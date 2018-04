Když někoho v Česku zraníte na horách, zahojí to pojistka na „blbost“

"Lyžaři nejvíc podceňují riziko pojištění odpovědnosti. Na svahu se pohybuje velké množství lidí, nehoda přijde rychle. Možnost, že vážně zraníte někoho jiného, není zase tak malá. Sraženému lyžaři způsobíte škodu na zdraví, a on vás může zažalovat třeba za ztrátu na výdělku a trvalé škody na zdraví. Zabránit tomu můžete sjednáním pojištění s adekvátním rozsahem krytých rizik," říká Jan Marek z České pojišťovny.

Škody nejsou tak malé, aby nezasáhly do rodinného rozpočtu

I když jsou výsledné škody nižší než v zahraničí, stejně můžou s vašimi úsporami pěkně zacvičit. "Kolegyně z likvidace řešila letos pojistnou událost, kdy v Krkonoších najel jeden lyžař do jiného zezadu, zlomil mu ruku a způsobil pohmožděniny. Celkem to bylo za 25 tisíc korun," uvádí Dagmar Koutská z Allianz pojišťovny a dodává, že pokud by nějaká vážná tuzemská škoda na lyžích nastala, může být podobně vysoká, jako kdyby byla v zahraničí - i naše zdravotní pojišťovny již začínají regresovat náklady na léčení zraněných.

Další příklad je z Kooperativy, kde nejčastěji vyřizují pojistné události z pojištění odpovědnosti. "Jsou to jak škody v ubytovacích zařízeních, například rozsedlá postel, nebo na sjezdovkách, kdy jsme řešili případ českého lyžaře, který srazil polskou lyžařku. Hradili jsme jí bolestné, ušlý zisk a poškozený oděv v celkové výši sto tisíc korun," uvádí mluvčí pojišťovny Milan Káňa.

Pro cestu na hory zkontrolujte limity

Samotné pojištění odpovědnosti nelze sjednat jen na pár dní, nejčastěji ho pojišťovny nabízejí k pojištění domácnosti či nemovitosti, nebo k platební kartě a platí se ročně.

Pokud takové máte a chystáte se na hory, pohlídejte si limity plnění. Pro škody na zdraví odborníci doporučují zvolit limit alespoň dva miliony korun. A také si zkontrolujte, jestli se pojištění vztahuje na rodinné příslušníky, i to, jestli nejsou v tomto případě zimní sporty ve výluce. Například Česká pojišťovna nabízí roční pojištění odpovědnosti pro čtyřčlennou rodinu za 410 korun na rok s maximálním limitem plnění 3,5 milionu korun. "Stačí, když je pojištěn pouze jeden z rodičů. Pojistka se totiž vztahuje na partnera i děti," doplňuje Jan Marek.

Třeba u Kooperativy zaplatíte ročně 450 korun s limitem plnění dva miliony, u Allianz stojí stejný limit 810 korun. Generali nabízí odpovědnostní pojistku s pojištěním domácnosti, která se vztahuje na všechny členy rodiny za 280 korun na rok s limitem jeden milion korun.

Úraz i odpovědnost dohromady za pár korun

Vysoká rychlost jízdy na lyžích či snowboardu způsobuje nejvážnější úrazy. Samotnou léčbu platit nebudete (uhradí ji zdravotní pojišťovna), ale pro trvalé následky úrazu, smrt či tělesné poškození je dobré se připojistit. Kdo nemá úrazovou pojistku samostatnou či jako součást životního pojištění, může si na tuzemské lyžování sjednat připojištění.

"Díky připojištění úrazu v cestovním pojištění pak může pojišťovna pomoci s řešením komplikované životní situace, jakou trvalé následky úrazu bezesporu jsou. Podle výše pojistky či vážnosti úrazu tak může být finanční odškodné i půl milionu korun" uvádí Jiří Cívka z pojišťovny Generali.

Většina pojišťoven nabízí různé varianty tuzemského cestovního pojištění. Například Generali má dva balíčky, Standard a Exklusiv, v dražší verzi je pojištěný úraz, zavazadla i odpovědnost za škodu a pojistné stojí dospělého 11 korun na den. Česká pojišťovna nabízí balíček Tuzemsko, kde má čtyřčlenná rodina za 150 korun pojištěn úraz, zavazadla a storno cesty.

U Allianz je denní sazba za pojištění úrazu, zavazadel a odpovědnosti za škodu 120 korun za první tři dny, od čtvrtého dne pak zaplatí dospělý 16 korun na den a třeba u Kooperativy vás bude stát 20 či 30 korun na den podle výše limitů pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti a nevyužití cestovní služby. Slevy mají standardně děti a celé rodiny.

Pozor na alkohol, patří mezi výluky

Ačkoliv například v rakouských Alpách není neobvyklé, když lyžaři dostanou "dýchnout" a následně jsou vykázáni ze sjezdovky, na českých horách konzumace alkoholu protizákonná není. Policie ani jiná organizace u nás zimní sportovce nekontrolují, čeští vlekaři se však řídí pravidlem: "Kdo je podnapilý, nesmí na vlek."

Alkohol na zahřátí nechte raději doma. Když se něco stane a pojišťovna při likvidaci pojistné události zjistí, že jste byli pod vlivem, škodu budete muset zaplatit z části či celou sami.