Pojištění je důležité. Jen si to uvědomovat.

Pojištění má jistě své nezastupitelné místo mezi ostatními finančními produkty. Bylo by dobré, kdybychom si všichni uvědomili, že je tu od toho, aby nám pomohlo překonat nepříjemné životní situace, ke kterým může dojít. Je lepší na to raději ani nepomyslet, ale stát se může opravdu cokoli: shoří nám jediná střecha nad hlavou, zemře živitel rodiny, staneme se náhle z plného zdraví invalidními a ruku v ruce s tím nás zároveň postihne pokles příjmů, nenechavec si navždy vypůjčí naše auto, nechtěně způsobíme (nebo třeba naše povedené dětičky) škodu někomu jinému a on ji na nás bude vymáhat, na krásné zahraniční dovolené utrpíme úraz nebo onemocníme a účet za léčbu jde do milionů korun…už toho strašení raději nechme. Pojištění nemůže vzniku škod zabránit (jak se někdy téměř může zdát např. z televizních reklam třeba na úrazová pojištění, které uklidňují a slibují – „buďte v pohodě, s naší úrazovou pojistkou si můžete jít třeba zaskákat s padákem z mostu…“). Pojištění je tu od toho, aby nám pomohlo tyto neradostné situace řešit alespoň finančně.

Jenže na rizika je nutno myslet předem. Vzít odpovědnost sám za sebe i za svou rodinu do vlastních rukou. Možná jsme stále ještě pořád zvyklí na myšlenku, že když se něco vážného stane, on se přeci o nás někdo postará. Proč utrácet za pojistnou ochranu, když přeci nejdříve potřebujeme někde bydlet, v něčem jezdit, musíme přeci spořit na horší časy nebo pro své děti! A pojistná ochrana je v případě, že nenastane pojistná událost (škoda), produktem téměř neviditelným (nejde-li např. o životní pojištění s výplatou pojistné částky v případě dožití se sjednaného věku).

O to důležitější je se pojištěním zabývat a najít mu své patřičné místo ve svém domácím finančním portfoliu. K tomu je třeba mít dostatek správných informací.

Kde hledat informace o pojištění a pojistných produktech?

Základní pojmy týkající se oblasti pojištění, podmínky pojištění, práva a povinnosti pojištěného a pojišťovny upravuje občanský zákoník, a dále jsou podrobně pro každý konkrétní produkt specifikovány ve všeobecných pojistných podmínkách a smluvních ujednáních každé pojišťovny. Konkrétní ujednání mezi pojistníkem a pojišťovnou jsou sepsána v pojistné smlouvě.

Každý před tím, než se rozhodne pro konkrétní produkt nějaké pojišťovny, by se s těmito dokumenty měl pečlivě seznámit a porovnat nabídky jednotlivých pojišťoven. Vyhne se tak případnému nedorozumění nebo i rozčarování v případě pojistné události. Zájemce o pojištění může samozřejmě využít služeb nezávislých pojišťovacích makléřů či poradců, kteří mají o nabídkách jednotlivých pojišťoven lepší přehled než má většinou laik, který si chce nechat něco pojistit. Důležitá je zde však právě ona nezávislost pojišťovacích poradců, kteří by měli nabízet svým klientům nejvhodnější pojištění a ne jim doporučovat produkty, ze kterých budou mít oni sami největší provizi. Je také dobré uvědomit si rozdíl mezi nezávislým makléřem, který by měl mít přehled o produktech více pojišťoven a mezi výhradním agentem pojišťovny, který prodává produkty jen a pouze jediné pojišťovny.

Dalším způsobem, jak si poradit s výběrem správného pojištění, je najít si potřebné informace sám. Ptát se svých známých na jejich praktické zkušenosti s jejich pojišťovnou – především jak byli spokojeni s vyřízením pojistné události poté, co se jim stala nějaká škoda. (Rychlost vyřízení, výše vyplaceného pojistného plnění, jednání pracovníků pojišťovny…). Chodit po pojišťovnách a žádat informace a pak je porovnat mezi sebou. Bohužel není vždy jednoduché všechny potřebné informace z pojišťoven „dostat“. Například vás nemusí nechat prohlédnout si jejich sazebník, potíže můžete mít i jen s tím získat smluvní ujednání! Občas se totiž setkáte s tím, že smluvní ujednání mají vytištěno na rubu smlouvy a tu z konkurenčních důvodů poskytují pouze při sepsání smlouvy. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že smluvní ujednání mohou modifikovat i zcela pozměnit ustanovení všeobecných pojistných podmínek – tedy zkrátka že všeobecné pojistné podmínky vám pro získání všech potřebných informací nemusí stačit.

Základní informace o jednotlivých druzích pojistných produktů a některé základní pojmy a termíny vám také přiblíží naše návody „Jak na to?“ v sekci Pojištění.

Konkrétní informace o produktech samozřejmě poskytují internetové stránky jednotlivých pojišťoven, informace o pojistném trhu nabízejí stránky České asociace pojišťoven www.cap.cz

ČAP také každoročně publikuje přehled aktuální nabídky pojistných produktů našich pojišťoven. Výtah z něj za minulý rok naleznete zde.

Myslíte si, že pojištění je důležité? Proč? Proč naopak pojištění nevyhledáváte? Který druh pojištění si rozhodně nezapomenete sjednat? Jste spokojeni s informacemi, které může zájemce o pojištění o pojistných produktech získat?