Za zákrok u veterináře lze ušetřit tisíce, pozor na některá omezení

Pojištění psů na veterinární péči nabízejí Česká pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna a Slavia. Každá má nějaká pro a proti.

Pojistit si můžete psa ze zájmového chovu, kterého nemáte k výdělečným účelům. Nemusí to však znamenat, že když vaše fena má dvakrát za život štěňata, která prodáte, pojišťovna vás automaticky vyškrtne. Příjem, který vám pes přinese, by musel být podstatným.

Jan Marek z České pojišťovny se k problematice vyjadřuje takto: "Jestliže má někdo fenu a ta na svět přivede štěňata, nejde zpravidla o výdělečnou činnost, přestože majitel narozená zvířata prodá. Takových je 90 procent případů. Ale pokud má někdo chovnou stanici - ať již prosperující, nebo nikoli - chová tato zvířata za účelem jejich dalšího prodeje. Pak je to výdělečná činnost, kterou máme v našich výlukách na mysli."

Pro majitele uchovněných čistokrevných psů tak může nastat problém a u této pojišťovny by měli být opatrní. Raději se před uzavřením smlouvy vždy ptejte, jak to zrovna u vás vybraná pojišťovna posoudí.

Starého psa většinou nepojistí

Je jasné, že pojišťovny chtějí pojišťovat mladé zdravé psy, o které je řádně pečováno. I proto existuje horní hranice věku, kdy vám psa pojistí. U ČPP a Slavie je to osm let, Česká pojišťovna přijme psa do pojištění i o rok později.

Velcí psi (nad 40 kg) mají věkovou hranici ještě nižší (viz tabulka). Kdo chce pojistit staršího psa, může to zkusit u Slavie, musí však k žádosti o pojištění dodat zdravotní dotazník.

Jako majitel musíte také splnit podmínku, že pes bude registrován na obci a pravidelně očkován.

Prevenci a kosmetiku neproplatí

Kdybyste se těšili, že pojišťovně budete posílat účtenky za odčervovací prostředky či pravidelné očkování, jste na omylu. Pojišťují se náklady na veterinární péči v případě úrazu a v případě nemocí. Nesmí však jít o nemoci chronické, ani o komplikace související s březostí a porodem, o kožní nemoci či ošetření zubů.

Pojistky se také nevztahují na komplikace způsobené parazity. Jako úraz se nepočítá ani následek toho, co se stane při jiné veterinární léčbě. Takže třeba komplikace po kastraci pojišťovna nezaplatí, pokud, jako pojišťovna Slavie, kastraci v určitém věku přímo nevyžaduje.

Výluky se však mohou týkat i jiných věcí. U ČPP mají třeba výstavní a sportující psi smůlu, když se úraz stane na soutěži či tréninku. Teoreticky každá návštěva cvičáku je problém, protože pes se tam připravujete na zkoušku. Za příplatek 15 procent však pojistíte i to. Musíte si však výluky sami všimnout, abyste nebyli překvapeni. Ostatní dvě pojišťovny na psy ve výcviku přísnější pravidla nemají.

Za kolik pojistíte psa na veterinární výlohy pes 16 kg, pojistná částka 20 000 Kč věk psa 1 rok věk psa 5 let možnost slevy Česká pojišťovna 1 980 2 200 10 % za sjednání přes web, sleva pro psy do jednoho roku, do dvou let Česká podnikatelská pojišťovna* 1 500 1 800 sleva pro psy členů Horské služby, asistenční a canisterapeutické psy Pojišťovna Slavia 4 000 5 520 10 % při sjednání přes web, 50 % slepečtí, asistenční, záchranářští a speciální vyhledávací psi Poznámka: ceny v korunách za rok, * spoluúčast 2 000 korun

Kdy za pojistnou událost můžete sami?

Je zřejmé, že žádná pojišťovna nevyplatí peníze někomu, kdo psa hrubě zbije a pak by ho chtěl léčit. Ale nemusíte být zrovna hrubián, abyste svému psu ubližovali. Spousta lidí si neuvědomí, že mnohé zdravotní komplikace způsobují svému psovi třeba nevhodnou stravou. Problém přitom nebývá podvýživa, spíš naopak.

A pozor, pojišťovny mají v pravidlech uvedeno, že mezi výluky patří i léčba v důsledku nedodržení výživových podmínek. Přeloženo do češtiny: když psa překrmujete, pojišťovna za léčbu následných komplikací (včetně třeba poškození kloubů) platit nebude.

Pojistka platí od druhého dne, ale...

Podobně jako u lidských zdravotních pojistek se i u těch psích počítá se lhůtou, kdy vám po počátku pojišťovna nic nedá, abyste se nepokoušeli o podvod. U nemocí je to zhruba měsíc, u úrazů ČPP a Slavia lhůtu zkracují na dva až tři dny. To je obrana proti těm, kdo jsou schopni psa se zlámanou nohou nejprve pojistit a pak až zamířit na veterinu. Česká pojišťovna zkrácenou úrazovou lhůtu ve svých pojistných podmínkách neuvádí.

Na jednoho psa si nemůžete uzavřít víc pojistek a nechat si poslat peníze z každé z nich. Pokud už pojistku máte a chcete novou, musíte to původní pojišťovně oznámit, jinak vám opět hrozí, že nedostanete nic.

I u pojištění psa platí to, co u většiny jiných pojistek. Když budete opakovaně hlásit pojistnou událost, pojišťovna vám nejspíš smlouvu zdraží nebo rovnou vypoví. Na druhou stranu cena pojistky je taková, že za deset let života psa její pomocí "naspoříte" na operaci, která by mohla přijít.

Výhodou pojištění je přitom i rychlost řešení: pojišťovna za vás poskytne záruku veterinární klinice a potřebná operace tak může začít hned, aniž byste nejprve museli shánět peníze.