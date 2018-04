Když se sport stane neúmyslným viníkem. Situace, které stojí peníze

Sport je prospěšná činnost, ale i při něm nastanou okamžiky, které vám zvednou tlak. Jenže zcela jinak než při fyzické námaze. V podstatě každému se mohou přihodit čtyři nepříjemné scénáře. Buď zraníte sami sebe, někoho jiného, nebo poškodíte cizí majetek.

Jak se vypořádat se situací, kdy způsobíte jakoukoliv škodu jiné osobě a co vám vlastně hrozí?

1. příklad Francouzské okno zničila rána míčem

Pavel chtěl synovi na zahradě ukázat, jak se ve fotbale správně přihrává na dlouhou vzdálenost. Jeho prudká rána se však usídlila ve francouzském okně sousedova domu.

Komentář: V tomto případě nebude škoda závratná, ale i zde váš rozpočet ochrání pojištění občanské odpovědnosti. Pokud by samozřejmě míč skončil v okně vlastního domu, šlo by o poškození vlastního majetku, což součástí pojistky odpovědnosti není. Škodu na vlastním domě by vyřešilo pojištění skla, které často obsahuje pojištění nemovitosti nebo lze samostatně připojistit.

2. příklad Účet za zlomenou ruku? Až desetitisíce korun

Kolečkové brusle jsou v posledních letech velmi moderní. I když nové dráhy vznikají, stejně sportovci nejčastěji jezdí na přeplněných cyklostezkách. Tam se na bruslích pohyboval i Jan. V jednom místě však neodhadl rychlost a při předjíždění povalil desetiletou dívku a ta si zlomila ruku. Rodiče budou po Janovi pravděpodobně požadovat peněžní vyrovnání za zranění dcery. Lze této finanční zátěži předejít?

Komentář: Ano, určitě jde – pojištěním občanské odpovědnosti. Náklady se v tomto konkrétním případě nejspíš vyšplhají na desetitisíce a aby tuto částku nemusel Jan hradit ze svého, pojištění občanské odpovědnosti je řešením.

Ale jak je možné, že by zlomená ruka stála tolik? Jednoduše proto, že rodiče dívky mají nárok v podstatě na všechny náklady spojené s úrazem. Zahrnutá je samozřejmě suma za vytrpěnou bolest, dále náhrada výdajů za léčení (např. léky, které nehradí pojišťovna, náklady na zdravotní pomůcky, cestovné do nemocnice, rehabilitaci), ale třeba také rozdíl v měsíčním příjmu rodiče, který s dcerou zůstane doma a bude ji ošetřovat. V celkovém výčtu chybí důležitá položka a tou jsou výdaje za kompletní ošetření. Ty samozřejmě uhradí zdravotní pojišťovna děvčete. Ale tím, že je viník znám, všechny náklady na léčbu nakonec padnou na Jana.

Při uzavírání pojištění občanské odpovědnosti si proto nastavte co nejvyšší limit plnění, tzn. maximální částku, jakou pojišťovna za škodu vyplatí. Do pojistky ideálně zahrňte i úhradu nákladů léčení, které musela vynaložit zdravotní pojišťovna, respektive orgány, co mají na starost dávky nemocenského pojištění nebo důchodu z důchodového pojištění.

3. příklad Horská služba musela zasahovat. Kdo to zaplatí?

Paní Martina se zranila při túře na zahraniční dovolené, bohužel neměla uzavřené cestovní pojištění. Kvůli nepřístupnému terénu se musela na pomoc přivolat horská služba. Martinu pak převezli do nemocnice, kde ji doktoři ošetřili a krátkodobě hospitalizovali. Ošetření v nemocnici i náklady na horskou službu jí přišly k proplacení. Paní Martina si vzpomněla, že má v rámci pojištění domácnosti sjednané i pojištění odpovědnosti a myslela si, že škodu uhradí právě z něj. Je to možné?

Komentář: Bohužel ne. Pojištění odpovědnosti se dá využít jen v případech, když poškodíte něčí majetek anebo například neúmyslně způsobíte úraz další osobě (s výjimkou rodiny a osob blízkých). Pojistka se tak nevztahuje na vaše vlastní zdraví ani majetek.

Pokud by ovšem paní Martina nezáměrně zranila někoho cizího a dotyčný by potřeboval zásah horské služby, přepravu vrtulníkem, dopravu do nemocnice, ošetření atd., pak by pojištění občanské odpovědnosti pomohlo. Protože se nehoda stala v zahraničí, musela by být ale pojistka nastavená tak, aby chránila pro případ nehody v zahraničí, typicky například oblast celé Evropy.

4. příklad Při cyklistickém výletu došlo k bouračce

Roman vyrazil s dětmi na kola. Při přejezdu z bezpečné cyklotrasy na druhou, museli jet po poměrně frekventované silnici. Jedno z dětí se nevěnovalo řízení kola, vybočilo z krajnice směrem ke středu vozovky. Ve stejnou chvíli tuto skupinku objíždělo auto. Řidič se náhlého vybočení lekl, auto strhl do protisměru, kde se srazil s dalším vozem a došlo k poměrně vážné nehodě. Řidič i spolujezdec se zranili a obě auta byla poškozená. Z čeho se uhradí škoda, která může jít až do statisíců?

Komentář: Řešením je opět pojištění občanské odpovědnosti. Podmínkou je, aby zahrnovalo i rekreační cyklistiku a u většiny pojištění to bývá naštěstí obvyklé. U pojistky stačí, když ji má uzavřenou jeden z rodičů, protože se vztahuje jak na nehody způsobené rodiči, tak dětmi žijícími ve společné domácnosti. Rodiče za chování svých děti ručí, je to tedy jejich odpovědnost.

Pokud rodiče pojistku uzavřenou nemají, čeká je finančně náročné období. Poškození mohou chtít zaplatit všechny již zmiňované položky včetně nákladů za ošetření a rozdílu ušlých zisků z důvodu rekonvalescence. Samozřejmě mohou uplatňovat i škody týkající se poškození obou vozidel.

Pro jízdní kolo bohužel neexistuje žádné povinné ručení jako u pojištění aut, a tak se situace dá řešit jedině pojištěním občanské odpovědnosti.

