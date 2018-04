Odpovědnost: za pár stovek ročně pojistíte sebe, děti i psa

Při prohlídce zámku vaše dítě vběhne "za šňůru" a strhne cennou vázu. V hotelu rozbijete akvárium. V akvaparku na toboganu dojedete předchozího jezdce a v rychlosti do něho narazíte - způsobíte mu poranění páteře, které si vyžádá více než měsíční pracovní neschopnost. Váš pes se v kempu popere s jiným, veterinární ošetření vyjde na 6 000 korun... Jistě si dokážete vzpomenout na spousty situací, které dopadly dobře, ale nemusely. A vy byste pak platili vzniklou škodu.

Možná to ani nevíte a jste pro podobný případ pojištěni. Stačí, když máte pojistku na domácnost a připojistili jste si i takzvanou odpovědnost za škody v občanském životě.

Někdy ji dokonce dostanete automaticky. V tom případě však bývá limit pojistného plnění odvozen od částky, na kterou máte pojištěnu domácnost. Pokud je to například 500 000 korun, může být limit na odpovědnost automaticky polovina, tedy 250 000 korun. Není to málo, ale jsou situace, kdy limit může být nízký. Zkuste si třeba představit, že jedete na kole a uděláte chybu. Nehoda, která kvůli vám nastane, naštěstí nemá žádné oběti, ale auto které se vám vyhýbalo, je na odpis a ještě vrazilo do výlohy obchodu s elektronikou…

Pojištěni jsou i rodinní příslušníci

Pojištění odpovědnosti je jednou z nejlevnějších pojistek na trhu. Na milionovou škodu se pojistíte za 400 až 600 korun na rok.

Další výhodou je, že pojistka se nevztahuje jen na jednoho člověka, ale na rodiče a vyživované děti, které s nimi žijí v domácnosti. ČSOB Pojišťovna pojistí i spolubydlící, pokud vedou společnou domácnost. Některé pojišťovny zahrnou do smlouvy třeba i děti sousedů, které vezmete na výlet a ony něco provedou. Nebo psa. Pozor však, když máte psy dva, měli byste mít rozhodně speciální pojistku.

Kdy pojistka nepomůže

Jsou v zásadě tři situace, kdy vám pojistka nebude nic platná. Zaprvé, když škodu nezpůsobíte nešťastnou náhodou, ale úmyslně, pod vlivem alkoholu, či dokonce při páchání trestné činnosti.

Nehoda, nebo rošťárna? Pokud pojišťovna odhalí zlý úmysl, nebude chtít škodu proplatit. I u dětí se posuzuje, jestli "ze svého konání mohly mít rozum".

Zadruhé, když máte pojistku na odpovědnost v občanském životě, ale škodu způsobíte při podnikání, v zaměstnání, jako řidič, ale třeba i jako představitel nějakého sdružení - velmi diskutabilní by třeba byla škoda, kterou napáchají děti svěřené táborovému vedoucímu. Speciální pojistky jsou i pro ty, kdo mohou způsobit škodu jako majitelé nemovitosti, jako vlastníci hospodářských zvířat a podobně.

A třetí, nejkomplikovanější a nejméně pochopitelná je výluka, kdy způsobíte škodu na věci, kterou máte půjčenou a využíváte ji takzvaně po právu. "Třeba když zničíte raft z půjčovny lodí, škodu budete hradit ze svého," upozorňuje Eva Svobodová z Uniqa pojišťovny. Obdobná situace nastane, když si od kamaráda půjčíte na víkend kameru a ta vám spadne z rozhledny.

Než přiznáte vinu, jednejte s pojišťovnou

To, že jste pojištěni, by vás nemělo svádět k tomu, abyste na sebe brali vinu hned, jak se něco stane. Pojišťovna zkoumá míru zavinění, a proto je nejlepší volat její asistenční službu dříve, než poškozenému oznámíte, že "o nic nejde" a pojišťovna to zaplatí.

To je třeba případ svěřených dětí. I když vy jako "hlídač" pojistku máte, vaše pojišťovna může trvat na tom, že dítě je dost velké, aby vědělo, co může způsobit, a odpovědní jsou tedy rodiče. A když ti pojistku nemají, komplikace je na světě.