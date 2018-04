Pojištění je pro hypotéku nezbytné

Části rozhodování vás zbaví banka

Zcela nezbytné je pojištění zastavované nemovitosti. „Bez něho banka peníze neuvolní,“ vysvětluje David Sahula z Hypoteční banky. Dohodněte si tedy schůzku s pojišťovacím poradcem a dům či byt pojistěte (podrobné informace o produktu najdete na www.fincentrum.cz v sekci Pojištění). Pozor, nejde o pojistku zařízení domácnosti, ale skutečně o pojištění domu či bytu – tedy zdí, oken, okapů… Pojistku nechte u pojišťovny vinkulovat ve prospěch banky. To znamená, že pojišťovna nejprve vyúčtuje případnou škodu s bankou a ta se až pak vyrovná s klientem.

Když o úvěr žádáte sami nebo se blížíte důchodovému věku, banka po vás může chtít i životní pojištění (např. v případě úmrtí pojišťovna vyplatí peníze pozůstalým, kteří mohou dál splácet, nebo vyrovnat hypotéku a dům prodat). Pro klid duše by však životní pojistku měli zvážit i ostatní. Co by bylo s rodinou, kdyby přišla o váš příjem?

Cenově bývá nejvýhodnější takzvané rizikové pojištění se snižující se pojistnou částkou. Pojistná částka se snižuje podle toho, jak klesá suma úvěru, kterou ještě zbývá splatit. V rámci pojištění nic nespoříte, a kdybyste hypotéku splatili dřív, můžete pojistku bez problémů ukončit. Naopak nevhodné je např. kapitálové životní pojištění – kromě jiného je u něj zbytečně vysoké pojistné.

… část je jen na vás

Zvážit byste měli i pojištění dalších rizik. Patří mezi ně ztráta zaměstnání, kterou prostřednictvím bank spolu s úvěrem poskytují pojišťovny Cardif Pro Vita či Uniqa. Dalším je dlouhodobá pracovní neschopnost, proti které vás pojistí ČP Zdraví, pojišťovna Generali, Allianz či již zmíněná Cardif pro Vita.

Orientační ceny pojištění