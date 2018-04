Pojištění proti závažným chorobám. Investice do zdraví

Pojištění proti závažným chorobám je zajímavé především pro ty, kdo nemají zrovna příznivou rodinnou anamnézu. Pokud se pojistíte proti chorobám a nemoc na vás skutečně přijde, pojistné plnění vám alespoň vynahradí náklady spojené s léčbou či rehabilitací. Pojistit se můžete většinou ve věku od 18 do 64 let.

Rakovina a infarkt jsou mezi pojišťovnami standard

U ČSOB pojišťovny se můžete pojistit proti infarktu myokardu, cévní mozkové příhodě, rakovině, nezhoubnému nádoru na mozku, chronickému selhání ledvin, zařazení na čekací listinu pro orgánovou transplantaci (jednoho z těchto výhradně lidských orgánů či jejich částí: srdce, plic, jater, ledviny, slinivky břišní nebo krvetvorných buněk), operaci věnčitých tepen, slepotě, hluchotě a infekci HIV v důsledku provedení krevní transfuze. AMCICO AIG Life nabízí pojištění proti: rakovině, infarktu myokardu, cévní mozkové příhodě, by-pass chirurgii koronárních cév, selhání ledvin, aplastické anemii, slepotě, konečnému stadiu selhání plic, konečnému stadiu selhání jater, komatu, hluchotě (ztráta sluchu), operaci srdeční chlopně, ztrátě řeči, závažným popáleninám, transplantaci životně důležitých orgánů a transplantaci kostní dřeně, roztroušené skleróze, ochrnutí končetin (ztráta schopnosti používat končetiny), Parkinsonově nemoci, operaci aorty, Alzheimerově nemoci/těžké demenci (před věkem 60 let), fulminantní hepatitidě, primární plicní hypertenzi, terminálnímu onemocnění, nezhoubnému nádoru na mozku, encefalitidě, poliomyelitidě, bakteriální meningitidě, závažnému poranění hlavy, apalickému syndromu, dalším závažným chorobám věnčitých (koronárních) tepen, progresivní sklerodermii, systémovému Lupusu Erytematodes s postižením ledvin. Česká spořitelna pojišťuje proti: infarktu myokardu, rakovině, náhlé cévní mozkové příhodě (mozková mrtvice), totálnímu ledvinovému selhání, nitrolebnímu (intrakraniální) nádoru, na transplantaci životně důležitých orgánů, operaci aorty, slepotě, hluchotě, komatu, paraplegii, tetraplegii a demenci včetně Alzheimerovy choroby. UNIQA pojišťuje proti: rakovině, srdečnímu infarktu, operaci bypass, mrtvici, selhání ledvin, transplantaci orgánů, ochrnutí, oslepnutí, HIV přes krevní transfuzi, nezhoubným nádorům mozku, Creutzfeldtově - Jakobově chorobě, operaci aorty, náhradě srdečních chlopní, roztroušené skleroze, hluchotě, encefalitidě, ztrátě končetin.

Pojištění se prodává jako balíček, ale i zvlášť

Pojistit se proti závažným chorobám v rámci životního pojištění můžete například u pojišťoven Allianz, AXA, ČSOB pojišťovny, České spořitelny, pojišťovny Uniqa a u Generali. Každá z těchto pojišťoven nabízí balíček, který si musíte k životnímu pojištění přidat. Jen pojišťovna AMCICO AIG Life prodává pojištění proti nejzávažnějším chorobám samostatně.



Pojišťovna Pojištění poskyt. samostat. Věk, ve kterém se lze pojistit Pojistné částky v Kč Pojištění proti rakovině Pojištění proti infarktu Pojištění proti HIV přes krevní trans. ČSOB poj. ne 18 - 60 let 50 tis. - 2 mil. ano ano ano AMICICO AIG Life ano 18 - 64 let 200 tis. - 6 mil. ano ano ne Allianz ne 18 - 60 let 100 tis. - 1 mil. ano ano ne AXA ne 18 - 65 let 50 tis. - 5 mil. ano ano ano Česká spořitelna ne 18 - 64 let 10 tis. - 4 mil. ano ano ne Uniqa ne 15 - 65 let 250 tis. - 1 mil. ano ano ano Generali ne 3 - 50 let 50 tis. - 1 mil. ano ano ano

Zdroj: pojišťovnyPokud si sjednáte pojištění proti závažným chorobám, neznamená to, že vám pojišťovna vyplatí pojistné v každé věku. Jestliže přesáhnete hranici 65 let, pojištění v podstatě končí. Proto pojišťovny umožňují sjednat si tento balíček většinou do 60 let, maximálně však do 65 let.

Pojištění je sice zajímavé a v rámci některých nemocí i výhodné, ale například proti Alzheimerově chorobě se pojištění nevyplatí. Pojistné plnění si totiž můžete vybrat, pokud onemocníte do 65 let. Výskyt této choroby je u jedinců do 60 let spíše vzácný. U lidí nad 85 let trpí chorobou každý pátý. Z hlediska pravděpodobnosti pojištění proti této nemoci není zas tak výhodné.

. Plnění jako finanční podpora Pojistné plnění v případě onemocnění byste měli primárně využít jako náhradu vašich ušlých příjmů po dobu léčby či rehabilitace, jako náklady na léčbu, rekonvalescenci či pro nákup kompenzačních zdravotních pomůcek.

Na kolik se pojistíte, tolik dostanete

Pojistná částka se většinou rovná pojistnému plnění. To znamená, že dostáváte výplatu v plné výši. Každá pojišťovna má ale jinak nastaveny podmínky, za kterých vás na určitou částku pojistí. Částka, kterou za pojištění zaplatíte, je individuální. Pojišťovny zohledňují pohlaví, věk, rodinnou anamnézu, zda je člověk kuřák či nekuřák atd. Alespoň pro příklad, zdravý 30 letý muž, nekuřák při pojištění na 500 000 korun u pojišťovny UNIQA ročně zaplatí 4 580 korun. Ten samý člověk u AMCICO AIG Life zaplatí 9 885 korun ročně.

Před pojištěním si pojišťovna zjistí váš aktuální zdravotní stav. Například Allianz zdraví přešetřuje, i když se chcete pojistit jen na 100 tis. korun. U České spořitelny do 500 000 korun klient zodpoví jen 6 základních zdravotních dotazů, při pojištění nad 500 000 korun vyplní zájemce zdravotní dotazník, nad 1 000 000 korun je nutné navíc dodat výpis ze zdravotní dokumentace, nad 1 500 000 korun je třeba kromě dotazníku, výpisu ze zdravotní dokumentace ještě podstoupit lékařskou prohlídku a při pojištění nad 3 000 000 korun splnit předešlé položky, vyplnit finanční dotazník a nechat si udělat test HIV. Oproti tomu například Generali postačí dobrý zdravotní stav potvrzený vaším lékařem.

. Lhát se nevyplácí O svém zdravotním stavu nesmíte pojišťovnu nepravdivě informovat. V případě zamlčení podstatných zdravotních údajů ztrácíte nárok na pojistné plnění.

V prvních měsících pojištění můžete mít smůlu

Jestliže si sjednáte pojištění, reálně využít plnění můžete až za nějakou dobu. Ode dne, kdy si smluvíte pojištění, vám poběží takzvaná čekací lhůta. Například u ČSOB pojišťovny a u AMCICO AIG Life se jedná o 3 měsíce a u pojišťovny UNIQA až o 6 měsíců. Onemocníte-li během čekací lhůty, nebudete mít na pojistné plnění nárok.