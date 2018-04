Rádce: Pojistěte si auto jen na dovolenou. Jak na to a za kolik

Jan vypověděl u svého auta havarijní pojištění. Jeho oktávka už není nová, ba ani zánovní, nedávno měla desáté narozeniny. Majitel tuší, že případné plnění z havarijní pojistky by ho zklamalo. „Když vezmu zaplacené pojistné sedm tisíc korun ročně a spoluúčast minimálně deset tisíc a porovnám to s tím, co bych viděl od pojišťovny v případě škody, kdyby nešlo o tu totální, vyplatí se mi spolehnout se na své řidičské umění,“ popisuje.

Jenže teď se Jan chystá s rodinou na dovolenou autem. Uvědomil si, že ho cestou čekají jiné dopravní předpisy, zvýšená únava z dlouhé jízdy a cestovní horečka celé posádky. Pravděpodobnost dopravní nehody s těmito faktory roste. A kdo má pojištění, může být přece jen o něco klidnější.

Na 14 dnů i na čtvrt roku

Havarijní pojištění lze v takovém případě uzavřít i krátkodobě, třeba na měsíc. Protože se však dá předpokládat, že o pojištění tohoto typu budou mít zájem spíš řidiči se staršími auty či lidé méně zkušení, pojišťovny se do nabízení příliš nehrnou. Poskytuje ho jen pět finančních ústavů: Allianz, Česká pojišťovna, ČPP, Kooperativa a Uniqa.

Liší se přitom, na jakou dobu smlouvu sjednají. Nejkratší nabízí Česká pojišťovna, a to 14 dnů, naopak Allianz prodá pojistku s platností minimálně čtvrt roku. „Umožňujeme sice sjednat krátkodobé havarijní pojištění, ale většina našich klientů je má celoročně, riziko totiž číhá nejen na dovolené,“ zdůrazňuje Václav Bálek z Allianz.

Fakta 7,6 mil. vozidel má sjednané povinné ručení.



2,1 mil. vozů je havarijně pojištěno.



8 200 Kč je průměrná cena havarijního pojištění - toho dlouhodobého na celý rok.



423 645 pojistných událostí vyřídily v roce 2016 pojišťovny z havarijního pojištění.



45 % škod z havarijního pojištění se stane na zaparkovaném vozidle (někdo odře auto na parkovišti a ujede, kuna překouše kabely, na vůz spadne větev apod.).

Zdroj: ČAP

Pravdou je, že krátkodobá pojistka vyjde levněji, ale v přepočtu na jeden měsíc je dražší. Pojišťovny takzvaně zohledňují režim krátkodobé smlouvy, tedy pojistné násobí rizikovým koeficientem.

Jsem z Berouna a jedu do Francie

Cena pojistného se i u krátkodobého havarijního pojištění odvozuje podle běžných hledisek. Což může být někdy tak trochu postavené na hlavu: když budou například do Paříže směřovat dva jinak totožní řidiči se stejnými vozy, levněji pojištění sjedná ten, kdo bude mít bydliště v Berouně, než řidič z Prahy. Cena se totiž stanovuje i podle bydliště majitele a pojišťovny očekávají, že v Praze je větší provoz a tím i vyšší rizika. To, že oba jedou do Paříže, se přitom ve výpočtu neprojeví. Co dalšího ovlivňuje cenu pojištění?

AUTO - Pojistnou částku si stanovuje klient. Doporučení však zní: dejte na názor pojišťovny. Protože i když jste koupili ojetinu za 250 tisíc, v případě pojistné události bude pojišťovna beztak postupovat podle svých tabulek. V těch je zohledněn typ vozu a jeho stáří. A jestliže sezná, že vaše auto mělo aktuální hodnotu 159 300 korun, bude počítat s touto částkou. To, že jste v bazaru vůz přeplatili, zůstane vaším problémem.

ŘIDIČ - Tím, kdo pojistku sjednává (pojistníkem), je majitel vozu. Podle jeho charakteristik se také stanovuje pojistné. Pojišťovna neřeší, že na dovolenou bude řídit auto někdo jiný. Cena se pak odvíjí i podle věku a bydliště.

ZKUŠENOSTI - Řidič musí mít na auto povinné ručení. Když jezdí bez nehod, bonusové měsíce se mu mohou započíst i do havarijního pojištění, dokonce i do toho krátkodobého. A samozřejmě povinné ručení u stejné pojišťovny přihrává možnost slevy u pojištění havarijního.

LOKALITA DOVOLENÉ - Některé pojišťovny vůbec nezajímá, kam s autem vyrazíte, jiné se na to ptají. Například Česká pojišťovna rozlišuje tarif ČR a Evropa. Kooperativa cíl zjišťuje, ale v podstatě jen kvůli cestám do vzdálených oblastí. Její mluvčí Milan Káňa vysvětluje: „Setkáváme se s požadavky na destinace, kde nemáme nasmlouván dostatečný počet servisů a asistenčních partnerů. Třeba na Island, Albánii, Kazachstán, Bělorusko, Ukrajinu. Běžná cesta po EU je levnější než expedice do vzdálených a málo zalidněných oblastí.“

SPOLUÚČAST - Tu si může pojistník zvolit z nabídky (viz tabulka níže). A pochopitelně platí, že čím vyšší spoluúčast, tím levnější samo pojištění. V modelových příkladech pojišťovny většinou počítaly s nejčastěji sjednávanou spoluúčastí pět procent z výše škody.

Krátkodobé havarijní pojištění Pojišťovna Minimální a maximální doba pojištění Spoluúčast Allianz 3 měsíce až rok 10 %, min. 10 000 Kč, nebo fixní spoluúčast 1, 5 nebo 10 tisíc Kč Česká pojišťovna 14 dní až rok 1 % min. 1 000 Kč, 3 % min. 3 000 Kč, 30 % min. 30 000 Kč ČPP 1 měsíc až 10 měsíců 5 % min. 5 000 Kč, 10 % min. 10 000 Kč, 15 % min. 15 000 Kč Kooperativa 1 měsíc až 364 dní od 5 do 20 % Uniqa 1 měsíc až rok 5 % min. 5 000 Kč, 10 % min. 10 000 Kč

Auto půjde na prohlídku

Mezi podmínkami, které si pojišťovny kladou před uzavřením krátkodobého havarijního pojištění, je prohlídka vozu a jeho fotodokumentace. Česká pojišťovna a Kooperativa mají tuto akci v ceně, ČPP ji odpustí těm, kdo u ní mají povinné ručení. U Allianz hradí prohlídku také pojišťovna, pokud však klient smlouvu předčasně ukončí, zpětně mu cenu naúčtuje. U Uniqy vyjde prohlídka na 1 250 korun, o které je třeba cenu krátkodobého pojištění navýšit (u dlouhodobých smluv klient neplatí).

Asistence u nehody v ceně

Standardem je pojištění all risk, tedy pro případ nehody, kterou zaviníte, živelní pohromy, odcizení či vandalismu. Česká pojišťovna dává vybrat: kromě všech rizik si může řidič zvolit i levnější kombinace odcizení a živel nebo havárie a živel. V nabídce tohoto ústavu je i pojištění all risk pro auta starší šesti let a to je kupodivu levnější.

„U havarijního pojištění pro starší vozy se likviduje takzvaně rozpočtem, nedokládají se faktury za opravu, ale pro výpočet se používá hodinová sazba za opravu u neautorizovaných servisů, protože předpokládáme, že právě tam majitelé starších vozů svá auta nechávají opravovat. Tímto dokážeme dát klientovi nižší cenu,“ vysvětluje Ivana Buriánková z České pojišťovny.

Povinné a havarijní pojištění Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení) Pojišťovna plní za škody, které řidič (viník) způsobí někomu jinému (poškozenému).



Není sjednávána spoluúčast.



Součástí bývají asistenční služby i pro pojištěného řidiče, například pro případ poruchy.

Havarijní pojištění Pojišťovna vyplatí peníze za opravu vozu, který způsobil nehodu.



Bývá sjednávána spoluúčast, ta může být až 30 procent.



Pojistná částka se vlivem opotřebení vozu snižuje (pozor, pojistné obvykle ne - proto je vhodné smlouvu pravidelně aktualizovat).



Pokud si kupujete auto na splátky nebo na leasing, je většinou havarijní pojištění vyžadováno financující společností.



Ve všech případech jsou navíc v ceně asistenční služby u nehody. U ČPP mohou řidiči počítat se službami spojenými s poruchou vozu do 10 tisíc korun, Allianz má limit tři tisíce korun pro situace způsobené chybou řidiče, například natankováním špatných pohonných hmot. Pojišťovny nabízejí různé druhy doplňkových produktů, v základní ceně má Česká pojišťovna úrazové pojištění pro posádku vozu.

Podfuk, nebo nedokonalost systému?

Na závěr jedno ošemetné téma. Krátkodobé pojištění na měsíc stojí modelového řidiče například 800 korun. Havarijní pojištění dlouhodobé vyjde toho samého řidiče se stejným autem na šest tisíc korun ročně. Když si vydělíme šest tisíc dvanácti vyjde měsíční cena 500 korun. Některé řidiče pak napadne uzavřít si dlouhodobé pojištění a po dovolené ho vypovědět.

Není to protizákonné. Klient může pojistnou smlouvu podle zákona vypovědět do dvou měsíců od sjednání. Pojišťovna si v tom případě nechá peníze za spotřebované pojistné (třeba za 14 dní) a zbytek vrátí. Krátkodobé pojištění v takovém případě vyjde na 250 korun. Není to tedy nelegální, ale úplně košer to také není. Asi jako když si přes internet koupíte šaty, uděláte si v nich super fotky a pak oblečení v rámci 14denní lhůty zase vrátíte.

Pojišťovny obvykle takový přístup neřeší. Je jim líto plýtvat silami na ojedinělé případy, kdy se je klient snaží tak trochu převézt. Moderní technika však pojišťovnám nahrává. Když podobné jednání zaznamenají opakovaně, udělají si u klienta černou tečku. A až si ten řidič bude příště sjednávat jiné pojištění, nepřiznají mu žádné slevy. Nehledě na to, že při pojistné události bude likvidátor přísně trvat na dodržení všech klientových povinností.

Příklady cen č. 1

Čtyřicetiletý muž se s rodinou chystá na dovolenou do Francie. Pobyt plánují na 14 dnů. Vůz Škoda Octavia 1.6 kombi, benzin, rok výroby 2007, odhadní cena vozu je 130 tisíc korun. Na auto nemá uzavřeno havarijní pojištění, ale má sjednané povinné ručení a vzhledem k tomu, že jezdí bez nehod, uplatňuje plný bonus.

Pojišťovna Cena Délka pojištění Spoluúčast Allianz 1 517 Kč 3 měsíce 5 % Česká pojišťovna 309 Kč (v ceně úrazové pojištění cestujících, cena pro vozy starší 6 let) 14 dní 5 % ČPP 1 501 Kč 1 měsíc 5 % Kooperativa 1 481 Kč (u dlouholetých klientů či těch, kdo mají víc pojistek, sleva až 20 %) 1 měsíc 5 % Uniqa 1 238 Kč 1 měsíc 5 %

Příklady cen č. 2

Řidička 26 let, nemá své auto, takže ani žádnou autopojistku, jede vozem kamarádky, která má povinné ručení bez nehod, nemá havarijní pojištění. Vůz Citroën C3 1.1, benzin, rok výroby 2003, odhadní cena vozu je 70 tisíc korun.