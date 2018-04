Pojištění nemovitosti on-line

Skutečně on-line sjednat pojištění nemovitosti umožňuje pouze jediná pojišťovna na českém trhu, a to Hasičská vzájemná pojišťovna (od října loňského roku). Na svých internetových stránkách umožňuje výběr z pojištění staveb, pojištění bytů jako stavby a pojištění domácností. Zájemce o sjednání pojištění on-line musí být majitelem e-mailové adresy.

A jaký je tedy postup? Nejdříve vyberete na webových stránkách pojišťovny požadovaný druh pojištění. V nové obrazovce získáte kromě stručných informací o vybraném druhu pojištění a seznamu údajů, které musíte znát před uzavřením pojistky, také přístup k pojistným podmínkám a smluvním ujednáním. Pak už nezbývá nic jiného než požadované údaje vyplnit a potvrdit jejich správnost (odeslat).

Smlouva je platná až po zaplacení pojistky

Následně je klientovi na jeho e-mailovou adresu zaslán variabilní symbol, který je zároveň číslem smlouvy, a to společně s údaji nutnými k úhradě vypočteného pojistného. Pojistná smlouva se stává platnou právě až zaplacením pojistného, tudíž originál smlouvy putuje ke klientovi poštou (zákon vyžaduje u pojistných smluv písemnou formu). Podepsán je pouze ze strany pojišťovny, souhlas klienta je v tomto případě vyjádřen realizací převodu předepsaného pojistného.

Výpočet pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu umožňuje mezi on-line službami (kromě zmíněné Hasičské vzájemné pojišťovny v rámci sjednání pojištění) také Allianz pojišťovna. Je to však to jediné, co dovoluje. Kromě ceny na formuláři, který musí vyplnit, získá zájemce také přehled o pojistných podmínkách.

Nejběžnější službou, která je skutečně on-line, je oznámení pojistné události. Rozdíl oproti ohlášení přes call centrum pojišťovny je pouze v tom, že vše zařídíte v klidu a s rozvahou doma, ovšem bez poradenství obvyklého při telefonickém oznámení. Ohlásit pojistnou událost můžete prostřednictvím internetu hned u několika pojišťoven – u Allianz, České pojišťovny, ČSOB Pojišťovny a také pojišťovny Kooperativa. Po vyplnění formuláře pak následuje zcela běžný postup. Klienta kontaktuje likvidátor a vše s ním pak řeší osobně nebo po telefonu.



Všechny pojišťovny, které pojištění nemovitosti nabízejí, mají na svých internetových stránkách formuláře ke stažení. Jsou zpravidla ve formátu pdf, příp. se může jednat o on-line formulář, který sice vyplníte na internetu, ale musíte jej zaslat poštou na adresu pojišťovny v klasické papírové podobě, případně jej předáte přímo na pobočce pojišťovny.