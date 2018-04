Pojištění majetku: ceny se zvedají

Obrovské škody ze záplav poučily nejen majitele domů a bytů, ale také pojišťovny. Největší z nich, Česká pojišťovna, právě nyní zdražuje staré pojistky, téměř všechny pojišťovny zvýšily o třicet až sto procent pojistné v záplavových oblastech a podstatně rozšířily území, která kvůli obavám z velké vody odmítají pojistit.

Jak se dobře pojistit?

Na kvalitní pojištění domu v hodnotě dva miliony korun a jeho zařízení za půl milionu stačí 250 korun měsíčně. To není mnoho, aby měl člověk klidné spaní. Když pak přijde pohroma v podobě zloděje nebo přírodní katastrofy, inkasuje od pojišťovny peníze, za které bude moci zničenou věc pořídit znovu. Pokud se chcete dobře pojistit, nelitujte času. Nenechte se odradit tajemnou řečí pojišťovacích agentů, které nerozumíte. Naopak, nechte si všechna rizika, na něž se pojištění vztahuje, podrobně vysvětlit.

Pojistné podmínky psané drobným písmem sice nejsou knižním bestsellerem, ale i ty je třeba dobře prostudovat. Už proto, abyste se nedivili, až dojde k pojistné události a pojišťovna se bude zdráhat vyplatit škodu. Například v případě podle pojišťovny nedostatečně zabezpečených dveří bytu, kvůli nimž zkrátí výplatu peněz. Při sepisování pojistné smlouvy přitom pracovníci z pojišťovny vyplní ve smlouvě jen to, co jim nahlásíte. Pokud svůj majetek ohodnotíte na 300 000 korun, i když má ve skutečnosti dvojnásobnou hodnotu, a vykradou vás zloději nebo požár zničí vybavení bytu, doplatíte na to vy.

„Zájemci by měli dávat pozor také na obsah pojištění. To, co u řady pojišťoven existuje v rámci standardu, je u jiných třeba zvlášť připojistit,“ upozorňuje finanční poradce Jaroslav Munster ze společnosti FiM. Lidé dělají podle odborníků často ještě jednu chybu: ze všeho nejvíc je zajímá, kolik zaplatí za pojištění, a méně už, co mohou od pojišťovny čekat, když se pojistná událost stane.

Česká pojišťovna zdražuje staré smlouvy

Více za pojištění domácností a staveb zaplatí klienti České pojišťovny, jejichž smlouvy jsou z roku 1994 a starší nebo z pozdějšího období, ale už neodpovídají realitě současných cen nemovitostí a stavebních prací.

Kolik stojí roční pojištění rodinného domu v zátopové a nezátopové oblasti Nezátopová oblast Zátopová oblast stavba domácnost stavba domácnost Česká pojišťovna 1800 1672 Česká pojišťovna 3600 3344 Allianz 2600 1500 Allianz 2000** 1250** Kooperativa 1700 1438 Kooperativa 2210 1438 Union pojišťovna* 1600 2800 Union pojišťovna* 2080 3640 Uniqa 2200 1223 Uniqa 2800 1557 Komerční pojišťovna 1760 2600 Komerční pojišťovna 1760 2600 Pojišťovna České spořitelny 1660 1680 Pojišťovna České spořitelny 2340 1680 Triglav*** 1800 od 1200 Triglav** 1800 od 1200 ČSOB Pojišťovna 1700 2310 ČSOB Pojišťovna*** 1060 2310 Generali od 1400 od 1450 Generali**** od 1400 od 1450

Pramen: pojišťovny

Poznámka: sazby platné pro nově uzavírané pojistky, pro zátopovou oblast platí v případě, že oblast byla v posledních 10 nebo 20 letech zasažena záplavou jen jednou.

*ceny pojištění platné od 1. 4. 2003, **nelze pojistit proti povodni, ***byl-li dům v uplynulých 10 letech zatopen, nemusí být nemovitost pojištěna, ****při pojistném krytí na 2 miliony korun proti povodni se pojistné zvedá na 10 400 korun.

Pojištění stavby na dva miliony korun a domácnosti na 500 tisíc korun kromě vybraných případů zahrnuje i pojištění proti povodni a záplavě, pojištěno na novou cenu.