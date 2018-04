Pojištění: Nezavrhujeme jej zbytečně?

Musíme si předem rozmyslet, jaká rizika bychom si měli pojistit a jak vysokou peněžní částku budeme potřebovat, když dojde k pojistné události. Tou může být ztráta schopnosti vydělávat a tedy ztráta příjmů, ať už je způsobí úraz, nemoc nebo stáří. Pojistnou událostí může být zničení majetku, které nás připraví o střechu nad hlavou. Neměli bychom se stále spoléhat na to, že nám někdo pomůže, že se o nás postará stát. Je sice také málo pravděpodobné, že někomu způsobíme veliké a rozsáhlé škody, ale přesto, co když někoho zmrzačíme, nebo naše děti rozbijí v obchodě drahou elektroniku? Některá pojištění se musí sjednat povinně, například životní pojištění v případě čerpání úvěrů s delší dobou splatnosti, pojištění nemovitosti, která byla dána bance do zástavy, nebo povinné ručení.

Pojištění musí být dostatečné a kvalitní, jinak je zbytečné

Pokud není kvalitní, neplní pojištění svou funkci, tedy nechrání před finančními dopady velkých škod, ke kterým může případně dojít. U pojišťovny si kupujeme její službu. Sepíšeme s ní smlouvu o tom, že za nás převezme riziko a ochrání nás před finančními následky škod, které by nás mohly postihnout. Tedy že za nás zaplatí ztráty, které bychom neměli z čeho uhradit. Stejně jako u ostatních služeb, které si pořizujeme, je třeba, aby tato byla kvalitní a musí se pečlivě vybírat. Za kvalitní službu je také třeba zaplatit odpovídající cenu.

Odpovědnost za kvalitu poskytovaných služeb a produktů nese pojišťovna, ale i její klient, který je u ní nakupuje. On rozhodne o tom, jak kvalitní bude mít pojistnou ochranu. Měl by si vybrat takové produkty, které skutečně potřebuje a vyloučit ty, které mu nepřinesou žádný užitek. Každý z nás je samozřejmě v jiné situaci, každého ohrožují jiná rizika, a proto každý potřebuje jinou pojistnou ochranu bez ohledu na to, co mu zrovna přišel nabídnout prodejce pojišťovny jako výhodnou novinku.

Je důležité zvolit si dostatečně vysokou pojistnou částku, která bude postačovat na úhradu škod nebo vzniklých potřeb. A poté je důležité pečovat o to, aby byla pojistná částka stále aktuální, dostatečná, aby i v budoucnu stačilo pojišťovnou vyplacené plnění k pokrytí peněžních potřeb nebo vzniklých škod. Znamená to ale také nesnažit se ušetřit na pojistném za každou cenu co nejvíce, aby to nebylo na úkor pojistné ochrany. Pojištění by pak mohlo zcela ztratit svůj smysl: ochránit před Je možné si pojistit zdraví? následky velkých škod a ztrát, které bychom finančně neunesli. Je zbytečné nechávat si pojišťovnou proplácet škody zanedbatelné. Není snad příliš nutné pojistit si výplatu bolestného tři tisíce korun v případě zlomení jednoho palce na ruce, zvláště když náklady léčby hradí zdravotní pojišťovna.

Všechno se pojistit nedá

S tím ale už souvisí to, jak kvalitní služby a produkty pojišťovna nabízí. Zda existuje produkt, který potřebujeme, zda je vůbec možné se proti některým vybraným rizikům pojistit. Bez toho, abychom si museli zároveň kupovat celý komplexní a drahý produkt, který nepotřebujeme. Což může být problém. Invaliditu vzniklou následkem úrazu pojistí všude. S invaliditou, kterou způsobila nemoc, už tak jednoduché nebude. Vypočtěte si, jak vysokou pojistnou částku budete potřebovat pro finanční zabezpečení své rodiny Toto pojištění, pokud jej vůbec nabízí, může například pojišťovna zahrnout pouze jako součást drahého kapitálového životního pojištění. A to zase není vhodné pro každého, ne každý jej potřebuje a chce za něj platit vysoké pojistné. Protože mu třeba zrovna stačí levná riziková životní pojistka, jelikož uz splácí hypotéku a nemá na další dlouhodobé spoření.

Což už samo naráží na to, že pojišťovny se snaží prodávat produkty, které jim přinesou zisk, bez toho, zda to zcela uspokojí potřeby zájemců o pojištění. Podíváme-li se ale na věc z druhé strany, žádná firma nebo obchodník nebude své služby poskytovat zadarmo a nebude prodávat zboží, které se mu nevyplatí. Pojišťovny nemohou pojišťovat nepojistitelná rizika a pokud, tak za velmi vysoké pojistné. Pojistná matematika pracuje s pojmem pravděpodobnost a na tom je pojištění založeno. Není vždy správné paušálně kritizovat pojistitele za to, že zvyšují pojistné, když se statisticky zvyšuje pravděpodobnost výskytu určitého rizika. Pokud se zvyšuje pravděpodobnost výskytu povodní v určité lokalitě, pojišťovna musí na sebe převzít vyšší riziko velkých a četnějších škod a tedy vyšších vyplácených pojistných plnění. S pojišťovnou vlastně uzavíráme sázku, zda škoda vznikne nebo ne. Dojde k pojistné události a vznikne tato škoda, nebo ne? Kdo prohraje, platí. Buď pojistné pojišťovně, nebo pojistné plnění klientovi. (Samozřejmě pokud je například sjednáno smíšené životní pojištění , tedy na riziko dožití i na riziko smrti, vyplatí pojišťovna plnění v obou případech, záleží ale kdy a kolik.)

Pojišťovny a jejich produkty klienty matou

Horší však je, že pojišťovny své klienty dostatečně neupozorňují na výjimky a omezení, které konkrétní produkt skrývá. Slíbí odškodnění v případě úrazu, ale neřeknou, že pojistná částka je velmi nízká. Levná pojistka se tak ale dobře prodává. Ukážou klientovi v prospektech, že pojištěno je i riziko povodní a záplav, nespecifikují už ale, jak je v daném případě povodeň nebo záplava definována, tedy v jakých případech škodu uhradí a kdy ne. Nebo pojišťovna ve svých všeobecných pojistných podmínkách pro pojištění majetku uvede, že domácnost je pojištěna na novou hodnotu. Ale ve smluvních ujednáních, což je další dokument, který je součástí smlouvy, se pak dočteme, že na novou hodnotu je pojištěno Více informací o tom, na co si dávat pozor u pojištění majetku pouze to vybavení domácnosti, které není starší dvou let a zbytek se proplatí jen v časové ceně, tedy po odečtení opotřebení příslušných věcí. Neupozorní klienta na to, že výsledky v tabulce, která ukazuje vysoké výnosy z vložených úspor, byly vypočteny s předpokladem ročního zhodnocení ve výši 8%, které pojišťovna nikdy nemůže garantovat.

Nenechat se odbýt

Proto ten, kdo se chce pojistit, by měl velmi podrobně vyzpovídat prodejce nebo finančního poradce, u kterého chce smlouvu podepsat. Bohužel se může setkat s tím, že nedostane správnou odpověď, protože ani někteří prodejci neznají dostatečně produkty, které prodávají. Agenti pojišťoven i pojistní makléři prodávají své produkty, které si vybrali, nebo které jim byly vybrány. Ostatní a třeba výhodnější produkty nabízet nebudou. Kromě toho nalézt konkrétnímu klientovi na trhu nejvhodnější produkt je někdy věc velice složitá, protože pojistné podmínky jsou nepřehledné a dozvědět se z nich vše potřebné může být problém.

Příklad z praxe: Zkuste na pobočce požádat o formuláře pojistných podmínek a smluvních ujednání, které je nezbytné si přečíst, pokud chceme získat nejdůležitější informace. Můžete dostat i následující odpovědi: Smluvní ujednání předem nesmíme dávat, až při podpisu smlouvy, máme na nich z rubové strany vytištěn formulář pojistky. Nebo: ty vám dávat nebudu, je to zcela zbytečné, stejně je to tak složité, že tomu prostě nebudete rozumět.

Přesto by si měli všichni zájemci o pojistnou ochranu před podpisem smlouvy všechny pojistné podmínky a smluvní ujednání, která se k produktu vztahují, dobře prostudovat a na prodejci vyžadovat jasné a přesné odpovědi na všechny své dotazy a nejasnosti. Neměli bychom si prostě jen koupit pojištění a očekávat, že jsme tím pojištěni proti danému riziku tak, jak si myslíme a pak být velmi překvapeni a nespokojeni. Za kvalitu svého pojištění si neseme odpovědnost sami. Je na nás, abychom si předem zjistili vše potřebné, ať už pečlivým studiem pojistných podmínek nebo dotazováním prodejců a pracovníků pojišťoven.

Jaké máte zkušenosti s kvalitou různých druhů pojistných produktů? Zklamalo vás nějaké pojištění nebo pojišťovna? Překvapilo vás mile nebo nemile nějaké jednání pojišťovny při vyřizování nároků na odškodnění?