Pojistitelní a nepojistitelní: kdo zaplatí víc a za co může být sleva

Není pravda, že nezáleží na tom, u kterého ústavu se pojistíte. Nejde jen o výslednou cenu, ale hlavně o podmínky, výluky a třeba i přiznávané slevy. A svou roli hraje také pohodlí. Některé pojišťovny například umožňují, abyste místo hledání smluv v zásuvkách mohli nahlédnout do svého elektronického účtu a hned viděli, na co jste pojištěni a jestli máte zaplaceno.

Kuřáci a lidé s nadváhou mají smůlu

Pojišťovny dávají zájemcům vyplňovat zdravotní dotazník. Jeho součástí je dotaz, zda člověk kouří, stejně tak se vyplňuje informace o výšce a váze. Asi nikoho nepřekvapí, že kuřáci a lidé s nadváhou mají pojištění prostě dražší.

Každá pojišťovna penalizuje tyto dvě skupiny trochu jinak. Některá vypočte cenu „na míru“, jiná deklaruje slevu těm, kdo nekouří a žijí zdravě. Systém pro zdravé má třeba MetLife: milionové životní pojištění stojí čtyřicetiletého kuřáka 4 776 korun, zatímco nekuřáka 4 296 korun. Nekuřák, který absolvuje pravidelné prohlídky u praktického lékaře, zaplatí 4 104 korun a nekuřák, který absolvuje pravidelné prohlídky u praktického lékaře a navíc u urologa, pouze 3 864 korun.

Výhodnější cenu pro nekuřáky a klienty s dobrým indexem tělesné hmotnosti (BMI) mají také u Allianz, Axa zohledňuje BMI, Aegon sleví těm, kdo jsou zapojeni do programu Fit, až 20 procent.

Záleží na tom, co děláte

Některá povolání jsou pro pojišťovny tak riziková, že je prostě nepojistí. Naprostým nešťastníkem je v tomto případě pyrotechnik, ten se ve výlukách objevuje nejčastěji. Přesto to neznamená, že by byl „ztracený případ“. Například ČPP ho zařazuje do třetí pojišťovací skupiny, tedy s náležitou přirážkou na pojistném. Pojišťovny však ujišťují, že ke klientům přistupují individuálně, takže ani pokud pracujete v bezpečnostní agentuře, nemusíte prý na pojistku rezignovat.

K povoláním s přirážkou patří montér antén, pokrývač, myč oken, hasič, lešenář, kominík, tesař, veterinář, krotitel zvířat, horník, sportovec, trenér, artista, stěhovák, svářeč či popelář. Nepojistitelná povolání pak jsou třeba pyrotechnik, ochranka nebo policista zvláštních jednotek. Záleží ale na podmínkách konkrétní pojišťovny.

Sportujete? U pojistky to bývá minus

Na jednu stranu pojišťovny protežují ty, kdo žijí zdravě, na druhou stranu ale trestají příliš horlivé sportovce. Riziko zranění se totiž rázem zvyšuje.

Jestliže sportujete rekreačně, nemáte se čeho obávat. Pokud jste registrovaný sportovec (třeba coby člen fotbalového oddílu nebo kuželkářského klubu, kam chodíte jednou za rok), pojišťovna vám nejspíš naúčtuje příplatek, který se pohybuje ve výši 30 až 50 procent. Profesionální sportovci mají příplatek ještě vyšší, nebo jsou dokonce považováni za nepojistitelné.

Slevy pro věrné i pro odboráře

Nejběžnější sleva u pojistek bývá ta za roční platbu. Pokud pojišťovně pošlete peníze najednou, ušetříte tři až pět procent. Obvyklé také je, že máte-li sjednané životní pojištění, dostanete nabídku na další zlevněné produkty téže pojišťovny.

Najdou se však i speciality. Třeba Pojišťovna České spořitelny vyplácí jednorázově po 15 letech bonus za věrnost (pět procent z dosud zaplaceného pojistného) a za bezeškodní průběh mají klienti automaticky nárok na „odměnu“ každých pět let bez pojistné události (10 procent z rizikového pojistného). Systém odměn za bezeškodní průběh má i NN Životní pojišťovna.

Ačkoli hasiči a policisté patří normálně do dražší skupiny pojištěných, u Ergo pojišťovny mohou stejně jako další členové odborových svazů získat v rámci investičního důchodového pojištění speciální zlevněný tarif. Kooperativa zase u nově uzavřených či navýšených smluv navýší u každé pojistné události velmi vážných onemocnění a závažných úrazů zdarma pojistnou částku o 25 procent (slaví 25. výročí).

Internet proniká do životního pojištění jen velmi pomalu

Počítačová síť je plná různých kalkulaček na úvěry, porovnávačů cen pojistného, dokonce i hypotéku lze sjednat tak, že k přepážce dorazíte až kvůli závěrečnému podpisu. Životní pojištění jako by bylo výjimkou z dob papírových formulářů. Elektronické uzavření smlouvy umožňuje jen málokdo. „Životní pojištění je produkt, který vyžaduje osobní kontakt s klientem, což je dáno především jeho složitostí. Klienti přímé sjednání nepreferují, dominuje požadavek na osobní poradenství při správném nastavení pojistné smlouvy,“ říká Jana Náchodská z Pojišťovny České spořitelny.

Sjednávání smlouvy na netu je přesto možné – týká se ale úrazového pojištění, ne klasické životní pojistky. On-line se lze pojistit u Aegonu, Axy, České pojišťovny, ČSOB Pojišťovny a NN Životní pojišťovny.

Ve všech případech je pojištění vcelku intuitivní. U České pojišťovny si ale předem musíte nastudovat pojistné podmínky, průvodce pojištěním je na rozdíl od ostatních automaticky nenabídne. ČSOB Pojišťovna zase „vydá“ nabídku jen tomu, kdo nejprve uvede telefonní číslo. Volání z pojišťovny se dočkáte poměrně rychle – po pokusném vyplnění formuláře telefonoval pracovník pojišťovny druhý den ráno. Když už pojištění sjednáno máte, internet vám pomocníkem bude. Pojišťovna České spořitelny například letos zprovoznila nový systém hlášení pojistné události, který pracuje se smlouvou konkrétního klienta a informuje ho, které náležitosti musí dodat. Klientský portál už několik let provozuje Česká pojišťovna, technologické inovace plánuje ČPP.