky pro dítě vůbec očekáváte. Dětská životní pojistka by měla obsahovat hlavně pojištění pro případ smrti rodiče, případně i jeho trvalé invalidity tak, aby dítě bylo pro takový případ finančně zabezpečené. Junior ING mezi takové pojistky nepatří. Spořící pojistky jsou navíc zbytečně drahé, šetřit dětem můžete jinde, třeba na stavebním spoření nebo v podílových fondech, a výhodněji.

Pokud chcete pro dítě spíš "jen" bolestné, když si třeba zlomí nohu, postačí vám úrazová pojistka s pojištěním trvalých následků úrazu, která vyjde na několik stokorun ročně. Jestli je váš potomek temperamentní, uzavřete si také pojištění odpovědnosti, ze kterého můžete zaplatit případné škody na cizím majetku, třeba když dítě na návštěvě rozbije drahou věc. Pro celou rodinu vyjde na 400 korun ročně, někdy bývá i součástí pojištění domácnosti.

Jaké typy pojistek dětem pojišťovny nabízejí? Úrazové pojištění Jak funguje: základní úrazová pojistka kryje riziko trvalých následků a smrti, ale pouze v případě, že k nim dojde vinou úrazu. Pokud by dítě ochrnulo kvůli obrně, pojistka se na to nevztahuje.

K tomuto základu většina pojišťoven nabízí ještě možnost připojistit si takzvané denní nebo nemocniční odškodné. V tomto případě dítě dostane určitý obnos za každý den léčby úrazu. Denní odškodné bez ohledu na to, jestli se dítě léčí doma, nebo v nemocnici, nemocniční pak jen za dny strávené hospitalizací. Kde koupit: řada pojišťoven úrazovou pojistku samostatně nenabízí, umí to Aegon, AXA, Generali, Kooperativa, Pojišťovna ČS, Uniqa, Victoria Volksbanken a Wüstenrot. Kolik stojí: pro dítě je dostačující pojistná částka 200 000 nebo 300 000 korun a cena takové úrazové pojistky se pohybuje od stokoruny za rok výše, záleží na tom, jestli chcete dítě pojistit i na drobné úrazy, nebo jen ty vážnější. Výhodnější je zvolit si pojistku s nižší pojistnou částkou, ale takzvaným progresivním plněním - při vážných úrazech pojišťovna vyplatí až čtyřnásobek pojistné částky. Životní pojištění Jak funguje: pojišťovny dnes nabízejí i životní pojistky určené pro děti, které v sobě kombinují pojištění a investici. Ve chvíli, kdy dítě dosáhne plnoletosti (ožení se či vdá nebo dokončí studia), mu pojišťovna vyplatí zhodnocenou část zaplaceného pojistného.

Dětská životní pojistka by měla dítě hlavně finančně zajistit pro případ, že by zemřeli rodiče. Její součástí by proto mělo být pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity rodiče (živitele) s tím, že dítě nejen dostane peníze, ale pojišťovna také převezme placení pojistky. Ale ne všechny pojistky toto automaticky obsahují, dejte si na to pozor. Kde koupit: životní pojištění pro děti nabízejí všechny velké pojišťovny. Jsou to všechny ty produkty s názvy, jako je Sluníčko, Medvídek, Čtyřlístek, Motýlek, Junior, Talisman nebo Pastelka. Kolik to stojí: životní pojistky nejsou vůbec levnou záležitostí a pojišťováci je rádi nabízejí, protože z nich mají vysokou provizi. Lepší je uzavřít dítěti jen dobré úrazové pojištění a spořit mu jinde. Cena dětské spořicí pojistky se obvykle pohybuje od 300 korun měsíčně výše, srovnatelnou úrazovou pojistku pořídíte i za desetinu ceny. Pojištění odpovědnosti Jak to funguje: Tato pojistka je levná a šikovná pro případ, kdy dítě způsobí škodu cizí osobě. To znamená, že nemusíte z vlastní kapsy platit, když dítě rozbije míčem sousedovi okno, ale třeba i způsobí škodu na autě při výletu na kole. Pojistka se přitom vztahuje nejen na dítě, ale na celou rodinu, která společně žije v jedné domácnosti. Někdy bývá tato pojistka nabízena také jen jako připojištění k pojištění domácnosti. Kde koupit: samostatně tuto pojistku nabízí jen Generali, Česká pojišťovna a Victoria Volksbanken, k pojištění domácnosti pak Kooperativa, ČSOB a Uniqa pojišťovna. Ostatní pojišťovny pojištění odpovědnosti v nabídce vůbec nemají. Kolik to stojí: na to, jak může být užitečná, je tato pojistka velmi levná. Cena záleží na výši pojistného plnění, to začíná už na 500 000 korun za 240 korun ročně u Kooperativy, když se pojistíte u České pojišťovny za 412 korun ročně, budete pojištěni na škody do výše 3 500 000 korun. Někdy se liší plnění u nehod, které způsobí škodu na zdraví, věci nebo finanční.

3/ Na kolik dítě pojistit

Trochu problém byl v ING s nastavením pojistné částky. Na výběr jsem dostala 300 000, 400 000, nebo 600 000 korun. Čím vyšší pojistná částka, tím víc peněz pojišťovna vyplatí v případě, že by se dítě skutečně zranilo a úraz měl trvalé následky. Přitom poradkyně tvrdila, že bez ohledu na to, jakou si vyberu pojistnou částku, pořád mi na "riziko" půjde jen 125 korun měsíčně. To se mi nezdálo a ukázalo se, že správně. Na pojistku a poplatky bych měsíčně platila 30 korun z každých 100 000 korun pojistné částky – u spodní, třistatisícové je to tedy 90 korun, u té nejvyšší 180 korun. Zbytek peněz jde na spoření do vybraného fondu. Kolik budu na pojistku platit, záleží na mně, minimum je však 4 200 korun ročně.

Rada: Vyberte si pojistku s progresivním plněním, u dětských smluv je běžná. Znamená to, že odškodnění se může násobit, a to až čtyřikrát, podle toho, jak moc je úraz vážný. Čtyřnásobek pojistné částky dostanete například v situaci, kdy dítě následkem úrazu třeba oslepne nebo skončí na invalidním vozíku. Ohlídejte si však i to, jak moc musí být úraz vážný, aby pojišťovna vůbec nějaké peníze vyplatila. U ING Juniora je to podle pojistných podmínek jen 24 velmi těžkých úrazů, jako je ztráta orgánů, končetin nebo jejich úplná nehybnost!

4/ Kdy připojistit další rizika

Počítejte s tím, že ke spořicí pojistce vám nejspíš každý pojišťovák nabídne ještě další připojištění. "Moje" poradkyně si neodpustila doporučit novinku, a to pojištění denních dávek u drobných úrazů. To znamená, že za každý den léčby úrazu dítě dostane nějaké peníze. Za 40 korun měsíčně k pojistnému navíc je to stokoruna při léčení doma a dvě stě korun za každý den v nemocnici. Léčení však musí trvat nejméně 7 dní. Plus je stanovena i maximální doba léčby, když se dítěti bude hojit úraz déle, už žádné peníze nedostanete. ING drobných úrazů stanovila celkem 253, je mezi nimi například vyvrtnutí kotníku a nejrůznější zlomeniny.

Další doporučené připojištění se jmenuje Zdraví, stojí dalších 375 korun ročně a za každý den, který dítě stráví v nemocnici, pojišťovna vyplatí 250 korun, třeba na poplatky za pobyt. Podmínkou je, že dítě v nemocnici stráví alespoň tři noci, je jedno, jestli následkem úrazu nebo nemoci.

Rada: Zvažte, jestli se vám vyplatí investovat do připojištění. Všechna výše zmíněná rizika můžete pokrýt v levnější úrazové pojistce, na to nepotřebujete životní pojištění. V každém případě, když už ho uzavřete, může se připojištění hodit, děti jsou magnet na drobné úrazy a základní pojistka se vztahuje jen na úrazy s trvalými následky. Nechte si však dobře vysvětlit, kdy a co přesně připojištění kryje.