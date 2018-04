Pojistky na „blbost“: V čem se nejčastěji tápe, radí odbornice

Jak se v pojištění vyznat a v čem se nejvíc tápe, radí čtenářům Iva Tykvartová z ČSOB Pojišťovny.

1. Zaměstnanec není podnikatel

Otázka: Mám pojištění odpovědnosti pro škody způsobené v zaměstnání. Zaměstnavatel se mnou nedávno dohodl změnu smlouvy, pracuji pro něj nyní na IČ. Má práce však zůstala stejná, chodím do totožné kanceláře, mám ty samé povinnosti… Musím pojištění nějak přepracovávat? Bojím se, abych neplatila víc.

Odpověď: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání v takovém případě ztrácí smysl. Jestliže pracujete jako OSVČ, měla byste si sjednat pojištění odpovědnosti z výkonu své činnosti v rámci podnikatelských rizik. Pojištění odpovědnosti za škodu v zaměstnání není nutné přepracovávat v případě, že změníte druh práce. Rozhodujícím faktorem ovšem je, že zůstáváte v zaměstnaneckém poměru. Při takových změnách je vhodné ověřit si, zda stávající rozsah krytí nadále dostačuje.

2. Odpovědnost a krádež cizích peněz

Otázka: Pracuji jako prodavačka v obchodě, jsem zaměstnanec. Večer nosím tržbu do banky. Má pro mě smysl pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli pro případ, že by mi peníze někdo ukradl?

Odpověď: Pokud k loupežnému přepadení dojde cestou do banky a peníze přenášíte v dobu a způsobem, které vám zaměstnavatel určil, pak s největší pravděpodobností za vzniklou škodu odpovědná nebudete. Zaměstnavatel má možnost si tento druh rizika pojistit předem, například v rámci majetkového pojištění a přepravy i přenosu peněz.

3. Cena pojištění odpovědnosti

Otázka: Kolik orientačně stojí pojištění odpovědnosti v běžném životě pro rodinu? Je možné ho koupit samostatně, nebo musí být součástí pojištění domácnosti?

Odpověď: Cena pojištění odpovědnosti se může výrazně lišit, protože závisí na limitu pojistného plnění a řadě dalších faktorů. Obecně se pohybuje v řádu stovek korun ročně.

Pojištění odpovědnosti je většinou možné koupit samostatně. Je však dobré zvážit, zda si je nesjednat jako doplňkové, protože balíčky bývají cenově výhodnější. Při výběru pojistky by se člověk neměl řídit pouze výší pojistného, ale i rozsahem krytí.

4. Škoda v rodině

Otázka: Mám pojištění odpovědnosti. Na návštěvě u maminky (se kterou již nebydlíme) jsem neopatrností rozbila okno. Je možné škodu hradit z mého pojištění?

Odpověď: V tomto případě to nelze, protože jde o vaši příbuznou. Pokud by to byl někdo cizí, pak by bylo pojistné plnění samozřejmě poskytnuto.

5. Pojištění pro všechny členy domácnosti

Otázka: Smlouvu o pojištění odpovědnosti jsem uzavírala s tím, že se týká členů naší domácnosti. Přistěhoval se k nám dědeček. Bude se pojistka vztahovat i na něho?

Odpověď: Ano, ale pouze v případě, že bude s vámi trvale žít v jedné domácnosti a společně hradit náklady. Zde je třeba zdůraznit, že spolupojištěnou osobou nemůže být člověk, který má ve vašem bytě či domě vlastní oddělenou domácnost.

6. Když něco provede pes

Otázka: Vztahuje se pojištění odpovědnosti i na škody způsobené domácím zvířetem?

Odpověď: Ty jsou stále častější a bývají zpravidla v základním rozsahu krytí každého pojištění odpovědnosti.

7. Viník je dítě sousedů

Otázka: Když vezmu na výlet spolu se svými dětmi i syna sousedů a on něco provede, je možné škodu hradit z mého pojištění odpovědnosti, pokud jsem měla dítě na starost?

Odpověď: Někdy dítě kvůli nízkému věku nedokáže posoudit následky svého jednání. Zde platí, že za způsobenou škodu odpovídá opatrovník, který je neuhlídal. Pokud tedy bude uznána vaše odpovědnost, bude možné škodu uhradit z vašeho pojištění.

8. Příliš rychlé uznání viny

Otázka: Vytopil jsem sousedovi byt. Byla to má chyba, zaplatil jsem mu tedy škodu a následně se obrátil na svou pojišťovnu. Ta však odmítla uhradit vše s tím, že částka je příliš vysoká (doklad o provedení oprav s cenou máme a částka je na něm uvedena). Jak mám tedy nyní postupovat?

Odpověď: Obvyklý postup je, že pojišťovna po nahlášení škody provádí likvidační šetření u poškozeného, škodu vyřídí a následně uhradí pojistné plnění přímo poškozenému. Pojištěný se podílí pouze svou spoluúčastí.

V uvedeném případě se poškozený rozhodl zaplatit škodu sám a pojišťovna neměla možnost provést patřičná šetření. I tak má pojistitel povinnost škodu zaplatit, ale samozřejmě jen ve skutečné výši. Pokud se na ní zúčastněné strany neshodnou, je to věcí dalšího šetření a jednání, což může být i jednání soudní.

9. První škoda není důvod k výpovědi smlouvy

Otázka: Slyšel jsem, že pojišťovny sice škodu za odpovědnosti zaplatí, ale pak smlouvu vypovědí, protože problémový klient se jim nevyplatí. Je to pravda?

Odpověď: Zákazník, který má jednu škodu, rozhodně není pro pojišťovnu problémový.