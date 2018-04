Chraňte si střechu nad hlavou. Odborník radí, jaké pojištění vybrat

Tak zaprvé: nepleťte si pojištění nemovitosti od pojištění domácnosti. Rozdíl je jasný. Když dům či byt obrátíte vzhůru nohama, tak vše, co vypadne, patří do pojištění domácnosti. Zbytek kryje pojištění nemovitosti, tedy například zdi, okna, střechu, přišroubovanou kuchyňskou linku či vestavěné skříně.

Za druhé: pojištění nemovitosti nenechávejte ležet roky bez povšimnutí. Je třeba ho pravidelně revidovat, aby váš majetek nebyl takzvaně podpojištěný. Tedy aby sjednaná suma, kterou by vám pojišťovna při škodě vyplatila, nebyla menší než hodnota vašeho majetku. Vždy si také překontrolujte a porovnejte zabezpečení, jaké požaduje pojišťovna s tím, jaké máte k dispozici na svých dveřích, vratech či oknech.

A za třetí: při uzavírání pojištění se zaměřte i na rozsah asistenčních služeb. V případě havárie vám tak pojišťovna nejen zavolá řemeslníka, například instalatéra, topenáře, plynaře, zámečníka, elektrikáře, ale do sjednaného limitu i problém vyřeší nebo odstraní.

Na konkrétních příkladech poradíme, na co nezapomenout při sjednávání pojištění.

1. příklad Vandal posprejoval fasádu

Rodinný dům pana Jana stojí na okraji většího města přímo u chodníku, tedy bez jakéhokoliv oplocení. Jakýsi vandal si jednoho dne vybral fasádu jeho domu, aby na ní vytvořil své „dílo“. Je možné se nějak bránit, respektive minimalizovat náklady na odstranění nežádoucích nátěrů?

Komentář: Odstranění graffiti může stát přibližně 150 Kč za čtvereční metr, což při posprejování větší plochy může být dost peněz. Pokud je v pojistné smlouvě na pojištění nemovitosti toto riziko obsaženo, pojišťovna za pana Jana náklady na odstranění vandalismu uhradí.

Dnes pojištění tohoto rizika nabízí v podstatě každá pojišťovna. Nejde většinou o žádné speciální připojištění, jen je potřeba zvolit jeden z produktů s vyšší pojistnou ochranou, tedy nikoliv základní pojištění nemovitosti.

Tyto produkty samozřejmě obsahují všechna základní rizika jako požár, vodovodní škody, vichřice, ale také riziko vandalismu. Tedy úmyslného poškození nebo zničení věci třetí osobou, kam škody způsobené sprejerem spadají. Nebo produkt musí přímo obsahovat riziko proti poškození sprejerem.

Když vám někdo znečistí fasádu, přivolejte policii a sepište zápis. I když na trhu existují produkty, které toto přímo nevyžadují, rozhodně tím nic nepokazíte.

Na co si dát pozor:

Limit pojištění - tedy na maximální výši finančních prostředků, kterou při škodě pojišťovna vyplatí. Je dobré se informovat, jak často tento limit můžete vyčerpat. Na trhu existují produkty, které vám umožňují tento limit vyčerpat při každé pojistné události (pokud je skutečná škoda opravdu takto vysoká), nebo se jedná o roční souhrnný limit za všechny škody z tohoto rizika za celý rok.

A pak je ještě limit týkající se pouze první škody. To znamená, že tento limit se vztahuje pouze na jednu pojistnou událost za pojistný rok. Z tohoto pohledu je samozřejmě nejvýhodnější dostatečný limit vztahující se ke každé škodě pro případ, že by se tento typ škody v jednom roce opakoval.

Podmínky výplaty pojistného plnění - jednou z podmínek je překonání nějaké překážky vandalem (například oplocení). To ale v případě, kdy je nemovitost přímo u chodníku, není samozřejmě možné. Pokud takováto podmínka v pojistném produktu existuje, je pak velice obtížné úspěšně požadovat pojistné plnění. Naštěstí na našem trhu existují i produkty, které tuto podmínku nemají.

2. příklad Nedbalost způsobila požár

Pan Radek ve svém rodinném domě topí kotlem na pevná paliva. Když jej jednou před zapálením čistil, vynesl ještě horký popel do plastové popelnice. Ta se po chvíli vzňala a oheň poškodil část nemovitosti. Byla by tato škoda hrazena z pojištění?

Komentář: Jde o jedno ze základních rizik pojištění rodinných domů, tedy o požár. Zde by však mohla pojišťovna snížit pojistné plnění z důvodu tzv. hrubé nedbalosti, respektive „nepředcházení vzniku pojistné události“.

Podle obecně závazných předpisů je totiž pojištěný povinen dbát na to, aby škoda nenastala. A v tomto případě by bylo možné škodě s trochou opatrnosti zcela předejít, kdyby pan Radek nevyhodil ještě příliš horký popel do plastové popelnice.

3. příklad V chalupě praskla trubka

Pan Richard tráví se svou rodinou víkendy na chalupě. Po jednom ze svých pátečních příjezdů zjistil, že zřejmě praskla trubka ve zdi. Ta se promáčela a voda poškodila i podlahu. Je možné se proti této škodě nějak bránit a minimalizovat náklady na opravu vlastního majetku?

Komentář: Jde o poměrně standardní vodovodní škodu. Pojišťovna by ale mohla zkrátit pojistné plnění, protože pan Richard nepředcházel škodě, tedy spíše nesnížil její rozsah. Před svým posledním odjezdem měl zastavit vodu a vypustit ji z vodovodního systému stavby. Kdyby to udělal, minimalizoval by tímto případnou škodu.

Na základě tohoto případu lze tedy doporučit vždy před odjezdem z rekreačních staveb vypnout přívod elektrické energie a také zastavit přívod vody tak, aby se minimalizovaly možné škody.