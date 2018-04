Pojištění není třeba zatracovat

Rizik, která nás ohrožují, je mnoho. Živelní rizika nás mohou připravit o bydlení, zemře živitel rodiny, staneme se náhle z plného zdraví invalidními, což může zároveň znamenat trvalý pokles příjmů, nechtěně způsobíme škodu někomu jinému a on ji na nás bude vymáhat, na krásné zahraniční dovolené utrpíme úraz nebo onemocníme a účet za léčbu se vyšplhá do stovek tisíc korun. Pojištění nemůže vzniku škod zabránit, jak se někdy téměř může zdát z televizních reklam na úrazová pojištění, které uklidňují a slibují – „buďte v pohodě, s naší úrazovou pojistkou jste v naprostém bezpečí“. Pojištění je tu od toho, aby nám pomohlo tyto situace řešit alespoň finančně.

Pojištění se někdy opomíjí

Na rizika je nutné myslet předem, většina druhů pojištění však nepatří mezi nejvyhledávanější finanční produkty. Proč utrácet za pojistnou ochranu, když přeci nejdříve potřebujeme někde bydlet, v něčem jezdit, spořit si na důchod a finančně zabezpečit své děti. Riziková pojištění jsou v případě, kdy nenastane pojistná událost, produktem, který žádný na první pohled viditelný užitek nepřináší, proto bývají opomíjená. Jiná situace je u životních pojištění s výplatou pojistné částky, kde je hmatatelným výsledkem naspořená částka.

Kde hledat informace o pojištění a pojistných produktech

Základní pojmy týkající se oblasti pojištění, jeho podmínky, práva a povinnosti pojištěného a pojišťovny, upravuje občanský zákoník a dále jsou podrobně pro každý konkrétní produkt specifikovány ve všeobecných pojistných podmínkách a smluvních ujednáních vztahujících se ke konkrétnímu produktu. Podrobná ujednání mezi klientem a pojišťovnou jsou sepsána v pojistné smlouvě.



Každý by se měl před tím, než se rozhodne pro konkrétní produkt, s těmito dokumenty pečlivě seznámit a v lepším případě si porovnat nabídky více pojišťoven. Vyhne se tak případnému nedorozumění a rozčarování v případě pojistné události. Zájemce o pojištění může samozřejmě využít služeb nezávislých pojišťovacích makléřů či poradců, kteří by měli mít o nabídkách jednotlivých pojišťoven lepší přehled než má laik, který se chce nechat pojistit. Důležitá je zde však právě ona nezávislost pojišťovacích poradců, kteří by měli nabízet svým klientům nejvhodnější pojištění bez ohledu na výši své provize. Je dobré uvědomit si rozdíl mezi nezávislým makléřem, který by měl mít přehled o produktech více pojišťoven a mezi výhradním agentem pojišťovny, který prodává pouze její produkty.



Dalším způsobem, jak si poradit s výběrem správného pojištění, je vyhledat si potřebné informace sám. Ptát se svých známých na jejich praktické zkušenosti s jejich pojišťovnou – především jak byli spokojeni s vyřízením pojistné události poté, co se jim stala nějaká škoda. Jak rychle pojišťovna pojistnou událost vyřídila, zda se setkali s problémy ohledně výše vyplaceného pojistného plnění, jaké bylo jednání pracovníků pojišťovny a podobně.



Pojišťovny nejsou příliš sdílné, pokud jde o poskytování informací



Pokud se rozhodnete udělat si vlastní průzkum a porovnat si pojistné produkty více pojišťoven mezi sebou, můžete se bohužel setkat s problémy.



Například vás nemusí nechat prohlédnout si jejich sazebník, potíže můžete mít i jen s tím získat smluvní ujednání k danému produktu. Samotný tiskopis se smluvními ujednáními vám z konkurenčních důvodů poskytnou až teprve v případě sepsání smlouvy. S touto neochotou poskytnout zájemcům předem dostatek informací se setkáte jak na pobočkách mnohých pojišťoven, tak na jejich internetových stránkách, kde často základní dokumenty zcela chybí.