Odřené auto, rozbitá váza, mrtvá slepice. Kdy pomůže „pojistka na blbost“?

V Americe je to normální: žena žaluje výrobce mikrovlnky - v návodu neuvedl, že v přístroji nelze sušit kočku, pozůstalí vymáhají škodu po výrobci cigaret, že dostatečně nevaroval před riziky kouření, na jehož následky zemřel otec rodiny.

Tuzemské pojištění odpovědnosti si sice většina lidí zatím spojuje spíš s vytopením sousedů nebo se shozenou pyramidou zavařených okurek v místní samoobsluze, ale doba se mění. Dobré pojištění odpovědnosti však také pokrývá daleko širší spektrum nešťastných událostí.

Petr Milata z ČSOB Pojišťovny popisuje případ, kdy majiteli utekl pes za hárající fenkou. Porazil její majitelku a s fenkou utekli za psími radostmi. Majitelka feny uplatnila nárok za veterinární náklady, ale i za náhradu psychické újmy. Soud jejímu nároku částečně vyhověl a pojišťovna vyplatila sedmdesát tisíc korun. To už je částka, která rodinným rozpočtem dokáže dost zahýbat.

S platností nového občanského zákoníku je třeba počítat s tím, že takových případů bude přibývat a za škodu, kterou někomu způsobíte, si nechá poškozený řádně zaplatit. Nejen za rozbité věci, ale i za ušlý zisk, bolesti při léčení, ztrátu času a podobně. Prostě za to, co mnohdy nejde přesně vyčíslit a každý „hodnotu ztráty“ může chápat jinak. Přitom pojištění stojí pár stokorun ročně. „Klienti si rozumně sjednávají vyšší limity pojistného plnění, aby měli lépe kryty případné fatální újmy,“ komentuje Milan Káňa z Kooperativy.

Pojišťovny donedávna opomíjený typ smluv začínají vylepšovat. Podmínky jednotlivých ústavů se liší a při výběru je třeba podrobně se vyptat a zjistit, jestli pojištění vyhovuje právě vaší životní situaci.

V pojištění nejste sami

U nejběžnějšího typu takzvaného „pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě“ zaplatíte za pojistnou částku 2 miliony korun od 315 do 1 800 korun za rok. Záleží i na tom, zda si smlouvu sjednáváte samostatně, nebo spolu s pojištěním domácnosti. Když uzavřete pojistku na obojí, bývá pojištění odpovědnosti levnější.

Vždy však platí, že pojištění se netýká jen toho, kdo smlouvu podepsal, ale celé jeho rodiny. Lépe řečeno těch, kdo s ním žijí ve společné domácnosti. Axa dokonce za příplatek pojišťuje i chůvu, uklízečku či opatrovatele psa. Většina pojišťoven přitom omezuje věk pojištěných dětí na dobu dokončení studia a současně věkovým limitem 26 let. Například Kooperativa však věkové omezení pro děti nemá, Uniqa zase u některých typů pojištění neklade u dětí do 27 let podmínku společné domácnosti.

V mnoha případech jsou automaticky pojištěny škody způsobené dětmi, které vám byly svěřeny krátkodobě do péče - třeba když vezmete do zoo spolu se svým potomkem i jeho kamaráda a ten tam rozbije vstupní turniket. Ale pozor, jiné pojišťovny mají věc postavenou obráceně: hradí takovou situaci z pojistky odpovědnosti rodičů dítěte, kteří vám své dítě na návštěvu zoo svěřili.

Škoda sobě samému? To nikdo nezaplatí

Ať už jde o jakýkoli typ pojištění odpovědnosti, je dobré si pamatovat, že škodu nemůžete způsobit sobě a svým blízkým. Když se třeba žena při úklidu neopatrně rozmáchne vysavačem a rozbije manželovu cennou starožitnou vázu, budou mít oba smůlu. Pokud však vázu rozbije na večírku u přátel, bude možné škodu z pojištění odpovědnosti uplatnit.

Největší komplikace se týká vypůjčených věcí. Pokud je poškodíte, škodu budete muset zaplatit ze svého. A je přitom jedno, jestli jste si půjčili vrtačku v půjčovně za peníze, nebo u kamaráda za dobré slovo. Když ji zničíte, pojišťovna vám nepomůže. Výjimkou je ČSOB Pojišťovna, která hradí i škody na vypůjčených věcech.

Trochu jinak je to u pojištění odpovědnosti z podnikatelské činnosti - u toho je naopak obvykle možné nárokovat i škody na poškozených vypůjčených věcech.

Pojistka kryje jen nekomerční záliby

Ještě komplikovanější je to s koníčky. Speciální podmínky mohou mít modeláři, pejskaři, ale třeba i vedoucí dětských kroužků či organizátoři společenských akcí. Obecně: pokud způsobíte škodu v souvislosti s praktikováním nějakého hobby, uhradí ji pojišťovna jen v tom případě, že je vaše hobby zcela nekomerční.

Pokud vedete dětský oddíl bez nároku na odměnu a svěřené děti něco provedou, pojišťovna nejspíš škodu uhradí. Ale pozor: „Jako příjem se počítají i naturálie, třeba to, že na táboře máte zdarma pobyt a stravu,“ upozorňuje Eva Svobodová z Uniqy. Organizátoři akcí mají šanci čerpat způsobené škody ze své pojistky například u České pojišťovny, ČSOB či Kooperativy, jiné pojišťovny odkazují na pořadatele akce (oddíl, klub, spolek, nadace...), kteří však mnohdy žádné pojištění nemají.

Pozor také na situaci, během které škoda vznikne. Stejně jako u jiných typů pojištění, opojení viníka alkoholem či drogami znamená, že pojišťovna může plnění krátit, či dokonce zcela odmítnout.

Příklady různých situací a ceny pojištění

Podnikatel:

na vytřené dlažbě ve vašem obchodě někdo uklouzne a poláme se



pracujete u zákazníka doma a rozbijete mu okno či poškrábete podlahu



převezmete věc do opravy, ale zničíte ji



Některé profese (lékaři, advokáti, daňaři, architekti, tlumočníci) si sjednávají speciální pojištění profesní odpovědnosti.

Příklad ceny: Záleží na mnoha faktorech - obor podnikání, obrat. Například malého pekaře s pojištěním odpovědnosti na dva miliony stojí takové pojištění 2 000 korun ročně.

Myslivec, pilot

na honu trefíte jiného myslivce a ten je v pracovní neschopnosti



pouštíte dron a ten spadne na cizí auto a rozbije sklo



jako pilot půjčeného malého letadla špatně přistanete a poškodíte stroj samotný



Když se věnujete nějakému specifickému koníčku a při této činnosti byste mohli někomu dalšímu způsobit nějakou škodu, ptejte se předem, zda vaše pojištění onu činnost zahrnuje. Pokud ne, pátrejte po speciálním produktu.

Chovatel

utečou vám koně a prohánějí se po silnici, způsobí nehodu



váš pes pokouše jiného psa



kocour shodí fotoaparát, který si u vás host položil na poličku



Jeden pes bývá součástí pojištění běžné odpovědnosti. Problém může nastat u chovatelských stanic psů, koček, fretek. Ačkoli jde o mazlíčky a zisk z prodeje mláďat není velký, pojišťovny mohou chtít speciální smlouvu.

Cena pojištění: u středně velkého psa s pojistnou částkou 2 miliony u škod na zdraví a milion u škod na majetku je 150 Kč ročně.

Majitel nemovitosti

z vaší střechy spadne taška na auto zaparkované před domem



větev z vašeho stromu poškodí sousedův plot



„váš“ požár se rozšíří na majetek souseda



na vašich schodech uklouzne řemeslník, který u vás pracuje, a poláme se, přijde o výdělek



Pojištění si může sjednat i nájemce nemovitosti, ale důležité je třeba pro majitele činžovních domů - prostě tam, kde se často po nemovitosti pohybují „cizí“ lidé.

Cena pojištění: Roční pojistné je například 400 korun u pojistné částky 5 milionů.

Občan

při jízdě na kole odřete zaparkované auto nebo uděláte nepředložený pohyb a auto kvůli vám najede do stánku s občerstvením



praskne vám hadice u pračky a vytopíte sousedy



vrazíte do někoho na sjezdovce a on se poláme a dlouho léčí



Pojištěna bývá celá rodina (společná domácnost), pojistky se dají sjednat samostatně nebo spolu s pojištěním domácnosti, nemovitosti.

Cena pojištění: Limity bývají různě vysoké pro škody na majetku/na zdraví/finanční škody. Například pojištění První klubové pojišťovny s limity 10/5/1 milion a se spoluúčastí 5 000 korun vyjde ročně na 1 095 korun.

Zaměstnanec

rozbijete v práci tiskárnu



polijete hostovi restaurace, ve které pracujete, drahé šaty



uděláte špatnou objednávku a zákazník se dožaduje po vaší firmě náhrady škody



Pokud jste zaměstnanec a způsobíte v práci škodu, zaměstnavatel po vás může chtít maximálně 4,5násobek mzdy (netýká se těch, kdo podepsali hmotnou zodpovědnost). Tento 4,5násobek bývá pojistnou částkou. Dražší je pojištění pro ty, kdo řídí firemní auto či pracují mimo ČR, například u pojistné částky 120 tisíc korun může být cena s řízením 1 300 korun a bez řízení 490 korun.