Jak na karamboly, které o dovolené mohou vysát peněženku

Cestovní pojištění si dnes můžete přes internet porovnat a koupit během několika minut. Při jeho sjednávání bývá nabízeno i pojištění odpovědnosti. Když si za den připlatíte přibližně dvacetikorunu navíc, ochráníte se před statisícovými náklady, pokud byste během dovolené někoho zranili nebo vlastní nešikovností poškodili cizí majetek. Podle čeho jej vybírat a na co si dát pozor?

Zaměřte se na rozsah a výluky

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na nejrůznější karamboly, které vás mohou potkat v běžném životě. Třeba když vaše dítě porazí v supermarketu lahve vína, srazíte někoho na kole, nebo zavřete dveře tak nešikovně, až se vysype sklo a pořeže člověka stojícího za vámi. Pojištění vám bude krýt záda i peněženku a v neznámém prostředí cizí země se může více než hodit.

Příklad: dvě varianty cestovního pojištění Dovolená u moře v Evropě na týden a osobu Dražší varianta pojištění s vyššími limity pojištění

Léčebné výlohy: bez limitu

Limit pojištění odpovědnosti za škody na zdraví: 25 mil. Kč

Limit pojištění odpovědnosti za škody na věci: 10 mil. Kč

Pojistné za týdenní pobyt: 248 Kč Levnější varianta s nižšími limity pojištění

Léčebné výlohy: 5 mil. Kč

Limit pojištění odpovědnosti za škody na zdraví: 1 mil. Kč

Limit pojištění odpovědnosti za škody na věci: 1 mil. Kč

Pojistné za týdenní pobyt: 105 Kč

Cestovní pojištění on-line Přípravy na dovolenou jsou v plném proudu? Čas věnujte raději balení, než obcházení pojišťoven. Cestovní pojištění sjednáte on-line i v den odjezdu - třeba z letiště.

Při jeho výběru sledujte nejen cenu, ale zejména rozsah pojištění odpovědnosti a tzv. výluky, tedy případy, na které se pojištění nevztahuje. Limit by měl být dostatečně vysoký a vzhledem k možným škodám na zdraví dosahovat alespoň jeden milion korun. S rozsahem pojištění se vždy seznamte předem v pojistných podmínkách, ať máte jistotu, že jste kryti na vše, co potřebujete. Zjistíte zde také výluky. Když dojde na nejhorší, nemůže se stát, že vás pojišťovna nemile překvapí. Co pojištění odpovědnosti u cestovního pojištění nekryje?

Výluka Škody způsobené domácím mazlíčkem

Když berete na dovolenou své zvířecí miláčky, vždy si předem ověřte, zda se pojištění odpovědnosti vztahuje také na případné škody způsobené domácím zvířetem. Pokud ano, pak budete kryti nejen pro případ, kdy váš pes například někoho pokouše, ale také pokud vběhne do silnice a způsobí dopravní nehodu.

Výluka Omezení v rámci rodiny

Ve výlukách mají pojišťovny uvedeny i škody, které způsobíte na majetku nebo na zdraví rodinného příslušníka nebo tzv. osoby blízké (např. osoba žijící ve společné domácnosti). Pokud tedy při beach volejbalu na pláži srazíte svého švagra tak, že si při pádu zlomí nohu, k výplatě pojistného plnění nedojde. Jde o osobu blízkou, a tedy o případ uvedený ve výlukách.

Výluka Pozor na alkohol

K příjemné dovolené mnoha turistů většinou patří také popíjení alkoholických nápojů, ale několik skleniček může ve finále znamenat problémy při vyplacení pojistného plnění. Když dojde ke škodě pod vlivem alkoholu, nemusí pojišťovna uhradit celou částku.

Výluka Úmyslné škody

Pojištění vás chrání před nešťastnými náhodami. Jestliže došlo ke škodě úmyslným jednáním, pojišťovna výplatu peněz odmítne zcela striktně.

Výluka Autopůjčovna

Během dovolené si řada turistů půjčuje auto či motorku a podniká výlety po okolí. V případě, že dojde k nehodě, bude po vás autopůjčovna chtít minimálně spoluúčast na úhradě škody na poškozeném vozidle. Vyplývá to z pojistné smlouvy havarijního pojištění, výjimkou je samozřejmě případ, kdy by škoda byla hrazena z povinného ručení viníka. Příkladem může být nehoda, kdy řidič nedobrzdí a zezadu do vás narazí. Pak bývá vina zcela na jeho straně a následky nehody se budou plně hradit z jeho povinného ručení.

Na cestovní pojištění se v těchto případech nespoléhejte. Většina pojišťoven má dokonce tento typ škod z cestovního pojištění úplně vyloučen. Vyplatí se proto pojistit se přímo u autopůjčovny, protože jinak budete muset případnou škodu zaplatit celou ze své kapsy. Stejná pravidla obvykle platí i pro půjčení dalších dopravních prostředků, jako jsou například vodní skútry, čluny, lodě aj.

Při pronájmu lodi se možné karamboly řeší složením kauce předem. Požaduje ji většina půjčoven a má krýt náklady související s možným poškozením lodi. Její výše se zpravidla rovná spoluúčasti při poškození lodi. Také tuto kauci si můžete pojistit, ochráníte se tak před úplným nebo částečným propadnutím peněz při případné nehodě lodi.

Pojištění občanské odpovědnosti platí celý rok

Existuje ještě jedna možnost, jak si uzavřít během dovolené pojištění odpovědnosti. Je jím téměř totožné pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě. Limity na pojištění odpovědnosti u cestovního pojištění bývají vyšší a kryjí například i škody způsobené při sportovní činnosti či jízdě na kole.

Výhodou tohoto typu pojištění je, že se obvykle vztahuje na všechny členy domácnosti a platí celý rok. Ale je třeba si předem ověřit, zda se vztahuje i na přechodný pobyt v destinaci, kam chcete vycestovat.