Pojištění majetku: co všechno lze pojistit?

Plnění sjednanou pojistnou částku nemůže překročit. Je proto důležité stanovit správně pojistnou částku, aby nedošlo k tzv. podpojištění, což je situace, kdy hodnota budovy je vyšší než pojistná částka.

Pojišťovny v takových případech plní do výše vzniklé škody, snížené o procentní míru pojištění. Do pojistného se promítne velikost pojištěného objektu, kvalita jeho provedení, pojištěná rizika. Lze se setkat s pojištěním všech obvyklých rizik (all risks) nebo s možností volit mezi pojistnými riziky, která v daném místě přicházejí v úvahu.

Klient mívá možnost ovlivnit výsledné pojistné zvolenou výší spoluúčasti. Pojištění bývá kombinováno s pojištěním odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti, pojistná částka je odvozena od pojistné částky hlavního pojištění, takže nemusí být dostatečná. Rozlišují se obytné a vedlejší stavby, jako např. garáže, stodoly, kůlny, skleníky, oplocení. Jednou pojistkou lze zpravidla pojistit i další objekty na stejném pozemku, např. soukromý tenisový kurt, bazén...

Pojištění domácnosti

Pojistnou událostí je zničení nebo poškození zařízení domácnosti živelní událostí a krádeží vloupáním. Za živelnou událost se často považuje i vodovodní havárie. Riziko vandalismu bývá kryto jen tehdy, vznikla-li škoda v souvislosti s vloupáním nebo pokusem o něj. Produkt zpravidla zahrnuje všechna tato rizika komplexně, individuální volba rizik není obvyklá. Doporučujeme se vždy seznámit s defi nicemi jednotlivých pojištěných rizik, které najdete ve všeobecných pojistných podmínkách dané pojišťovny.

Pojištění se vztahuje na zařízení domácnosti včetně toho, které bylo pořízeno až po uzavření pojistné smlouvy, příp. i na stavební části. Výši pojistného značně ovlivňuje lokalita, v níž se domácnost nachází, velikost (plošná výměra bytu), stupeň kvality vybavení domácnosti. Základní pojištění kryje škody na některých druzích vybavení domácnosti jen do určité výše. Jedná se hlavně o elektroniku, počítače, cennosti, umělecká díla. V případě vloupání musí být prokázáno násilné vniknutí. Zpravidla je nabízen výběr připojištění, např. obrazů, sportovních potřeb, elektromotorů, počítačů. Škody na elektronice, starožitnostech a dalších cenných věcech bývají v základním produktu pojištěny jen v omezené výši.

U pojištění domácnosti bývá pojišťovnou vyžadován určitý stupeň zabezpečení bytu. Požadovaný stupeň zabezpečení se odvozuje od sjednané pojistné částky. Při nižším stupni zabezpečení může být daná domácnost nepojistitelná! Rozdíly ve způsobu ohodnocení majetku bývají značné – od ohodnocení zástupcem pojišťovny takřka kus po kuse, až po ohodnocení odvozené od plošné výměry bytu a úrovně vybavení. Některé pojišťovny poskytují trvalé nebo příležitostné slevy pojistného. Plnění

bývá nejčastěji v časové hodnotě.

U pojištění rekreační domácnosti, tj. trvale neobývané, lze z cenových důvodů někdy pojistit pouze živelní riziko (s vyloučením škody způsobené např. vloupáním), vybrané předměty větší ceny atp. Často je jako součást pojištění budovy nebo domácnosti nabídnuto i související pojištění odpovědnosti za škody, zpravidla s limitovanou pojistnou částkou.

Pojištění škod na motorových vozidlech

Základním pojištěním bývá tzv. KASKO pojištění. Konkrétně se jedná o kombinaci pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nahodilou událostí, kde pojistnou událostí je střet vozidla nebo jeho poškození živelní událostí, a pojištění pro případ odcizení pojištěné věci, kde pojistnou událostí je odcizení vozidla.

Výše pojistného plnění vychází zpravidla z tzv. obecné ceny vozidla. Tato cena je zároveň maximem pojistného plnění. Na to je dobré pamatovat a volit pojistnou částku ve výši aktuální ceny automobilu. Pojištění se sjednává s minimální, ale i volitelnou spoluúčastí. Pojistné pak vedle výše zvolené spoluúčasti závisí na sjednané pojistné částce a značce vozidla. Při bezeškodním průběhu, po určité době trvání pojistky, může pojistitel pojištěnému přiznat bonus neboli slevu na pojistném.

S tímto produktem obvykle bývají k dispozici volitelná připojištění, např. pojištění sedadel neboli úrazové pojištění spolujezdců s obvyklými pojistnými částkami ve výši kolem 200 000 Kč, kde pojistnou událostí bývají trvalé následky úrazu, pojištění zavazadel, kde pojistnou událostí je zničení zavazadel, s pojistnou částkou ve výši zpravidla několika desítek tisíc korun. Důležitou součástí může být také asistenční služba s nabídkou odtažení vozidla do nejbližšího autoservisu nebo jinou základní pomocí motoristovi.

