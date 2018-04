Platila pojištění, ale po nemoci nic nedostala. Na jaké výluky dát pozor

Paní Jana podniká a státu odvádí na zálohách na sociální pojištění zákonné minimum. Kvůli úspoře nákladů si neplatí ani státní nemocenské pojištění. Pokud by onemocněla, nedostane od státu na nemocenské dávce ani korunu. Uzavřela si proto pojistku pracovní neschopnosti u komerční pojišťovny, která by jí příjem v případě potřeby dorovnala. Na otázky ve zdravotním dotazníku paní Jana úplně a pravdivě odpověděla, proto neočekávala žádné problémy.

Co je pojištění pracovní neschopnosti? Funguje na jednoduchém principu. Vy si jej sjednáte, platíte pojistné a v případě nemoci vám pojišťovna vyplatí sjednanou denní dávku.

Uzavřít ji může ten, kdo není v pracovní neschopnosti a má trvalé příjmy (zaměstnanec i OSVČ). Obecně jej pojišťovny umožňují sjednat od 15., ale i až od 90. dne nemoci. Jedná se o tzv. karenční dobu (spoluúčast).

Pojišťovny vyplácejí plnění standardně až po ukončení pracovní neschopnosti.

Podle podmínek pojišťovny můžete mít nárok na zálohu po jednom či dvou měsících pracovní neschopnosti.

Někdy lze sjednat i variantu zpětného plnění již od 1. dne nemoci.

Po roce však paní Jana onemocněla revmatoidní artritidou (bolestivým a zánětlivým onemocněním kloubů) a musela zůstat celé čtyři měsíce na neschopence. Jaké bylo její překvapení, když pojišťovna odmítla odškodnění vyplatit. A důvod? Před pár lety již paní Jana byla jednou v krátkodobé neschopnosti s bolestmi kloubů, jednalo se tedy o zhoršení dřívějšího zdravotního problému, a to měla pojišťovna ve výluce.

Přečtěte si, na co si dát u pojištění pracovní neschopnosti pozor. Pokud se budete při výběru pojištění řídit následujícími radami, nebudete odvádět pojistné zbytečně a pojistka bude plnit svoji roli.

1 Plní pojišťovna, když se léčíte podruhé?

Je časté, že budete v pracovní neschopnosti s nemocí, kterou jste již v minulosti měli. Pojišťovny však velmi často odmítají uhradit odškodnění v případě, kdy vaše neschopnost souvisí se zdravotními komplikacemi (stejnou nemocí či dokonce jen jejími příznaky), které existovaly ještě před počátkem pojištění. A to se právě stalo i paní Janě.

2 Pozor na výluku na záda

Různé bolesti a onemocnění zad jsou druhou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti, hned po chřipkách a jiných onemocněních dýchací soustavy. Je tak důležité, aby pojišťovna ani tuto výluku neuplatňovala. Nikdo totiž neví, kdy můžete být na neschopence právě s touto diagnózou. Může postihnout jak administrativního, tak i manuálně pracujícího člověka.

3 Plní pojišťovna podle lékaře, nebo vlastních tabulek?

Prakticky každá pojišťovna si vyhrazuje právo zkrátit délku neschopnosti v případě, kdy je neúměrně dlouhá bez dostatečného lékařského zdůvodnění. Některé pojišťovny jdou však ještě dál a používají takzvané oceňovací tabulky, které stanovují maximální dobu neschopnosti, za kterou jsou ochotny vyplatit plnění. V takové tabulce může být například uvedeno, že za onemocnění kloubů pojišťovna vyplatí odškodnění nejvýše za 84 dní. Pokud bude pojištěný v neschopnosti delší, nic navíc už nedostane. Lhůty jsou v těchto tabulkách stanoveny pro různé nemoci a úrazy.

4 Dodržujte časové lhůty

Pracovní neschopnost je nutné pojišťovně nahlásit včas. Většina pojišťoven požaduje, aby byla neschopnost oznámena do 3 až 7 dní od vzniku nároku na plnění, pokud tomu nebrání objektivní a závažné důvody (například hospitalizace). V opačném případě by vám pojišťovna mohla výši odškodného zkrátit. Nic tedy nezkazíte tím, když pojišťovně nahlásíte neschopnost co nejdříve.

5 Zjistěte si přesné podmínky

Pojištění pracovní neschopnosti může být zatíženo i dalšími výlukami, ať již jde o výluku na pracovní úrazy, neschopnost během nezaměstnanosti či rodičovské dovolené, na neschopnost v souvislosti s psychickými nemocemi či rizikovým těhotenstvím. Je proto potřeba se dobře seznámit s konkrétními podmínkami dané pojišťovny, případně se poradit se zkušeným finančním poradcem, který by vám měl být schopen najít odpovídající pojistku.