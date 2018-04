Pojištění domácnosti neberte na lehkou váhu

Pojištění domácnosti kryje škody na vybavení domácnosti. Ovšem to není zdaleka vše. V rámci pojištění domácnosti se uzavírá i další pojištění - pojištění odpovědnosti. Vše by mělo mít nastaveny optimální limity plnění. A není to pouze o jejich dostatečné výši.