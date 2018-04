Proč pojišťovna neproplatila krádež sbírky? Jak se vyhnout problémům

Vykradli mě, pojišťovna řešila pojistnou událost a nechtěla mi zaplatit část škody s tím, že šlo o náhradní díly k automobilům. Mám skutečně náhradní díly, ale ve sbírkových podobách. Jde o historicky a konstrukčně zajímavé kousky, které se maximálně dají vypůjčit na výstavu. Pojišťovna mi náhradu proplatila až po dlouhém vyjednávání. Proč to nešlo hladce?

Takzvané věci zvláštní a kulturní hodnoty se pojišťují jako součást pojištění domácnosti. Mezi nimi jsou definovány i sbírky a věci sběratelského zájmu. Záleží tedy, co jste měl ve smlouvě uvedeno.

Pojištění domácnosti se nemusí vztahovat na vozidla a jejich součástky či náhradní díly. Majitel sbírky tedy musí pojišťovně především doložit znalecký posudek o hodnotě sbírky či jiný prokazatelný doklad, že se o sbírku skutečně jedná. Z pohledu pojišťovny by se bez takové dokumentace mohlo jednat o náhradní díly k historickému vozidlu.

Měl jsem je připojištěné v položce "Věci zvláštní historické hodnoty".

Pak ještě mohl hrát roli limit. V základním pojištění je limit řádově v desítkách tisíc korun (vychází to ze zvolené pojistné částky za celou domácnost).

Je ale možné individuálně připojistit sbírku i na miliony korun. Podle požadavků klienta, který sdělí, jaké věci, v jakém místě a na jaká pojistná nebezpečí chce pojistit, pojišťovna vymodeluje individuální pojistnou smlouvu. U nestandardních sbírek doporučujeme zajistit si znalecký posudek prokazující existenci a hodnotu sbírky.

Nyní sjednávám novou smlouvu a pojišťovna mi nabízí v podstatě to samé, co jsem měl dosud. Jak mám postupovat, abych se příště vyhnul problémům?

Určitý problém může být s vyčíslením hodnoty sbírky. Pokud klient 20 let sbírá například plechovky od koly, pro něj mohou mít podstatně větší hodnotu, než mají ve skutečnosti. Proto před podepsáním smlouvy doporučujeme nechat si sbírku ocenit znalcem, aby zákazník věděl, na jakou částku si ji má pojistit.

V čem vůbec lidé nejčastěji chybují, pokud si chtějí pojistit své cennosti, starožitnosti či sbírku?

Například, když si myslí, že k likvidaci pojistné události, při níž došlo k odcizení velkého množství šperků, postačí jako důkaz o jejich kvalitě a hodnotě to, že předloží fotografie, na níž jsou vyobrazeny pouze předměty bez jakýchkoli dalších souvislostí, bez dokladů, bez znaleckých posudků. Z takových fotografií bohužel nelze poznat opravdu nic, dokonce ani to, že šlo například o šperky z drahých kovů, které pojištěný skutečně vlastnil, zda se jednalo o originál či falzifikát. Doporučujeme tedy nechat si vystavit znalecký posudek.

Starožitnosti, obrazy, sbírky či další cenné věci lze pojistit i samostatnou pojistkou, v jakých případech doporučujete sjednat si toto samostatné pojištění?

Pro pojištění šperků, obrazů a jiných uměleckých děl či historických předmětů, které má klient umístěny ve svém domě či bytě, nebo je nosí na sobě u sebe, zpravidla v dostatečném rozsahu zajistí pojistnou ochranu pojištění domácnosti. I zde však existují základní pojistné limity. U tohoto pojištění můžeme zohlednit i požadavky klienta, které se běžnému standardu vymykají a vložením zvláštního ujednání standardní rozsah upravit.

Obecně platí, že samostatné, či "individuální" pojištění sjednáváme v případech, kdy požadavkům klienta nemůžeme vyhovět žádným ze standardních produktů, jako například pojištění sbírky umístěné mimo domácnost, například když ji klient zapůjčil do veřejné budovy, nebo s ní cestuje na výstavu.