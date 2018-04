Pojištění odcizení vozidla: kde nejlépe?

Denně je v České republice odcizeno průměrně 65 vozidel. Celkové škody způsobené krádežemi vozidel dosáhnou v roce 2004 dle odhadů hranice 3 a půl miliardy korun (zdroj: Ministerstvo vnitra ČR). Zejména ve velkých městech či v příhraničních oblastech je tak riziko krádeže automobilu značné.

Více než kde jinde se v majetkovém pojištění vozidel vyskytuje tzv. morální hazard. Co to znamená? Pojištěný člověk se k dané věci obvykle chová jinak než člověk nepojištěný. V našem případě se majitel stará za jinak stejných podmínek k pojištěnému vozu odlišným způsobem než k vozu nepojištěnému. Pojišťovny proto jednotlivá rizika shlukují do balíčků. Brání se tak častému zneužívání pojištění a inkasují větší pojistné. Jejich klienti ovšem platí i za služby, o které nemají zájem.

Majetkové pojištění vozidla proti všem rizikům (tzv. All risk havarijní pojištění) je vzhledem k ceně vozidla pro většinu řidičů velmi nákladné. Roční pojistné často dosahuje úrovně mezi 10 až 12 procenty pojistné částky (samozřejmě dle zvoleného rozsahu pojistné ochrany). Samostatně (bez nutnosti sjednání dalších rizik) lze na českém trhu pojistit vůz proti odcizení pouze u pojišťovny Generali. U ostatních pojišťoven je vždy pojištění rizika odcizení podmíněno současným sjednáním buď živelných rizik (Allianz, Česká pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, Kooperativa), anebo celého balíčku, který zahrnuje vedle živelných rizik i riziko havárie (Uniqa, ČSOB Pojišťovna či Hasičská vzájemná pojišťovna).

V následující tabulce nalezneme schopnost pojišťoven přizpůsobit majetkové pojištění vozidel potřebám jednotlivce. Písmenem P jsou označena rizika, která jsou povinnou součástí pojištění pro případ odcizení automobilu, V je použito pro volitelná rizika.



Pojišťovna Havárie Živelní událost Allianz V P ČPP V P Česká pojišťovna V P ČSOB pojišťovna P P Generali V V* HVP P P Kooperativa V P Slavia P P Uniqa P P

Zdroj: Pojišťovny, *vozidla starší 3 let

Havárie: poškození nebo zničení střetem, pádem, nárazem

Živelní událost: požár, výbuch, blesk, krupobití, vichřice, záplava, povodeň, pád stromů, stožárů a jakýchkoli věcí

Nejvíce lze přizpůsobit vlastním potřebám majetkové pojištění vozidel pojišťovny Generali. Na základě této tabulky ale nelze jednoznačně tvrdit, že samostatné pojištění vozidla proti jeho odcizení je vždy nejvýhodnější právě u pojišťovny Generali, protože všechny pojišťovny mají odlišnou kvalitu likvidace pojistné události, vlastní způsoby oceňování škody a výpočtu pojistného. V jednotlivých případech tak může být vhodnější a dokonce i méně nákladné také jiné pojištění, přestože bude pojištěný u dané pojišťovny platit za něco, co přímo nevyžaduje.

Srovnávat majetkové pojištění podle ceny je krátkozraké

Bohužel nelze nalézt jednoznačnou odpovědět na otázku, u které pojišťovny je nejvhodnější pojistit vůz proti jeho odcizení. Jakékoliv srovnání podle ceny by bylo nepřesné a zavádějící. Pojistné, které je pojištěný povinen platit se totiž odvíjí od mnoha faktorů, mezi které patří například typ a značka vozidla, pořizovací cena vozidla, stáří vozidla (čím starší vozidlo, tím levnější pojistné), zvolená spoluúčast (čím větší spoluúčast, tím levnější pojistné), místo bydliště držitele, bezeškodní průběh a v neposlední řadě způsob platby pojistného. Jednotlivé pojišťovny mají i různé nároky na zabezpečení vozidla a tomu odpovídající systém slev a bonusů.

Jak tedy správně v případě majetkového pojištění vozidel postupovat?

Vždy je nutné vycházet z konkrétního zadání pro dané vozidlo, nechat si vytvořit nabídku od několika pojišťoven, kterou je pak nutné objektivně vyhodnotit. Lze využít i služeb makléře specializujícího se na majetkové pojištění. V takovém případě ale obvykle obdržíme pouze nabídku „smluvních pojišťoven jeho společnosti“. Makléře navíc dle zvyklostí platí příslušná pojišťovna, což může kvalitní doporučení klientovi značně pokřivit.

Platit nízké pojistné v žádném případě neznamená být kvalitně pojištěn. Teprve pojistnou událostí se stává pojištění pojištěním. Nejdůležitější je z tohoto pohledu znění pojistných podmínek a kvalita likvidace pojistné události. Ne zcela všichni například vědí, že v případě krádeže vozidla bude vyplaceno poškozenému pojistné plnění odpovídající pouze časové hodnotě vozidla (nikoliv zaplacené ceně vozu). Velké rozdíly mezi pojišťovnami nalezneme například v chápání odcizení vozidla jako události odebírající klientovi bonus za bezeškodní průběh pojištění. Například u České pojišťovny odcizením vozidla přijde jeho majitel o doposud získaný bonus za bezeškodní průběh, kdežto u ČSOB pojišťovny, Kooperativy či Generali nikoliv. O kvalitě a rychlosti likvidace pojistné události a způsobu výpočtu pojistného plnění bohužel nelze říct nic jiného, než že tu klient ověří teprve v okamžiku, kdy pojistná událost skutečně nastane. (O oceňování skutečného pojistného plnění čtěte více ZDE).

Pojistili byste si soukromý vůz pouze proti krádeži? Děkujeme za vaše názory a připomínky.