Zdražujeme, ale jen rizikovým řidičům, hlásí pojišťovny

Konkurence drží ceny povinného ručení dlouhodobě nízko, ačkoliv pojišťovny vyplácejí na plnění stále víc peněz. Odškodnění za újmy na zdraví se dnes totiž nepočítají podle tabulek, ale rozhodují o nich soudy.

Například v Allianz loni evidovali nehodu se škodou na zdraví 34 milionů korun. Kooperativa platí těžce zraněnému spolujezdci, který bude mít celoživotní následky, a částka se odhaduje na víc než 50 milionů korun.

Oba případy byly přitom „malými nehodami“, tedy bez převrácených kamionů s drahým nebo nebezpečným nákladem, nebyli zraněni zahraniční manažeři s vysokými příjmy ani nešlo o řetězovou nehodu na dálnici.

Pojišťovny proto doporučují klientům nezůstávat jen u nejnižšího zákonného limitu 35 milionů korun. V případě, že by jej totiž škoda překročila, byl by za ni odpovědný řidič. Podle názoru společnosti Vaše nároky.cz by škodu nejspíš uhradila Česká kancelář pojistitelů, ale pak by ji po řidiči vymáhala.

Novinky v autopojištění ALLIANZ - Povinné ručení i havarijní pojištění počítají podle počtu najetých kilometrů (Jezdím málo – platím málo). Zlevňují povinné ručení rodičům s dětmi. Postihovat budou ty, kdo neplatí včas. AXA - Mobilní aplikaci vyhodnocující jízdu řidiče nabízejí všem, nejen svým klientům. V rámci balíčku Premium hradí do 150 000 korun i totální škodu na autě klienta (= viníka nehody).

ČESKÁ POJIŠŤOVNA - Nové pojištění poruchy vozidla pro starší vozy.

ČPP - Nové připojištění odcizení staršího vozidla Klídek - pojistné od 300 korun ročně.

ČSOB POJIŠŤOVNA - U havarijního pojištění nabízejí garanci vyplacení pořizovací ceny auta podobu pěti let. Lze sjednat úrazové pojištění řidiče s doživotní rentou.

DIRECT - Aplikace Nafoť to a jeď - uzavření havarijního pojištění na dálku, bez prohlídky technikem. U povinného ručenímají nejvyšší limit na trhu: 250 milionů korun. GENERALI - 50% sleva pro mladé do 24 let, pokud mají historii 24 bezeškodných měsíců. Pojištění poúrazové péče s léčbou ve špičkových zařízeních.

HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ - Zpřísňují podmínky řidičům se třemi a více škodami. Nabízejí pojištění speciální registrační značky.

KOOPERATIVA - Přicházejí s pojištěním Totálka pro starší vozy (8 až 15 let) za 100 korun měsíčně.

POJIŠŤOVNA VZP Nově vstupují na trh povinného ručení. podmínky zatím nezveřejnili. PRVNÍ KLUBOVÁ POJIŠŤOVNA - Rozlišuje řidiče na ty, kteří jezdí málo (do 5 000 km ročně), pro ty je pojistné nižší. Těm, kdo nemají nehodu, vracejí část pojistného. Možnost bezplatného a okamžitého zrušení pojištění.

SLAVIA POJIŠŤOVNA - Zvýhodněný balíček Jubileum s nadstandardními službami a cenou garantovanou na tři roky.

UNIQA - Zavádějí pojistné podle individuálního počtu najetých kilometrů, zlevňují do nájezdu 20 000 km za rok, nad 30 000 km ročně naopak zdražují. Unikátní jsou ve využívání techniky - telematická jednotka SafeLine, aktuálně palubní jednotka zdarma.



To, že si sjednáte dvojnásobný limit, přitom neznamená, že budete platit dvojnásobné pojistné. Například pojištění u Directu, které by u 50milionového limitu vyšlo na 2 075 korun ročně, by v nejvyšším 250milionovém limitu stálo 2 490 korun. Dvousetmilionový rozdíl je tedy za cenu čtyř stovek.

Mladým zdražit, nebo zlevnit?

Na vyšší ceny se však musí připravit alespoň některé skupiny řidičů. Ti, kdo bourají. Mladí. Majitelé silných vozů. A hlavně kombinace toho všeho. „Nejvíce škod podle statistik způsobují mladí řidiči. Pojišťovny jim navyšují základní pojistné až o padesát procent. Nejvyšší koeficient přitom uplatňují do věku 23 let. Bez příplatku za věk jsou zpravidla až řidiči kolem čtyřicátého roku,“ vysvětluje Filip Hubený z Broker Consulting.

A skutečně, zcela mladí řidiči, kteří třeba způsobili nějakou nehodu, mohou mít pojistné ne v tisících korun, ale v desítkách tisíc. Například Axa či ČSOB tak dávají najevo, že o rizikové klienty nestojí - z jiných modelových příkladů je totiž patrné, že oproti ostatním výrazně dražší nejsou. Proti proudu jde Generali, která řidičům do 24 let, pokud mají odježděné alespoň dva roky, naopak poskytne slevu 50 procent.

Nabídky pro šetřílky

Pojišťovny už také přišly na to, že aby bylo povinné ručení pro klienty zajímavé, musí nabídnout něco užitečného nejen pro poškozeného, ale i pro pojištěného viníka.

Novinkou jsou například superlevná havarijní připojištění starších vozů. Pod názvem Totálka prodává Kooperativa za stokorunu měsíčně pojištění pro totální škody aut starých 8 až 15 let. Allianz nabízí pro starší vozidla k povinnému ručení připojištění Minirisk (odcizení, živel, zvířata) s limitem až 100 000 korun. U desetiletého Fordu Focus by vyšlo na 931 korun ročně. U ČPP lze sjednat připojištění Klika s limitem 10 000 korun, to je naopak určeno pro malé škody.

Konkurenční výhodou některých pojišťoven může být to, že posuzují rodinu jako tým. Hodí se, když jeden z manželů je majitelem auta a má vyježděné bonusy, ale v praxi vozem jezdí oba. Allianz, Axa, Česká pojišťovna, Generali, První klubová a Uniqa pak uznají bonus i druhému z manželů. ČPP dodává, že se to může týkat i případu ovdovění. Ale pochopitelně sdílení bonusů nefunguje, když jeden z manželů jezdí vzorně a druhý byl v minulosti průšvihář.

Pojištění i pro hračičky

Nadšení z moderních technologií se promítá do různých chytrých aplikací, díky nimž mohou řidiči hlásit pojistnou událost, dokupovat připojištění či posílat pojišťovně informaci o najetých kilometrech. Trochu dál šla Uniqa se svým SafeLine - telematickou jednotkou, která při nárazu asistence volá řidiče, a pokud se jí s ním nepodaří spojit, předpokládá nehodu a vysílá na místo záchranáře. Aktuálně navíc zařízení poskytují bezplatně.

SafeLine toho umí víc, například zpětně provést analýzu jízdy. To nabízí i smart aplikace Axa Drive. Kromě toho, že si s ní kdokoli může zvyšovat řidičské sebevědomí, klienti této pojišťovny navíc mohou získat za dobré skóre slevu až devět procent z pojistného. Motoristy, které technika usvědčí ze špatné jízdy, však Axa nijak trestat nebude.

Jedno u koho, hlavně levně

Mnozí řidiči stále vnímají povinné ručení jako nezbytnost, kterou chtějí pořídit co nejlevněji. Vždyť případné pojistné plnění a dohadování s pojišťovnou se nebude týkat jich, ale poškozeného řidiče. Takoví ocení internetové srovnávače cen.

Stačí zadat údaje o autu a o sobě a vypadne na vás cena. Nebývá nižší, než když zajdete přímo do pobočky pojišťovny, ale dostanete porovnání několika ústavů a různých variant povinného ručení, a přitom formulář vyplňujete jen jednou. Má to však svá ale.

Třeba to, že beztak neporovnáte ceny všech pojišťoven: například Uniqa, První klubová, Generali a Česká pojišťovna se se srovnávači příliš nebratří. Druhou nevýhodou je, že kupující mnohdy kliknou na nejnižší cenu, ale už neporovnají pojistné podmínky: limity plnění, asistenční služby, doplňková pojištění pro viníka nehody.

A třetí potíž je v tom, že ani srovnávače vám neřeknou informace úplně zadarmo. Dříve než z nich vypadne přehledná tabulka, budou chtít váš e-mail a telefon. Volají téměř obratem, a pokud jste si chtěli jen vyzkoušet „jak by to s cenou vypadalo“, musíte ustát trochu toho prodejního nátlaku.