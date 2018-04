Karamboly na horách s velkými dopady: jaké pojistky vás ochrání

Na lyžích a při dalších oblíbených zimních aktivitách mohou vzniknout různé nepříjemnost. Ochránit před plným finančním dopadem jejich následků zvládnou různá pojištění, většinou cestovní a pak pojištění odpovědnosti. Jak je správně nastavit?



1. Příklad Lyže z půjčovny skončily na maděru

Třicetiletý Martin nejezdí na hory příliš často, proto nemá vlastní lyže a vždy si je půjčuje přímo na místě. Dosud se mu pády vyhýbaly, až letos zažil jeden krkolomný. Naštěstí se mu nic nestalo, ale pád odnesla jedna z vypůjčených lyží, zlomila se. Martin bude muset za lyže zaplatit. Bude mu k něčemu pojištění?

Komentář: Před uhrazením lyží mohou Martina ochránit tři pojistky.

První z nich je pojistka uzavřená přímo v půjčovně.

Další z možností je pojištění v rámci cestovního pojištění, pokud cestoval mimo republiku.

Třetí variantou je pojištění občanské odpovědnosti. To může být uzavřeno jak samostatně, tak i v rámci tzv. pojištění domácnosti. U pojištění odpovědnosti může být šance, že ochrání také v zahraničí, protože se může vztahovat i na území mimo ČR.



Pozor na výluky: Výluky představují pojišťovnou specifikované situace, na které se pojištění nevztahuje. Jednou z rozšířených výluk bývá bohužel ta na věci půjčené a pronajaté. Pokud by tato výluka byla uvedena v pojistných podmínkách, měl by Martin smůlu a celou záležitost by nemělo smysl ani pojišťovně hlásit.

Dalším problémem může být fakt, že pokud bude zřejmé, že lyže nebyly použity tam, kde se mají používat (např. bude do skluznice zadřený štěrk z cesty), pojistné plnění může být rovněž omezeno nebo zamítnuto.

2. Příklad Lyže si odnesl zloděj

Honza bydlel s rodinou v horském penzionu. Po dni stráveném na svahu své lyže uložil do lyžárny. Druhý den ráno ale zjistil, že mu z lyžárny zmizely. Dokáže pojištění pomoci v tomto případě?

Komentář: I když nemá Jan sjednané žádné pojištění, je možné získat náhradu za ukradené lyže od provozovatele ubytovacího zařízení. Na tuto situaci pamatuje zákon. Ten říká, že odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech nese v plné míře provozovatel zařízení. Platí to ale jen v případě, pokud byly lyže odloženy na místě k tomu určeném.

Nárok za odcizené nebo i jen poškozené věci je ale třeba po provozovateli uplatnit bez zbytečného odkladu. Jinak nemusí poškozený žádnou náhradu škody dostat. Lhůta je jen patnáct dnů po dni, kdy se poškozený o škodě dozvědět.

V zahraničí se lze v těchto případech setkat s drobnými odlišnostmi. Proto není úplně od věci se při uzavírání cestovního pojištění zaměřit na pojištění zavazadel. Jedná se o pojištění cestovních zavazadel a věcí osobní potřeby, obvyklých pro daný účel cesty, které jsou ve vlastnictví pojištěného a které jste si na cestu vzali. Případně i na věci, které jste si prokazatelně během cesty pořídili.

Pojištění se zpravidla vztahuje nejen na odcizení v hotelu a jiných ubytovacích zařízení, ale také na poškození či zničení živelnou událostí, případně i odcizení ze zavazadlového prostoru vozidla.

3. Příklad Malý úraz s velkými dopady

Dvacetiletá Eliška si vyjela s kamarádkami na víkend zalyžovat do Krkonoš. Na sjezdovce omylem narazila do dítěte, které i přes přilbu utrpělo slabý otřes mozku. Čeká Elišku kromě psychického šoku i ten finanční?

Komentář: Lyžaři, který někoho zraní, hrozí poměrně vysoké finanční náklady. I když v Eliščině případě nebyly následky příliš vážné. Kdyby ale mělo dítě vážnější úraz, mohl být finanční dopad podstatně vyšší. Pomohlo by nějaké pojištění?

Jestliže se nehoda stala na českých horách, hradila by náklady na převoz dítěte a jeho ošetření zdravotní pojišťovna. Nicméně ta by následně po Elišce požadovala proplacení celé sumy. Pokud by se navíc dítě uzdravovalo doma, což je pravděpodobné, musel by zůstat jeden rodič s ním, dočasně by se mu snížil příjem a rozdíl by opět mohl požadovat po Elišce, stejně jako bolestné.

Jestliže by došlo k horšímu zranění s trvalými následky, rodiče by požadovali po Elišce také sumu za snížení společenského uplatnění dítěte. To už by se jednalo o sumu minimálně ve statisících.

I malá nehoda může vyjít velmi draze. Ochrana proti finančním rizikům spočívá v pojištění občanské odpovědnosti. Jednou z možností je celoroční pojištění, které se zpravidla vztahuje i na škody vzniklé při rekreačních sportech.

Druhou překvapivě představuje cestovní pojištění, a to i pro lyžování u nás, protože obsahuje pojištění odpovědnosti. Součástí sice není pojištění léčebných výloh, protože tyto náklady jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, ale kromě úrazového pojištění obsahuje právě pojištění odpovědnosti za škodu. Pokud jedete na pár dní na české hory, může se tedy právě i cestovní pojištění vyplatit.

Pokud by se Elišce stala podobná nehoda za hranicemi, například v Rakousku, pak by jí pomohlo také pojištění odpovědnosti vztahující se na území mimo ČR. Nevýhodou může být nízký pojistný limit, tedy nejvyšší suma, jakou pojišťovna maximálně vyplatí. V rámci cestovního pojištění bývají tyto limity mnohem vyšší, nejen proto je na cestovní pojištění do zahraničí třeba vždy myslet.