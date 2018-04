Pojištění: ne každé vám pomůže snížit daně

Všechny dotazy typu „platím pojištění manželce“ či „zaměstnavatel mi uzavřel pojistnou smlouvu“ jsou tedy z hlediska daňového odpočtu bezpředmětné.

Smlouva musí splňovat i další podmínky:

- doba trvání smlouvy musí být minimálně 60 měsíců

- smlouva musí trvat do roku, kdy vám bude 60 let

- pokud má smlouva pevně sjednanou pojistnou částku na dožití (to, co se pojišťovna zavázala na konci trvání pojistky vyplatit), musí být tato částka u smluv kratších než 15 let alespoň 40 000 korun, u smluv trvajících déle je třeba pojistit se minimálně na 70 000 korun.

- nemůže jít o rizikové životní pojištění (tam si nic nespoříte)

Základ daně snížíte až o 12 000 korun

Maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, je 12 000 korun. Co je důležité, odečíst lze pouze pojistné zaplacené za životní pojištění. „Pokud si klient sjednal v rámci životní pojistky například pojištění trvalých následků úrazu, nemůže část pojistného uplatnit v odpočtu daní. Nemusí však sám nic počítat – pojišťovna mu automaticky pošle potvrzení na správnou částku,“ vysvětluje finanční poradce Tomáš Kučera.

Postup uplatnění odpočtu je podobný, jako například u penzijního připojištění. Odnesete potvrzení o zaplaceném pojistném do mzdové účtárny, nebo je sami přiložíte k daňovému přiznání. Zaplacené pojistné uvedete do řádku 49 formuláře daňového přiznání (v případě, že podáváte společné zdanění, i do řádku 511).

Vypověděli jste pojistku? Dodaníte

Než začnete uvažovat o tom, že vypovíte pojistnou smlouvu a necháte si vyplatit odbytné, uvědomte si, že budete muset doplatit to, co jste až dosud ušetřili na daních – peníze, o které jste za uplynulá léta snížili svůj daňový základ, a uvést je jako příjem do přílohy 2 daňového přiznání. Odečtené peníze tak budou figurovat jako nový příjem a budete z nich muset zaplatit daň.

RADY Jak zaplatit méně

1. Prozkoumejte své smlouvy

Smlouvy o úvěru ze stavebního spoření, hypotéka, penzijní připojištění či životní pojistka vám mohou ušetřit peníze, které byste jinak zaplatili na daních. O platby snížíte svůj daňový základ a z peněz, které jste na výše uvedené účely vydali, nebudete platit daň.

2. Zkontrolujte potvrzení

Pokud vaše smlouvy vyhovují zákonem daným podmínkám, zkontrolujte, že jste od banky, spořitelny, penzijního fondu či stavební spořitelny dostali potvrzení o zaplacených částkách. Když ne, urychleně kontaktujte finanční instituci s požadavkem na jeho zaslání.

3. Nezapomeňte na dary a odbory

Kromě darů věnovaných na společenské účely je možné snížit daňový základ i o příspěvky zaplacené odborům. Odečíst můžete maximálně 3000 korun, částka však nesmí převyšovat 1,5 procenta z příjmů ze zaměstnání.

4. Požádejte o zúčtování zaměstnavatele

Pokud nemáte jiné příjmy než ty ze zaměstnání, požádejte zaměstnavatele, aby vaše odčitatelné položky zohlednil v zúčtování daně. Předejte ve mzdové účtárně doklady o poskytnutých darech, zaplacených odborových příspěvcích či ty, které vám zaslaly finanční ústavy o zaplacených položkách. Pokud jste návštěvu mzdové účtárny nestihli do 15. února, může zaměstnavatel odmítnout a vy pak budete daňové přiznání podávat sami, stejně jako ti, kdo si přivydělávají, podnikatelé či lidé, kteří využívají společného zdanění.

5. Nebojte se daňového přiznání

Neděste se, když budete přiznání podávat sami, požádejte mzdovou účtárnu o potvrzení o výši příjmů a pusťte se do vyplňování formuláře. Podrobný návod, jak formuláře vyplnit, přineseme v příloze Peníze 20. března 2007. Chcete-li se vyvarovat chyby ve výpočtu daně, můžete použít například elektronické formuláře na www.fincentrum.cz, www.danovapriznani.cz

6. Nechte si vrátit peníze

Na straně 4 daňového přiznání vyplňte požadavek na vrácení přeplatku na dani, pokud vám vznikl. Můžete si nechat poslat peníze na adresu nebo na bankovní účet. Druhá možnost bývá podstatně rychlejší.