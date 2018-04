Pojištění proti nemocničním poplatkům se vyplatí jen vyvoleným

Ceny pojištění, které pojišťovny určují zejména na základě pohlaví a věku, vypadají na první pohled zajímavě. Určitě se ale vyplatí podrobně prozkoumat pojistné podmínky.

Asi nejdůležitější informací u tohoto typu pojištění je fakt, že šalamounsky vylučuje nejrizikovější kategorie - malé děti a nejstarší osoby. V Generali je určen vstupní věk, kdy je možné se pojistit, od 3 do 55 let. Česká pojišťovna (prostřednictvím dceřiné společnosti ČP Zdraví) pojistí osoby od 4 do 60 let.

Obě pojišťovny vyžadují při vstupu do pojištění dobrý zdravotní stav, který zjišťují dotazníkem. Ve výjimečných případech si mohou vyžádat dokumentaci od vašeho ošetřujícího lékaře, případně i vyšetření u lékaře vlastního.

V České pojišťovně může být pacient pojištěn až do své smrti. V Generali jen do 65 let, což při současné naději na dožití 79 let u žen a 73 let u mužů určitě není zanedbatelná informace.

Na obhajobu pojišťoven lze dodat, že cena pojištění je poměrně nízká právě díky výše uvedeným výjimkám.

Denní dávka se vyplácí za každý den lůžkové péče v nemocnici v důsledku nemoci, úrazu, těhotenství či porodu. U Generali si můžete dávku stanovit na výši 60 Kč denně tak, aby vám pokryla poplatek při pobytu v nemocnici. U České pojišťovny činí pojistné plnění u tohoto typu pojištění aktuální výši zákonného poplatku (60 Kč). Což znamená, že u Generali byste měli při případné změně zákona zažádat o změnu pojistné smlouvy (u České pojišťovny proběhne úprava automaticky).



Roční pojistné pro vybrané věkové kategorie za pojištění denní dávky 60 Kč



GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA VĚK MUŽ ŽENA VĚK MUŽ ŽENA 3-17 120 Kč 120 Kč 4-17 84 Kč 84 Kč 21-25 168 Kč 192 Kč 21-25 204-216 Kč 240-252 Kč 31-35 210 Kč 240 Kč 31-35 240-264 Kč 264-288 Kč 41-45 270 Kč 282 Kč 41-45 312-348 Kč 312-336 Kč 51-55 420 Kč 390 Kč 51-55 420-468 Kč 396-432 Kč

Nárok na pojistné plnění vzniká až po takzvané čekací lhůtě od uzavření pojistné smlouvy. U Generali činí tři měsíce, pro těhotenství a porod je doba prodloužena na devět měsíců. Počet denních dávek je navíc u jednoho těhotenství omezen na čtrnáct. U úrazů a infekčních onemocnění naopak nemusí být dodržena čekací lhůta vůbec.

Česká pojišťovna rovněž uplatňuje běžnou lhůtu tři měsíce, která se nevztahuje na úrazy. Zvláštní čekací doba v délce osmi měsíců je stanovena nejen v souvislosti s těhotenstvím a porodem, ale zahrnuje i ošetření zubů či případ hospitalizace u ortopedických náhrad. Při porodu náleží pojištěné ženě podpora maximálně za sedm dní hospitalizace, v těhotenství pak pouze za čtrnáct dní.

Pojištění se nevztahuje na hospitalizaci na psychiatrii, v léčebně (protialkoholní, toxikománie, hráčství), po kosmetických úkonech a dále na poškození v souvislosti s trestnou činností, válkou, teroristickými událostmi, sebepoškozením (pokusem o sebevraždu), po požití alkoholu či drog, během profesionálního provozování sportu či u rizikových sportů (létání, horolezectví, parašutismus, potápění, bungee jumping, rafting apod.).



V některých bodech se pojišťovny rozcházejí. Česká pojišťovna například vylučuje nemoci z povolání a pracovní úrazy. Generali nehradí škodu v souvislosti s řízením vozidla bez řidičského oprávnění.

Podobný typ pojištění najdete historicky i v dalších pojišťovnách. Vyplácená denní dávka však začíná výše než činí současný poplatek v nemocnici, tj. 60 Kč. Pojištění pro případ pobytu v nemocnici mají v nabídce například Uniqa (denní dávka od 200 Kč), Kooperativa (od 300 Kč), ING (od 250 Kč), AXA (od 100 Kč) či AIG (od 500 Kč).