Pojištění léčebných výloh je v každém případě nejdůležitější složkou cestovního pojištění, při cestě do zahraničí by si ho měl sjednat opravdu každý. Pokud se Vám v zahraničí stane úraz nebo náhle onemocníte,. Tedy náklady na ošetření, léčbu (včetně hospitalizace, operací, nutného zubního ošetření k zamezení bolesti), léky, přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení, převoz do místa trvalého bydliště, v případě smrti i náklady na převoz tělesných ostatků zpět do ČR či pohřeb v zahraničí. Kromě toho také může být hrazena přeprava nezletilých dětí zpět do místa bydliště, pokud jsou rodiče hospitalizováni, nebo náklady na ubytování blízké osoby, která chce setrvat u lůžka hospitalizovaného v zahraniční nemocnici – tzv. pojištění opatrovníka. Je tedy nutné si předem zjistit, co vše si můžete u té které pojišťovny pojistit.

Dále je třeba se seznámit také s tím, co pojišťovna nehradí. Jsou to např. případy, kdy cesta byla podniknuta za účelem léčby, dále ošetření a léčba, které nebyly lékařsky nutné, náklady spojené s chronickým onemocněním, náklady na kosmetické zákroky, protézy, očkování, vyloučeny jsou úrazy vzniklé v důsledku požití alkoholu či drog, vyloučeny mohou být i úrazy vzniklé při různých sportovních činnostech – pokud nejsou připojištěny.

Náklady na nezbytnou léčbu a ošetření mohou v zahraničí dosahovat opravdu vysokých, statisícových i vyšších částek. Ze zákonného zdravotního pojištění máte nárok pouze na úhradu těchto nákladů do té výše, kolik by stejná léčba stála v ČR. Proto je třeba zvolit pojistnou částku v dostatečné výši (podle toho, kam jedete, jaký je Váš zdravotní stav, zda se budete věnovat činnostem více rizikovým z hlediska možnosti úrazu…).