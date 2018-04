Pojištění pro chudé: luxus i pro bohaté

Úrazové pojištění kryje ta rizika mimořádných výdajů pojištěného, která nastanou pouze a výhradně následkem úrazu. Pojistnou událostí tak může být smrt, trvalé následky úrazu, trvalá invalidita, pracovní neschopnost, drobné úrazy či hospitalizace z důvodu úrazu.

Na pár výjimek tato rizika nelze sjednat samostatně, klient tak souhrnným balíčkem obvykle kupuje více než potřebuje. Vzhledem k tomu, že pojišťovna plní pouze u pojistných událostí spojených s úrazem, patří tato pojištění mezi nejlevnější pojištění osob na trhu. Nízká pravděpodobnost vzniku úrazu zapříčinila také jeho časté využití v marketingových kampaních penzijních fondů, bank, zdravotních pojišťoven či cestovních kanceláří. Je však skutečně o co stát? Vědí statisíce majitelů smluv o úrazovém pojištění, za co pojišťovnám skutečně platí?

Podle chirurgických ambulancí se v České republice stalo v roce 2002 1,78 milionu úrazů a jejich počet neustále narůstá. Na první pohled tento ukazatel vzbuzuje velkou hrozbu, proti které je nutné se pojistit. Prozkoumáme-li však tuto statistiku podrobněji, dospějeme ke zcela opačnému závěru. Ne všechny úrazy jsou totiž pro pojišťovny pojistnou událostí.

Ú razové pojištění rodinu neochrání

Nedílnou součástí úrazového pojištění je pojištění pro případ smrti následkem úrazu (pozn. pouze u pojišťoven Generali a Victoria-Volksbanken je tato součást volitelná). Z celkového počtu zemřelých v roce 2002 přišlo o život v důsledku úrazu pouze 12,5 procenta. Odečteme-li od tohoto ukazatele všechny úrazy, které nejsou obvykle pojistnou událostí v úrazovém pojištění (např. extrémní sporty či sebevraždy) dospějeme k číslu 8 procent. Na základě těchto informací bychom mohli dojít k chybnému závěru, že 8 procent smrtí všech občanů by bylo pojistnou událostí v úrazovém pojištění. Podíl „úrazových smrtí“ je ale na celkovém počtu zemřelých proměnlivý, a to v závislosti na věkové struktuře. Zatímco ve věku mezi 30 a 40 rokem umírá přibližně každý druhý muž následkem úrazu, mezi 50 a 60 rokem to již je přibližně každý desátý. (Zdroj: ÚZIS, ČSÚ).

Devět z deseti úmrtí je zapříčiněno nikoliv úrazem, ale nemocí. V těchto případech je ale nutné využít služeb rizikového životního pojištění (pojištění pro případ smrti z jakékoliv příčiny), které samozřejmě, jak z názvu vyplývá, riziko úrazu také kryje. Samostatné úrazové pojištění pro případ smrti lze považovat za opodstatněné pouze v případech, kdy si pojištěný uvědomuje svoje zvýšené riziko, jako např. u řidičů, a to pouze jako doplněk k rizikovému životnímu pojištění.

P ouze 9 procent lidí je invalidní následkem úrazu

Z pohledu klienta lze za nejpotřebnější část úrazového pojištění považovat pojištění trvalých následků úrazu. Právě trvalé tělesné poškození totiž vyžaduje následné velké výdaje spojené například s kvalitní lékařskou péčí či úpravou bytu. Pojistné plnění tvoří procentní část pojistné částky určená podle stupně tělesného poškození. Velikost tohoto procenta stanovuje na základě závažnosti trvalých následků úrazu lékař pojišťovny, a to s ohledem na oceňovací tabulky úrazu. Tyto tabulky buď mají pouze orientační charakter, anebo pojišťovna plní pouze v předem vyjmenovaných případech.

U většiny pojišťoven na trhu (viz výše) však toto pojištění nelze sjednat samostatně. Navíc šetření pojistných událostí může trvat i několik let. U trvalých následků úrazu pojišťovna totiž čeká na ustálení úrazu. Jinými slovy pojišťovna testuje, zda-li úraz způsobil organismu skutečně trvalé následky, u kterých již nedojde k nápravě. Tato doba se pohybuje od jednoho do tří let. Prakticky to probíhá tak, že z rizika trvalých následků je neprodleně po zaslání lékařské zprávy pojišťovnou posouzena možnost výplaty zálohy na pojistné plnění. (pozn. Její velikost má být přiměřená. Skutečnou její výši se klient předem od pojišťovny nedozví.) Celé plnění je vždy vyplaceno až po zmíněném ustálení trvalých následků, které je doloženo odbornou lékařskou zprávou revizních lékařů pojišťovny.

Základní „úrazová“ rizika doplňuje pojištění pracovní neschopnosti z důvodu úrazu. Pojišťovna vyplácí za každý den pracovní neschopnosti sjednanou denní dávku, a to po uplynutí tzv. karenční lhůty (14, 28 či 42 dnů), kterou se pojišťovna brání zneužívání pojištění (antiselekci rizik). Odlišnou konstrukcí je DNL, neboli denní odškodné za dobu průměrného léčení. Zde revizní lékař pojišťovny určí z oceňovacích tabulek dobu nezbytného léčení. Nebere se zde tedy v úvahu, zda pojištěný byl v pracovní neschopnosti, či jak dlouho skutečně trvala. V roce 2002 bylo hlášeno téměř 3,6 milionu případů pracovní neschopnosti, z nichž pouze 380 tisíc bylo následkem úrazu. Přestože průměrná délka pracovní neschopnosti byla ve sledovaném období vždy přibližně o 10 dnů delší než byla v průměru při všech diagnózách, nelze ani toto pojištění považovat za dostačující, co se pojistné ochrany týče. A to ani nemluvě o tom, že tato součást úrazového pojištění bývá podmíněna současným sjednáním pojištění pro případ smrti úrazem a trvalých následků úrazu. (Zdroj: ÚZIS, ČSÚ).

Pro pojišťovny je úrazové pojištění výhodné. Úraz, neboli náhlé a neočekávané působení zevních sil, nedává mnoho prostoru pro pojistné podvody. Navíc pojišťovna může při zvýšeném škodním průběhu pojištění bez sankcí vypovědět a nabídnout ho za vyšší. Pro klienta lze úrazové pojištění považovat za potřebné pouze v již vyjmenovaných případech. Pro většinu z nich se jedná o zbytečný luxus. U řidičů či jiných profesí se zvýšeným rizikem úrazu lze doporučit navíc pouze samostatně sjednané pojištění trvalých následků úrazu. Pouze tato skutečnost totiž představuje pro pojištěného riziko velkých nenadálých výdajů.

