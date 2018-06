Jízda v terénu: jak se na utopené nebo rozbité auto dívají pojišťovny

U povinného ručení jsou vozy kategorie SUV pojištěny standardně jako jiné osobní či užitkové automobily. Škodu třetím osobám tedy pojišťovny z povinného ručení vyplatí. Citují zákon 168/1999 Sb.: „Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla kryje i škody způsobené mimo pozemní komunikace, tedy i na účelových a lesních cestách.“



Jak si pojišťuje auto do terénu závodník? Martin Macík Je nejmladším pilotem kamionu na Rallye Dakar, nejnáročnějším závodu na světě.



Jeho závodní kamion (Liaz), pojmenovaný Franta, má klasický technický průkaz. Pro jízdu na silnici v běžném dopravním provozu má sjednáno povinné ručení, má zelenou kartu a také havarijní pojištění.



To vše však funguje pouze pro klasickou jízdu po na silnici. Když auto závodí v Rallye Dakar nebo jiné soutěži v terénu, pojištění zde neplatí, veškeré škody vzniklé na vozidle jdou za týmem Big Shock Racing. U pojišťovny není možné tyto škody uplatňovat.



V minulosti tým jednal i o pojištění vozu v rámci závodu, ale cena byla tak vysoká, že se pojistku nevyplatilo uzavírat.



Ale jak je to v případě, když si vlastní auto v terénu poničíte a chcete škodu zaplatit z havarijního pojištění?

„Na nehody způsobené v terénu nahlíží naše pojišťovna z pohledu povinného ručení i havarijního pojištění jako na jakoukoliv jinou nehodu. Faktem ale je, že pokud dojde během jízdy v terénu k více škodám na více místech, každá tato škoda se řeší separátně. To znamená, že pokud pojedu a narazím například na kámen a poškodím podvozek auta a pojedu dál, kde si po nějaké době odřu například bok vozidla o keře, tak půjde o dvě události, ačkoliv se staly jednou jízdou v terénu,“ vysvětluje Jan Marek z Generali pojišťovny.

Dodává, že každou pojistnou událost v terénu řeší tato pojišťovna individuálně a s ohledem na okolnosti. „Například průjezdy brodem, kde auto nasaje vodu, patří ke škodám, které pojištění nekryje. Ale i zde bychom posuzovali, zda k tomu auto bylo například extra přizpůsobeno,“ dodává Marek.

Podle něj by mělo být havarijní pojištění u vozů SUV samozřejmostí a zároveň řidičům doporučuje u aut této kategorie zvolit vysoké limity u povinného ručení. „Existuje vysoká pravděpodobnost, že pokud dojde k nehodě, tato velká vozidla mohou způsobit rozsáhlejší škody na majetku a fatálnější škody na lidském zdraví. Potvrzují to i studie,“ tvrdí Marek.

Prevenční povinnost může snížit pojistné plnění

Václav Geletiš ze Slavia pojišťovny říká, že u havarijního pojištění nabízí stejné rozsahy jako u jiných aut, tedy plné krytí nehody. Nicméně pro řidiče, kteří mají opakované škody, uplatňuje tato pojišťovna selektivní přístup a jejich žádosti posuzuje individuálně. „Obvykle nedochází ke zlevňování jejich cen povinného a havarijního pojištění,“ popisuje Geletič.

Česká pojišťovna podle její mluvčí Ivany Buriánkové by v případě škody vzniklé jízdou v terénu mohla přistoupit na krácení pojistného plnění. „A to z toho důvodu, že řidič má určitou prevenční povinnost. Tedy měl by se chovat tak, aby ke škodě nedošlo. A jízda v mnohdy nebezpečném terénu tuto povinnost nenaplňuje. Vše by však samozřejmě záleželo na konkrétní události,“ uvádí Buriánková.

U Allianz pojišťovny mohou být řidiči podle vyjádření tiskové mluvčí Kateřiny Ikráthové klidnější. „Naše havarijní pojištění je platné v celé Evropě. K poškození vozidla tedy nemusí dojít jen na pozemní komunikaci, jak by se mohlo zdát, ale například i jízdou v terénu. Pojišťovna Allianz nemá v tomto ohledu žádnou výluku na škody způsobené jízdou v terénu. Je však nutné brát v potaz, že se pojištění nevztahuje například na škody vzniklé na uzavřených okruzích (polygonech) nebo na škody způsobené úmyslně,“ říká Ikráthová.

Také u ČSOB pojišťovny jsou benevolentnější. „Pro vozidla kategorie SUV nemáme žádné speciální pojištění. Těmto vozidlům totiž zcela vyhovuje naše standardní nabídka havarijního pojištění. Vozidlo může být provozováno prakticky kdekoliv bez omezení rozsahu pojištění. Jedinou podmínkou je dodržování pravidel silničního provozu a návodu k obsluze vozidla od výrobce,“ říká Petr Milata, tiskový mluvčí ČSOB pojišťovny.

Dodává, že cena havarijního pojištění tohoto typu vozidel se určuje stejně jako pro každé jiné vozidlo s celkovou hmotností do 3,5 tuny. Závisí tedy na mnoha parametrech vozidla a vlastnostech provozovatele.

Parametry vozidla jsou důležité

Přísněji bude nehodu posuzovat Uniqa. „Komplikace a negativní dopad do plnění by mohly přinést situace, kdy se klient cíleně vystavuje riziku nad rámec rizika běžného. Tedy bude zkoušet hloubku brodu, bude zkoušet jak ostrý úhel náklonu vůz vydrží, bude jezdit záměrně přes silně hrbolatý terén s oděrem spodku. Zde již případné události a vzniklé škody kolidují s obecnou prevenční povinností podle občanského zákoníku, tedy každý by se měl chovat tak, aby nedošlo ke škodě na životě, zdraví, majetku. I v pojištění je obecná formulace, že pojištěný je povinen chovat se tak, aby pojistná událost nenastala a vyvarovat se jednání, které by ji mohlo mít za následek,“ upozorňuje Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa.

A co kontroluje Česká podnikatelská pojišťovna? „Naše havarijní pojištění kryje škody vzniklé mimo silnici, například na polní či lesní cestě, mělkém brodu přes potok, na louce. Řidič vozidla však musí dodržovat výrobcem předepsané podmínky pro provoz vozidla, sem můžeme zařadit typ povrchu určený pro jízdu, maximální podélné či příčné sklony, přední a zadní nájezdový úhel, světlá výška podvozku, přechodový úhel, což jsou všechno zároveň parametry limitující užití auta v terénu dané výrobcem,“ říká Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny.

Jsme rebelové, opravy si platíme sami

Samotní řidiči „teréňáků“ ale pojištění prý moc neřeší. „My se do terénu nepojišťujeme, holt si ty naše starý mrchy musíme opravit sami. Něco jako pojištění by chtěl asi jen sváteční SUVčkař, který to nemyslí s terénem vážně,“ říká Roman, který pravidelně vyráží ze svým Jeepem do náročných terénů.

„Opravdoví offroaďáci jsou v tom trochu rebelové a bohémové, o čemž svědčí i to, že naprostá většina kluků má na autě neschválené úpravy jako pevnostní nárazníky, navijáky, kola, takže pojišťovna by stejně nic neplnila. Před technickou kontrolou všechno sundají, nahodí sériové díly, a pak to zase vrátí,“ dodává.

Krátkodobé havarijní pojištění je ideální na dovolenou

Nicméně nejenom sváteční SUVčkaře by mohl zajímat fakt, že havarijní pojištění lze sjednat i na pár týdnů. Třeba když se chystají na dovolenou.

Pojišťovny se sice do krátkodobého havarijního pojištění příliš nehrnou, přesto ho lze najít například u Allianz, České pojišťovny, ČPP, Kooperativy či Uniqa. Krátkodobá pojistka vyjde levněji, na několik stovek na měsíc, ale v přepočtu je ve srovnání s roční pojistkou dražší. Pojišťovny takzvaně zohledňují režim krátkodobé smlouvy, tedy pojistné násobí rizikovým koeficientem. Mezi podmínkami, které si pojišťovny kladou před uzavřením krátkodobého havarijního pojištění, je prohlídka vozu a jeho fotodokumentace.

Některé řidiče napadne uzavřít si dlouhodobé pojištění a po dovolené ho vypovědět. Není to protizákonné, ale úplně v pořádku to také není. Pojišťovny obvykle takový přístup neřeší, nicméně když podobné jednání zaznamenají opakovaně, udělají si u klienta černou tečku. A až si řidič bude příště sjednávat jiné pojištění, nepřiznají mu žádné slevy.