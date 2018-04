Léčíte se? Komplikace na dovolené vám pojištění nezaplatí

Tělo fungovalo, dokud muselo, ale když přišla zasloužená dovolená, zhroutilo se. Únava, teplota. No jo, ale děti se tolik těší a stálo to dost peněz. Jedeme. Nadopuji se léky, dojedeme na místo a tam si odpočinu.

Uvědomte si, že pojišťovna platí akutní neodkladnou péči, jejíž potřeba vznikla neočekávaně. Jestli odjíždíte na dovolenou s teplotou a v místě pobytu se vám rozjede chřipka, koledujete si o problémy zcela vědomě. Když to pojišťovna zjistí, v souladu s pojistnými podmínkami vám může odmítnout zaplatit.

Připravte se na cestu Berete-li pravidelně léky, vezměte si je s sebou s dostatečnou rezervou (kvůli možnému zpoždění odletu, hospitalizaci). Léky koupené na místě pojišťovna platit nebude.

Pokud se s něčím léčíte, poraďte se s lékařem, jestli cestu můžete absolvovat. Dobré je jeho písemné dobrozdání.

Uložte si do mobilu telefon na asistenční službu pojišťovny. Udělejte to všichni v rodině.

Okopírujte si všichni kartičku pojišťovny s telefonním číslem na asistenci a s číslem pojistky a noste ji u sebe.

Když máte problém, volejte asistenci. Jestli nemáte telefon či kredit, zavolejte z půjčeného přístroje, připravte si své jméno, rodné číslo, číslo pojistky, místo, kde jste, a číslo, kam volat zpět.

Nebojte se, že vás pošlou do nejlevnějšího zdravotnického zařízení. Vytipují to nejbližší, ve kterém nebudete muset platit v hotovosti, s nímž mají dobré zkušenosti. Pokud u drobnějších ošetření zvládnete vše sami, včetně platby za péči, můžete po návratu nárokovat proplacení účtů. Počítejte však s tím, že kolem toho bude papírování.

Problém nastane, když vyčerpáte limit léčebné péče. Ale nebojte, pojišťovna vás nenechá na holičkách. Když se nenajdou jiné zdroje, zaplatí za vás a po návratu jí budete splácet. Obávat se nemusí klienti Allianz, u které je limit léčebných výloh neomezený.

U akutního stavu je to i celkem pochopitelné, ale jak je to u chronických onemocnění? Například většina starších lidí trpí nějakým neduhem, berou léky a pak se jim na dovolené přitíží. Když se člověk léčí se srdcem a na prázdninách si zlomí nohu, pojišťovny pochopitelně platí a celkový zdravotní stav neřeší.



Pokud však bude mít kardiak problém ze srdcem, budou pojišťovny platit jen v případě, že klientův stav byl dlouhodobě stabilizovaný.

Dlouhodobě znamená obvykle rok a za stabilizované se považuje, když během této doby nedošlo k problémům, akutnímu ošetření, ale ani třeba ke změně léků. Pojišťovny si obvykle vyžádají potvrzení od praktického lékaře.

Dá se pojistit i z ciziny?

Jestli na cestovní pojištění zapomenete, není nic ztraceno. Smlouvu lze sjednat přes internet, a to i když už jste za hranicemi. To samozřejmě trochu nahrává těm, kdo si na pojistku vzpomenou až ve chvíli, kdy se jim v zahraničí něco nepříjemného stane.

Proto pojišťovny stanovují lhůty, od kdy pojištění začne fungovat. Může to být čtyři hodiny od zaplacení, ale také 14 dní. „Raději však doporučujeme nezapomínat a pojistit se včas,“ doporučuje Pavel Šuranský z Ergo pojišťovny. Klienti tak předejdou nepříjemné situaci, kdy v případě pojistné události pojišťovny vše prošetřují opravdu důkladně.

Nestačí mi kartička?

V Evropě je sice možné spolehnout se na kartu zdravotní pojišťovny (EHIC), ovšem budou se k vám ve zdravotnickém zařízení chovat, jako byste byli pojištěnci daného státu - tedy například se stejnou spoluúčastí.

Když je zle, člověk by i tu spoluúčast rád zaplatil, ale je zde ještě jedno velké plus komerčního cestovního pojištění: v jeho rámci je hrazena i repatriace domů (buď raněného, nebo tělesných ostatků), případně cesta opatrovníka do místa pobytu.

Výhodou je i to, že komunikaci s lékařem zařídí asistenční služba. Nejde jen o to, jak klient umí cizí jazyk, i domluva s tuzemským doktorem je mnohdy pro laika komplikovaná, a to mu není špatně daleko od domova.



To všechno za přibližně 20 korun na den, které za pojištění dáte navíc, určitě stojí. Zvláště v porovnání s celkovou cenou dovolené... Pojišťovny o klienty stojí, takže nabízejí slevy. Klasicky můžete počítat se slevou za sjednání přes internet. Zde bývá sleva 10 až 20 % a nabízejí ji téměř všichni. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna vychází vstříc těm, kdo jezdí na pracovní cesty, pojistí je za cenu turistických, tedy o něco levněji.

Co vše je pojištěné?

V základu cestovního pojištění jsou vždy léčebné výlohy (ošetření, případně doprava domů) a s nimi související asistenční služby. U Directu dokonce můžete počítat s fyzioterapií do 150 tisíc Kč. Člověk by měl vždy volit rozumný limit léčebných výloh. Podle údajů pojišťoven nejvíce stojí ošetření ve Spojených státech, kde není výjimkou vyplácení částek ve výši čtyři až šest milionů.

Kam volat z ciziny v nouzi Allianz: +420 241 170 000 Česká pojišťovna: +420 221 586 675 ČPP: +420 1220 ČSOB Pojišťovna: +420 222 803 442 Česká průmyslová zdravotní: +420 1220 Direct: +420 290 290 291 Ergo: +420 221 860 626 ERV Evropská: +420 221 860 606 Generali: +420 221 586 666 Kooperativa: +420 266 799 779 Pojišťovna VZP: +420 101 010, SMS +420 606 601 755 První klubová: +420 292 292 293 Slavia: +420 255 790 261 Uniqa: +420 296 333 696 Zdroj: pojišťovny

Některé pojišťovny mají v ceně i pojištění odpovědnosti. Tam, kde v balíčku není, si je určitě přikupte. Cena je kolem šesti korun za den pobytu. Nikdy nevíte, kdy nešikovně strčíte do bohatého právníka, který se zraní a bude požadovat doživotní rentu.

Pojišťovny nabízejí kromě standardních typů připojištění, jakými jsou pojištění ztráty zavazadel či připojištění úrazové, i libůstky, které se však někomu mohou hodit. Například Česká pojišťovna, ČPP a Pojišťovna VZP připojistí i veterinární péči, to když jedete na dovolenou se psem. Krátkodobé pojištění domácnosti, kterou z důvodu dovolené opouštíte, sjednají Česká pojišťovna a Kooperativa.

U První klubové se můžete připojistit na organizované sportovní akce. ČPP, Direct a Generali připojistí sportovní výbavu. Za zmínku stojí pojištění storna zájezdu. To pomůže, když máte zaplacený pobyt, na poslední chvíli nemůžete odjet a cestovní kancelář vám nevrátí peníze. Pojišťovna vám škodu nahradí. Obvykle se jako důvod uznává nemoc, úraz nebo třeba úmrtí v rodině. Širší nabídku má Uniqa, přijme i katastrofickou událost, rozvod, svatbu, nesložení zkoušky či indispozici mazlíčka.



Nejčastější problémy

Ve společnosti Vašenároky.cz, která se zabývá právní pomocí nespokojeným klientům, vytipovali nejčastější situace, kdy se klient nedomluví s pojišťovnou: