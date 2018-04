Pojištění na kreditní kartě: výhra, nebo past?

Banky nalezli oblibu v „přibalování“ různých druhů pojištění ke kreditním kartám. Dnes již ke kreditním kartám nenabízejí pouze cestovní pojištění, ale i jiná pojištění jako je pojištění schopnosti splácet, pojištění úmrtí a úrazu, pojištění invalidity, pojištění pracovní neschopnosti a podobně. Tohoto trendu využívá i Citibank, která rozšířila nabídku doplňkového pojištění o pojištění pro případ hospitalizace.

Novinka od Citibank

Jedná se o volitelné pojištění, které má zajistit zájemcům v případě úrazu či nemoci stávající životní úroveň. Pojištění může uzavřít každý držitel základní Citibank kreditní karty od 18 do 59 let. Platnost pojištění trvá až do 60 let věku pojištěného.

Pojistné plnění může dosahovat výše až 2000 Kč za každý den pobytu, přičemž peníze z vyplacené pojistky lze použít na cokoliv. Pojištění je nabízeno ve spolupráci s AIG CZECH REPUBLIC pojišťovnou a je na první měsíc poskytováno zdarma.

Pokud zájemce platí minimální výši pojistného, tj. 6,65 Kč denně (celkem 199 Kč měsíčně), obdrží v případě hospitalizace 500 Kč denně, při pobytu na jednotce intenzivní péče potom 1000 Kč denně. Při pojistném ve výši 399 Kč měsíčně jsou plnění pojišťovny dvojnásobná, tedy 1000 a 2000 Kč.

Na Citibank kreditní kartu lze také uzavřít rodinné pojištění, které se vedle držitele karty vztahuje na jeho rodinné příslušníky (v případě hospitalizace dětí se však pojistné plnění snižuje o 50 %). V tomto případě činí nejnižší pojistné 399 Kč měsíčně s plněním ve výši 500 a 1000 Kč denně. Vyšší varianta rodinného pojistného, která nabízí denní plnění až ve výši 2000 Kč, činí 799 Kč měsíčně.

Přehled pojistného

Měsíční pojistné Varianta A Varianta B Osobní pojištění 199 Kč 399 Kč Rodinné pojištění 399 Kč 799 Kč

Přehled pojistného krytí

Pojistné krytí Varianta A Varianta B Hospitalizace 500 Kč 1 000 Kč Hospitalizace (JIP) 1 000 Kč 2 000 Kč

Plní se až po 60 dnech

U pojištění Citibank je kryta hospitalizace následkem nemoci vzniklá až po uplynutí 60 dnů po uzavření pojištění (standardně pojišťovny vyžadují čekací dobu 30 dnů). U hospitalizace následkem úrazu se tato lhůta, stejně jako u ostatních pojišťoven, nesleduje.

Pojistné plnění bude v případě hospitalizace v důsledku nemoci vyplaceno formou denního odškodného, pouze pokud doba hospitalizace přesáhne 3 dny. Plnění se vyplácí po ukončení hospitalizace, při hospitalizaci s předpokladem trvání déle než 1 měsíc, je možné požádat pojišťovnu o přiměřenou zálohu.

Výluky z pojištění jsou standardní, tj. není kryta hospitalizace v souvislosti se zdravotními komplikacemi existující před začátkem pojištění, hospitalizace v souvislosti s trestním činem, s požitím alkoholu a jiných drog atd.

Průměrná cena může být výhodná

Výše pojistného je zprůměrňována pro všechny věkové kategorie, tj. pro většinu klientů je toto pojištění příliš drahé a mohou se levněji pojistit u většiny ostatních pojišťoven (tento typ pojištění nabízí např. Generali pojišťovna, UNIQA pojišťovna nebo Česká pojišťovna).

Cenově výhodná je nabídka od Citibank pouze pro zákazníky starší 40 až 45 let, kteří by hledali ve stejné ceně pojištění hospitalizace obtížněji a na zprůměrované sazbě tak vydělají. To však platí pouze pro ty klienty, kteří kreditní kartu od Citibank již mají a pojištění hospitalizace potřebují. Kupovat kreditní kartu od Citibank pouze z důvodu tohoto pojištění se nevyplatí, neboť samotná kreditní karta Citibank náleží k těm dražším nabídkám.

Využíváte nějaké pojištění spojené s kreditními či platebními kartami? Co si o těchto pojištěních myslíte? Děkujeme za názory.