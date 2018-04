Pojištění k platební kartě? Dobře vybírejte!

K jaké kartě lze získat pojištění?

Platební karty lze rozdělit do několika skupin, kdy obecně platí následující pravidlo: u nejlevnějších (elektronických) karet je třeba si pojištění většinou dokoupit, kdežto u dražších (embosovaných) karet je již pojištění v ceně, avšak v různém rozsahu. Jednotlivá pojištění se liší spolu s platebními kartami i konkrétními bankami.

Nejčastější nabídkou je pojištění pro případ zneužití karty, cestovní pojištění nebo pojištění právní ochrany pro řidiče motorových vozidel. Nejširší škálu pojištění přitom poskytují svému majiteli zlaté a platinové platební karty, které však nezíská zdaleka každý (banky mají vysoké nároky na bonitu klienta).



Cestovní pojištění

Rozdíly v cestovním pojištění, které se vztahuje k platebním kartám, jsou markantní. Může kromě pojištění léčebných výloh zahrnovat pojištění úrazové pro případ smrti či trvalých následků, pojištění odpovědnosti nebo pojištění zavazadel. Klient může zvolit pojištění pro držitele karty nebo variantu „family“, kde jsou v rámci pojistné ochrany zahrnuty i jeho rodinní příslušníci. Ti jsou, podle banky, definováni jako manžel/ka, sourozenci, rodiče, ale mohou jimi být i druh/družka. Většinou jsou tímto produktem pojištěni jen 2 dospělí do 70-ti let věku a 2 nebo 3 děti do věku 18-ti let.

Pojištění léčebných výloh „nahrazuje“ v zahraničí klasické zdravotní pojištění. Slouží tedy k úhradě akutních případů. Pojištěním odpovědnosti se hradí škody na majetku či na zdraví, které způsobí klient třetím osobám. Některé pojišťovny však nehradí z pojištění odpovědnosti např. škody na životním prostředí, zvířatech či vypůjčeném a svěřeném majetku. U pojištění zavazadel je zase třeba sledovat rozsah pojištění, protože např. doklady, klíče, sluchadla či protézy u některých produktů naleznete právě ve výlukách. V takovém případě se náhrady škody nedočkáte a před cestou do zahraničí je třeba zvolit vhodnější pojištění.

Všechna výše uvedená pojištění jsou aktivní překročením hranice či započetím cesty (např. nastoupením do letadla). Důležité je dodržet tzv. dobu pobytu či výjezdu; tj. doba, po kterou jste v zahraničí. Ta se v nabídkách největších bank zásadně liší. Počet těchto pobytů omezen není.

Ale nejen cestovní pojištění…

Většinou si můžete ke své platební kartě sjednat také pojištění proti jejímu zneužití (pro případ ztráty či odcizení). Zásadní rozdíl v tomto pojištění mezi jednotlivými bankami spočívá v době, kterou pojišťujete. Pojistné je 1 % z limitu karty, který pojišťujete (např. limit 50 000 korun stojí 500 korun ročně).

Myslíte si, že o kartách víte všechno? Otestujte se!

K cestovnímu pojištění můžete také získat asistenční služby. Ty mohou zahrnovat např. vyslání rodinného příslušníka do zahraničí v případě hospitalizace pojištěného, právní, lékařské a turistické informace, tlumočníka, pojištění zpoždění letu, zpoždění zavazadel atd..

Dalším nabízeným produktem spolu s platebními kartami je pojištění právní ochrany pro řidiče motorových vozidel (pojišťovna D.A.S.), které vám zajistí jistotu právní pomoci při nečekaných právních komplikacích souvisejících s řízením motorového vozidla.

Podrobnější informace o všech výše uvedených pojištěních naleznete v následující tabulce, kde jsme porovnávali pojištění, které je nabízeno k nejlevnějším variantám embosovaných platebních karet v případě vybraných bank.

Pokud rádi a hlavně často cestujete do zahraničí, určitě by vás cestovní a další typy pojištění neměly nechat chladnými. Je však otázkou, zda k tomu využít právě platebních karet, na které je pojištění navázáno. Faktem je, že konkrétně cestovní pojištění vás vyjde ve spojení s kartami levněji. Na druhou stranu - pokud si sjednáte pojištění samostatně, máte možnost volby flexibilnějšího pojistného krytí.

Pakliže jste však zvyklí tak jako tak používat embosovanou platební kartu, není důvod její vedlejší službu - pojistné krytí - nevyužít v plném rozsahu. Vyplatí se proto prostudovat nabídku bank a přihlédnout při volbě účtu, který bude vaše finance spravovat, také k podmínkám platební karty a k službám s ní souvisejícím.

Využíváte pojištění sjednatelné nebo nabízené k platebním kartám? Obrátili byste se na svou banku s požadavkem na uzavření cestovního pojištění? Těšíme se na vaše názory!