Co můžete čekat, když uzavřete pojistku pro případ nemoci

Pojišťovny mají v podmínkách zapsáno od sedmi do 67 diagnóz. Můžete dokonce kombinovat třeba základní balíček plus rozšíření na ženské/mužské nemoci. Pravda, dlouhý seznam vypadá na letáku lákavěji, ale jak se pojišťovny snaží jej ještě víc natáhnout, dostávají se na něj i nemoci v tuzemských podmínkách spíše exotické: ebola, zika, schistosomóza. Anebo bývají ve výčtu dospělých chorob uvedeny vzácné nemoci dětské: Reyerův syndrom.



Ale v podstatě na množství diagnóz až tak nezáleží. Důležitější je, jak při jejich posuzování pojišťovna postupuje. Může se totiž stát, že pacient po prodělané operaci srdce požádá pojišťovnu o plnění a dozví se: „V podmínkách je přece jasně psáno, že bypass musí být dvojnásobný a u vás šlo jen o jednoduchý.“

Eva Krutáková z pojišťovny Aegon vysvětluje: „Větší smysl má vstřícné vymezení čtyř nejčastějších nemocí: rakovina, infarkt, mrtvice a roztroušená skleróza, které kryjeme již od nejmírnějších forem. K tomu pojišťujeme závažné zdravotní následky. Každý z nich může být totiž způsoben bezpočtem příčin. Například ztráta schopnosti řídit auto může být zapříčiněna epilepsií, cukrovkou, srdeční arytmií, úrazem. Vymezení následku je pro klienta srozumitelnější než složité a dlouhé definice diagnóz s řadou podmínek.“

A těch podmínek může být opravdu hodně. Třeba ona obávaná rakovina může mít definici mírnou: „jakýkoli druh zhoubného nádoru bez metastáz s odpovídající onkologickou léčbou“, ale i definici přísnou: „zhoubný nádor vyžadující operační řešení nebo léčbu poškozující dlouhodobě integritu pacienta“. V podstatě každá diagnóza u kterékoliv pojišťovny má svá omezení. Při výběru je tedy dobré zamyslet se nad tím, co vám reálně hrozí (třeba podle nemocí v rodině) nebo čeho se prostě obáváte.

Na kolik se pojistit?

Někdo doporučuje jako pojistnou částku zvolit dvojnásobek ročních výdajů klienta. Jiný počítá na každých deset tisíc platu 100 tisíc korun pojistné částky. Druhá varianta vyjde většinou levněji.

V každém případě pojišťovny stanovují maximální pojistné částky mezi jedním až deseti miliony. Na horní hranici dokážou pojistit Česká pojišťovna, MetLife či Pojišťovna České spořitelny.

U vyšších částek počítejte s tím, že pojišťovny budou zkoumat, jestli vaše příjmy požadované sumě odpovídají. Snaží se tak předejít pojistným podvodům. U České podnikatelské pojišťovny, Kooperativy a MetLife seženete i pojištění s klesající částkou. Vyjde levněji a hodí se například pro rodiče, kteří očekávají, že jim budou postupně odcházet děti z domu a oni budou mít tedy méně nutných výdajů.

Pojistit se mohou lidé až do věku 65 let, jen tři ústavy - Kooperativa, Pojišťovna České spořitelny a Uniqa - mají horní limit pro pojištění do 70 let.

Cena rozhodně není zanedbatelná

Když si bude chtít milionové připojištění vážných nemocí sjednat 35letý muž až do svých 65 let, uhradí ročně okolo 10 tisíc korun. Platí, že pojištění je tím dražší, čím delší dobu má trvat. Například na kompletní pojištění na milion korun by dostal u České pojišťovny smlouvu do 65 let za 808 korun měsíčně či smlouvu do 50 let za 578 korun měsíčně.

NN Pojišťovna má ještě jiný způsob výpočtu: při běžné variantě by klient platil 1 030 korun měsíčně. Pokud by si však zvolil takzvané přirozené pojistné, rostla by jeho měsíční platba úměrně s věkem tak, jak se zvyšuje pravděpodobnost vážných onemocnění: v prvním roce by platil 630 korun měsíčně, ve druhém až šestém roce 730 korun měsíčně, a v 25. roce by platba vystoupala na 2 530 korun měsíčně.

V uvedených cifrách už je započtena i cena základního životního pojištění. Velmi vážná onemocnění lze totiž pořídit jen jako doplněk k životní či úrazové pojistce. Ta sama o sobě nemusí být drahá, například u Allianz vyjde minimální platba „za životku“ na 30 korun měsíčně. Aktuálně připravuje produkt i První klubová pojišťovna, která slibuje, že pojištění velmi vážných onemocnění bude možné sjednat samostatně, podrobnosti však zatím nejsou známé.

Která pojistka se k čemu hodí Pojištění Kdy je nárok na peníze Příklad Pojištění denního

odškodného Plní se v případě úrazu, sjednaná dávka se vyplácí za den léčení, léčba musí trvat předem sjednaný počet dní, například 15 Zlomená noha

s léčbou osm týdnů Pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti Plní se v případě nemoci či úrazu, sjednaná dávka se vyplácí za den pracovní neschopnosti, léčba musí trvat předem sjednaný počet dní, například 28 Infekční žloutenka, pracovní neschopnost osm týdnů Pojištění trvalých

následků úrazu Plní se, pokud po úraze zůstanou trvalé následky – posuzuje se asi po roce od úrazu, podle tabulek pojišťovny Ztráta palce u ruky Pojištění invalidity Peníze od pojišťovny dostane ten, kdo je uznán invalidním, nejčastěji III. stupně Invalidita z důvodu těžké epilepsie Pojištění vážných

onemocnění Plní se, pokud je diagnostikována nemoc

podle seznamu pojišťovny Vážné stadium rakoviny, infarkt, slepota

Nemůžete onemocnět hned

Aby klient, kterému už nějakou dobu není dobře, nejprve neuzavřel pojistnou smlouvu a až pak se nevypravil k lékaři, stanovují pojišťovny takzvanou čekací dobu. Obvykle to bývá tři až šest měsíců. Je to období mezi podpisem smlouvy a diagnózou nemoci. Když se choroba projeví dříve, peníze nedostanete.

Výjimky samozřejmě existují, například Axa má čekací lhůtu šestiměsíční, u úrazů ji však neuplatňuje. Druhou lhůtou, se kterou byste měli počítat, je takzvaná doba přežití. Jde o to, že od stanovení diagnózy můžete o plnění požádat nejdříve za 15 dní až měsíc. Je to proto, že peníze z tohoto typu pojištění nejsou určeny pozůstalým, ale pacientovi na zlepšení jeho života. I zde však mohou být „úlevy“. Třeba u transplantace důležitých orgánů obvykle stačí, když lékaři klienta zapíší na čekací listinu – doba se počítá už od té chvíle.

Lhůty Pojišťovna Čekací doba Doba přežití Aegon 6 měsíců 1 měsíc Allianz 3 měsíce 30 dní Axa 6 měsíce 30 dní Česká

pojišťovna 6 měsíců 15 dní ČPP 3 měsíce 30 dní ČSOB

Pojišťovna 3 měsíce 30 dní Generali 3 měsíce 1 měsíc Komerční

pojišťovna 3 měsíce 1 měsíc Kooperativa 6 měsíců 30 dní MetLife 90 dní 30 dní NN Životní

pojišťovna 6 měsíců Neuplatňují Pojišťovna ČS 3 měsíce 30 dní Uniqa 6 měsíců 30 dní

Vyplacením vše končí. Většinou

Když si velmi vážná onemocnění pojistíte, pak skutečně onemocníte a pojišťovna vám vyplatí peníze, je konec. Tento finanční produkt zanikne. Pojišťovny na to mají formulku „pojištění zaniká plněním“.

Nemusí to tak být ve všech případech. U některých nemocí nemusí pojišťovny vyplatit hned celou pojistnou částku. Třeba Kooperativa uhradí nejprve 20 procent pojistné částky, pojištění pokračuje a v případě další nemoci vyplatí klientovi 100 procent pojistné částky (takže celkově až 120 procent).

U České podnikatelské pojišťovny jsou vstřícní v tom, že vyplacením peněz vyškrtnou z pojistky jen konkrétní diagnózu, ale finanční produkt funguje dál na diagnózy ostatní.