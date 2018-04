Nutnost, nebo zbytečnost? Proč hlásit změnu u povinného ručení dopředu

, aktualizováno

Zná to nejeden motorista: výročí povinného ručení se blíží a on zvažuje, že se poohlédne po výhodnější nabídce. Pár dnů před koncem termínu zavolá do své pojišťovny a oznámí, že přechází jinam. Dozví se ale, že to nejde, protože změnu musí nahlásit šest týdnů dopředu. Proč?