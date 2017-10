Recenze novinky: V Česku je od září užitečná pojistka pro živnostníky

S touto produktovou novinkou přišla makléřská pojišťovací společnost INSIA ve spolupráci s ČSOB Pojišťovnou. V recenzi iDNES.cz jsme jí udělili 80 %.

Princip pojištění faktur je jednoduchý. Živnostník má možnost pojistit si vybranou fakturu pro případ, že ji odběratel nezaplatí, protože se dostal do finančních potíží, úpadku nebo dělá mrtvého brouka a nemíní zaplatit ani korunu. Výběr takové rizikové faktury je vždy na podnikateli a může si průběžně pojistit i několik faktur, které jsou pro něj rizikové.

Hodnocení Financí iDNES.cz: 80 % Co ovlivnilo hodnocení: Cena: ****

Srozumitelnost: *****

Dostupnost: **

Obsluha: *****

Má to ale zatím určité limity a podmínky. Pojistit lze jen běžné, nezajištěné faktury od 10 do 250 tisíc korun včetně DPH. Může přitom jít i o faktury s odloženou splatností, ale nejvýše 90 dnů. A musí jít o faktury mezi podnikateli, nikoliv občany. Odběratelem tedy musí být firma s IČO, a to se sídlem v Česku nebo na Slovensku. Pojišťovna přitom může aktuálně rozhodnout, že další fakturu živnostníkovi pojistí až tehdy, když jeho odběratel zaplatí některou z již pojištěných faktur.

Smlouva se sjednává po internetu

Výhodou je, že se pojistka dá sjednat po internetu. Zda je možné pojistnou

smlouvu uzavřít, nebo ne, se žadatel dozví velmi rychle, během několika minut. Stačí zadat požadované údaje, jako je IČO, data o faktuře, vložit kopii faktury a zaplatit pojistné. Žádost o pojištění faktury však může být i zamítnuta. I to však může být cenná informace. Důvodem zamítnutí totiž může být zjištění, že zákazník není v dobré finanční kondici a je velké riziko, že

zakázku neuhradí. Nebo se nepodaří o něm zjistit dostatečné množství údajů,

protože podniká jen krátce.

Pojišťovna zamítne pojistit také faktury, které jsou vystaveny mezi propojenými firmami ve skupině. Odmítne rovněž fakturu, která byla vystavena měsíc po dodání zboží či služby. Kdo chce chytračit, musí počítat s tím, že je pojišťovna obezřetná a údaje si prověřuje.

V ceně pojistky je aktivní sledování faktury

Cena pojistky není přesně stanovena, každý případ se vyhodnocuje

individuálně a závisí na rizikovosti i dalších faktorech, jako je finanční situace odběratele a jeho platební morálka. Typicky by však mělo jít o částku ve výši jednoho až dvou procent z hodnoty pojišťované faktury. Cena za pojištění

faktury ve výši 10 tisíc korun tak vyjde na 100 až 200 korun, což je rozumná částka, protože je v ní zahrnuta i další služba. Pokud se totiž odběratel opozdí s úhradou o sedm dní, pojišťovna začne dlužníka sama upomínat a přebírá i veškeré papírování, které s tím souvisí. V ceně je tedy zahrnuto i aktivní sledování každé faktury a průběžné upomínání pohledávky.

V případě, že se pojišťovně nepodaří dlužníka přimět k zaplacení, pak 90 dnů

po splatnosti uhradí podnikateli 85 procent dluhu a zbývajících 15 procent si musí podnikatel odepsat jako spoluúčast na škodě. Z neuhrazené faktury ve výši 10 tisíc korun tak podnikatel získá zpět 8,5 tisíce korun.

Zatím se nemůže pojistit každý živnostník

Nevýhodnou této pojistné novinky je, že se pro případ nezaplacení faktury mohou zatím pojistit pouze živnostníci a drobní podnikatelé, kteří jsou zároveň

klienty společnosti INSIA nebo ČSOB Pojišťovny. Důvod je prostý, pro pojišťovnu je spuštění této novinky velmi rizikové. Mohli by ji totiž zneužít podvodníci. Klienti, jejichž historii ČSOB pojišťovna a společnost INSIA znají, představují menší míru rizika, že se uchýlí k neférovému jednání nebo pojistnému podvodu.

Obě společnosti však připouštějí, že toto omezení mohou po určité době

přehodnotit a pojistku umožní nejen svým stávajícím klientům. Je ale také možné, že s podobnou produktovou novinkou přijdou i další pojišťovací domy. Bankroty a neproplacené faktury jsou totiž v Česku stále vážný problém. Pojištění jednotlivých faktur je proto dobrý nápad s dobrým potenciálem, na který mohou drobní podnikatelé a živnostníci slyšet, aby se lépe ochránili před

neplatiči.

Hodnocení novinky Plusy a minusy

Pojistných novinek na trhu nebývá v poslední době mnoho. Pojišťovny zpravidla vylepšují již zavedené produkty. Pojištění jednotlivých faktur je českým unikátem. Jde o řešení „InsurTech“ – technologickou inovaci v pojistném odvětví.

Vývoj této produktové novinky vzešel z potřeb českých podnikatelů a podílela se na něm makléřská pojišťovací společnost ve spolupráci s ČSOB Pojišťovnou. Ostatní pojišťovny toto inovativní pojištění zatím neposkytují. Hodí se pro všechny férové živnostníky a drobné podnikatele, kteří se obávají neproplacení některých faktur a snaží se zmírnit riziko svého podnikání.

+ Cena je přijatelná, zahrnuje míru rizika a aktivní sledování platby, urgenci odběratelů a veškeré kroky spojené s vymáháním pohledávky. Podnikateli tak odpadnou starosti s vymáháním pohledávky.

