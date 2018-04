Čistila elektrody mokrým ručníkem. Kdy vás zachrání pojistka „na blbost“

Podstatou pojištění odpovědnosti je, že pojišťovna uhradí škodu, kterou způsobíte někomu jinému. To zní jednoduše, ale jako většina věcí v oblasti pojištění to má různé podmínky, na které si klient musí dát pozor. Nejdůležitější je uvědomit si, v jaké situaci jste pojištěni.

Asi všichni znají takzvané povinné ručení. To se však týká výhradně škod, které způsobí řidič provozem motorového vozidla. Když způsobíte škodu a nebudete zrovna řídit, povinné ručení vám nepomůže. Dokonce, ani když půjde o dopravní nehodu, kterou třeba zaviníte jako nepozorný chodec nebo jako cyklista.

Říká se jí také pojistka "na blbost"

Pokud chcete předejít nebezpečí, že takovou škodu způsobíte a budete platit velké peníze poškozenému, musíte si pořídit pojištění jiné. Takzvanou pojistku odpovědnosti za škody způsobené v běžném občanském životě. V jedné smlouvě bývají pojištěni členové jedné rodiny, někdy členové celé domácnosti. V prvním případě jde o rodiče a nezletilé děti, v druhém případě o všechny členy společné domácnosti, třeba i prarodiče.

V každém případě ještě před uzavřením smlouvy je dobré pročíst si v pojistných podmínkách dvě kapitoly: co se rozumí pojistnou událostí a jaké jsou naopak výluky. Pojišťovnu pak vybírat podle toho, jak se staví k situacím, které by se zrovna vám mohly přihodit. Tedy podle toho jaké aktivity provozujete, zda třeba často hlídáte sousedovy děti, které by mohly v době vašeho dozoru škodu způsobit, zda máte psa a podobně.

Vyjde jen na pár stovek za rok

Pojistky v běžném občanském životě vyjdou docela levně. Pojišťovny u nich obvykle rozlišují limity na škody na zdraví, na majetku a škody finanční. Pojistíte-li se na milion u škod na majetku, zaplatíte za celou rodinu do pěti set korun ročně. Pokud si pojistku koupíte v kombinaci s pojištěním majetku (třeba nemovitosti nebo domácnosti), bývá cena ještě nižší.

Pojištění občanské odpovědnosti patří k levnějším typům pojistek. Přemýšlíte, proč ho ještě nemáte? Musíte si o něj říct. Pojišťováci ho obvykle příliš aktivně nenabízejí, není za ně totiž vysoká provize.

Paní využívala služeb kosmetického salonu, po ukončení zeštíhlující procedury se rozhodla očistit mokrým ručníkem elektrody přístroje. Škoda na majetku 250 tisíc korun.

Pes utekl z klientova pozemku a napadl sousedova psa, který musel být následně operován. Veterinární ošetření stálo osm tisíc korun.

Klientka se učila jezdit na snowboardu. Na sjezdovce nezvládla "řízení" a srazila jinou ženu, která nešťastně upadla a přetrhla si kolenní vaz. Následovala operace a tříměsíční pracovní neschopnost. Škoda na zdraví a ušlý zisk byly vyčísleny na 120 tisíc korun.

Na co si dát pozor