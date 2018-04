Odbornice radí, v čem se nejčastěji chybuje při pojištění domácnosti

Na dotazy, co vše pojištění domácnosti ochrání a jak řešit nejrůznější situace, do kterých se můžete dostat, odpovídá Ivana Bohatcová z ČSOB Pojišťovny.

1. Hodnota domácnosti

Otázka: Jak správně spočítat pojistnou částku při pojišťování domácnosti? Slyšel jsem, že se to bere podle podlahové plochy bytu.

Odpověď: Podlahová plocha je pouze orientačním podkladem pro zjištění pojistné částky. Je třeba připočítat také hodnotu věcí, které s rozlohou bytu přímo nesouvisejí. Jsou to cennosti, obrazy nebo sportovní potřeby, přičemž s počtem položek narůstá i složitost výpočtu. Na internetu existují různé kalkulačky, jež tento proces usnadňují a spočítají pojistnou částku téměř přesně.

2. Pojištění a hypotéka

Otázka: Když si koupím byt na hypotéku, musím si ho pojistit? A jaký produkt zvolit?

Odpověď: Každá banka má podmínky stanoveny trochu jinak. Obvykle se v případě hypotéky klientům doporučuje byt zajistit buď pojištěním nemovitosti, nebo pojištěním domácnosti na minimální částku 300 tisíc korun, to záleží na obchodních podmínkách banky. Je třeba bance předložit originál pojistné smlouvy, pojistky nebo návrhu na uzavření pojistné smlouvy. Oproti případům, kdy si hypotéku berete na pořízení domu, není vyžadována vinkulace pojistné smlouvy ve prospěch banky.

3. Zvýšení pojistného

Otázka: Pojišťovna mi poslala dopis, že mi zvyšuje pojistné. Mohu se tomu nějak bránit? A mám šanci mít domácnost pojištěnu za původních podmínek a za předchozí peníze?

Odpověď: K navýšení pojistného dochází většinou jen v případě, že na smlouvě byl uplatněn bonus za bezškodní průběh, přičemž během předchozího roku vznikla pojistná událost. Ale v rámci péče o klienta může pojišťovna navýšení pojistné částky, a tím i pojistného, sama navrhnout, aby jej tím ochránila proti případnému podpojištění. Hodnota nemovitosti či domácnosti v čase narůstá a klienti na to často zapomínají. Je však zcela na jejich zvážení, zda tento návrh přijmou, či nikoliv a ponechají si původní sazbu.

4. Pojistka psaná na někoho jiného

Otázka: Po rozvodu bydlím v bytě, který pojišťoval manžel. Pojistku dál platím, ale uvědomila jsem si, že vše je ještě na jeho jméno. Musím pojistku vypovědět a uzavřít novou, nebo to mohu nechat?

Odpověď: Je to poměrně složitá situace, kdy záleží na mnoha okolnostech. Například na tom, zda jde o pojištění bytu, nebo domácnosti a na koho je byt napsaný. Klíčové je rovněž, kdo je uveden v roli pojistníka a kdo na místě pojištěného. Pojistníka na smlouvě změnit nelze a pojistku může zrušit pouze člověk, jenž ji sjednal.

5. Asistenční služby

Otázka: Chci se zeptat na asistenční služby u pojištění domácnosti. Když třeba zařizují řemeslníka na opravu, tak jeho služby i platí? Jinak bych měl obavu, že jsou s někým, třeba i za provizi, domluveni a jen zprostředkovávají řemeslníka, vysokou sazbu pak zaplatí klient.

Odpověď: Do asistenční služby je zahrnuta organizace a úhrada příjezdu a odjezdu technické pomoci, tedy například pohotovostní havarijní služby, a to bez omezení kilometrů. Každá pojišťovna má stanoven horní limit, do jehož výše tyto služby proplácí. Za organizaci a úhradu práce to bývá například 1 800 korun. Spotřebovaný materiál platí klient.

6. Škoda způsobená sobě samému

Otázka: Zakopla jsem a upadla, přitom jsem strhla a rozbila televizor. Mám pojištěnu domácnost, ale nejsem si jista, zda se na takovou věc pojistka vztahuje.

Odpověď: Váš případ není v rámci pojištění domácnosti pojistným rizikem. Pokud by ovšem šlo o televizor někoho jiného a vy byste měla sjednané pojištění odpovědnosti, byla by náhrada škody vyplacena. V nabídce pojištění však bývá riziko „sklo all risk“, což je rozbití skla i vlastním zaviněním, takže pokud byste při pádu rozbila například skleněný stůl, tak by vám pojišťovna škodu zaplatila.

7. Spoluúčast klienta

Otázka: Není mi jasné, jak je to se spoluúčastí. Platí se ve všech případech, nebo jen když jsem škodu způsobil vlastní nepozorností?

Odpověď: Spoluúčast se většinou platí u všech škod s výjimkou pojištění odpovědnosti za újmu a u základní nebo nadstandardní asistence.

8. Platnost pojištění

Otázky: Kdy začne po sjednání platit pojištění domácnosti? Bude pojišťovna dělat problémy, když se něco stane například dva dny poté, co jsem se pojistil?

Odpověď: Pojištění platí ode dne, který je sjednán v pojistné smlouvě, a je to nejdříve následující den po sjednání.

9. Rozsah škody

Otázka: Soused mě vytopil. Zjistil jsem to až po návratu z dovolené. Protože i on byl na dovolené a my bydlíme v přízemí, byla škoda dost nepříjemná. Hned po návratu jsme začali s úklidem. Teď se bojím, jestli pojišťovna uzná škodu, když ji neviděla v plném rozsahu.

Odpověď: Obecně platí, že škodu byste měli ihned po jejím vzniku dobře zdokumentovat. Doporučuji také nezbavovat se zničených či poškozených věcí. Pokud už jste s úklidem začali, kontaktujte pojišťovnu a domluvte se na následném postupu ohledně prohlídky a dokumentace škody.

10. Kombinace dvou smluv

Otázka: Uzavřela jsem pojistku domácnosti a manžel udělal současně to samé. Když jsme se zamysleli nad celkovou pojistnou částkou, řekli jsme si, že je reálná. Můžeme si nechat dvě pojištění s tím, že hodnota poškozených věcí by se sčítala a případně plnila z druhé pojistky?

Odpověď: Takový postup je možný, ale vhodnější by bylo uzavřít jen jednu smlouvu na celkovou hodnotu domácnosti, aby nedošlo na jednotlivých smlouvách k uplatnění podpojištění.

Může se hodit: